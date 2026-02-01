Crans Montana, è tornata la valanga azzurra: von Allmen rovina la festa. Paris sul podio, sorpresa Alliod, solo Franzoni fa flop

Grande prova di squadra per l’Italia nella discesa che precede i Giochi olimpici: Paris sale sul podio ma si esaltano anche Allios, Casse e Schieder. Delude soltanto Franzoni. A Bormio sarà sfida con la Svizzera

Dopo il secondo posto beffa di Sofia Goggia, arriva un altro piazzamento d’onore per l’Italia a Crans Montana. L’infinito Dominik Paris accarezza a lungo la 20esima vittoria in Coppa del Mondo nella discesa sulle nevi svizzere prima della prova da sogno di Franjo von Allmen. Ma la valanga azzurra è ufficialmente tornata, solo la Svizzera fa meglio dei nostri ma il viatico in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina è più che positivo per i colori italiani.

Paris sul podio, Casse spreca, sorpresa Alliod

La valanga azzurra trova sempre nuovi protagonisti. Dopo Franzoni a Wengen e Kitzbuhel, tocca al grande vecchio Dominik Paris dimostrare di essere ancora in grado di poter lottare per la vittoria e per il podio. La reazione dopo la prova di Odermatt prima e Cochran poi, lascia pensare che possa arrivare anche la 20esima vittoria della sua carriera. Ma von Allmen fa una discesa praticamente perfetta e cancella i sogni di gloria dell’azzurro che resta una delle speranze in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sorpresa però porta il nome di Benjamin Jacques Alliod che scende con il pettorale numero 22 e si piazza al quinto posto sfiorando per soli 16 centesimi la terza piazza.

Mattia Casse fa sognare per un minuto e mezzo di gara ma poi commette un errore che compromette la sua prova. L’azzurro si gioca addirittura la vittoria, nei primi 4 settori è praticamente alla pari con von Allmen poi commette un errore che lo porta a finire soltanto al settimo posto. Florian Schieder continua a dimostrare la sua grande continuità in questa stagione con un altro piazzamento nei primi 10.

Franzoni, prova deludente

Non è stato il weekend di Giovanni Franzoni ma forse c’era da aspettarselo. Anzi c’era chi avrebbe voluto che il giovane azzurro rinunciasse alla prova in Svizzera. La pista di Crans Montana disegnata per i discesisti puri, quelli capaci di far andare gli sci piuttosto che gli amanti delle curve e delle parti tecniche. Il vincitore di Kitzbuhel vive un weekend molto complicato, nelle prove rischia anche di cadere e si salva andando a sciare nelle reti. Ma ormai è diventato un punto di riferimento e non solo per la nazionale azzurra. La sua prova però è di quelle complicate, si vede che non è a suo agio in situazioni del genere e finisce lontanissimo dai migliori. Ora la testa deve andare subito a Bormio.