Cragno svela il suo segreto e si lega al Cagliari

Durante la conferenza stampa dal ritiro nella Val di Pejo, Alessio Cragno ha commentato la scorsa stagione: "Sono sono contento di com'è andata e sono anche riuscito a raggiungere la Nazionale. Però ormai fa parte del passato e dobbiamo pensare alla prossima".

Il portiere è stato accostato con insistenza a diversi club, soprattutto alla Roma: "Non ho mai pensato di andar via, non ho sentito nulla, solo qualche messaggio da parte dei miei amici, però la risposta sarebbe stata sempre quella. Sono innamorato della Sardegna perché si sta bene, la gente ti dà il cuore e penso di essermi meritato la loro fiducia".

Chiosa sul segreto per rendere al meglio: "Continuare a lavorare, lasciando perdere i complimenti che arrivavano, senza lasciarsi distrarre da ciò che arriva da fuori".

SPORTAL.IT | 20-07-2019 12:54