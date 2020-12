Cragno-Nainggolan: lo scambio è difficile, ma possibile

Scambio alla pari? Al momento pare essere solo un’ipotesi, ma nelle prossime settimane ne sapremo di più. Dipende dalla voglia delle due società e soprattutto da quanto il Ninja vuole davvero tornare in Sardegna.

L’Inter è disposta a lasciar partire il centrocampista belga, ma a patto che il cagliari inserisca nella clausola il cartellino di Alessio Cragno, MVP di domenica scorsa proprio contro i neroazzurri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter lasciarebbe il giocatore in Sardegna fino al termine della stagione e con l’arrivo immediato del Ninja alla corte di Di Francesco. Una strada non certo facilissima da percorrere per svariati motivi, tra cui la diversa età dei protagonisti oltre che la netta differenza legata agli ingaggi.

