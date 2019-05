Cragno, Giulini respinge Roma e Monaco

Tommaso Giulini alza il muro per Alessio Cragno. Il presidente del Cagliari, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si siederà al tavolo solo per offerte pari o superiori ai 25 milioni di euro: dalla Sardegna se ne andrà in estate Nicolò Barella, e i rossoblu non hanno necessità di cedere un altro pezzo da novanta, se non a prezzo salato.

Sul portiere c'è da tempo la Roma, ma negli ultimi giorni si è fatto avanti per il portiere della Nazionale anche il Monaco.

SPORTAL.IT | 22-05-2019 11:22