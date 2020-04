Cragno-Milan, la parola all'agente

Alessio Cragno è stato insistentemente accostato al Milan nelle ultime settimane. Il suo agente, Graziano Battistini, commenta così a calciomercato.it le voci: "Ad oggi parlare di mercato, in una situazione così confusionaria, mi sembra fuori luogo e fuori tempo. L'unica cosa che posso dire con certezza è che siamo di fronte ad uno dei migliori portieri in circolazione e le voci su dei possibili interessamenti di altre squadre non mi sorprendono".

Cragno ha ormai pienamente recuperato dall'infortunio: "Alessio è tornato perfettamente in forma, è guarito al 100% dal problema accusato alla spalla. La cosa più importante adesso è questa".

SPORTAL.IT | 08-04-2020 16:19