"Goggia meglio non abbia vinto": De Chiesa stratega, sconforto Brignone, beffa Pirovano. Melesi, che imbarazzo

A Crans Montana è il Super G delle beffe per l'Italia: Sofia perde il primo posto, Roberta e Lolly il podio, Federica le certezze. Ora Olimpiadi per tutte (o quasi: Melesi esclusa).

Dopo la discesa dei rischi e dei disastri annunciati, ecco servito il Super G delle beffe. A Crans Montana si è consumata una delle mattinate più agrodolci della storia della Coppa del Mondo femminile, almeno per quel che riguarda l’Italia. Goggia s’è vista scippare la vittoria dalle mani dalla svizzera Blanc, Melesi il podio dalla statunitense Johnson. Per non parlare di Pirovano, che all’ultimo intermedio era in testa prima di andar lunga proprio all’ultima porta e di veder sfumare vittoria o – almeno – il primo podio in carriera. Dulcis in fundo Brignone, malinconicamente diciottesima e lontanissima dalle big.

Crans Montana, Goggia ritrova il sorriso in Super G

Quella che può sorridere di più è Goggia, tornata “Super Sofi” proprio alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina e capace di consolidare la leadership in coppa nella classifica di specialità. “Non è stato semplice venir qui a gareggiare. Quello che è successo qui a Capodanno è stato un pensiero costante“, la sua prima confessione alla Rai. “Massimo rispetto per le persone coinvolte. Oggi ho messo un’ottima versione di me in campo, ho sciato libera di testa, con linee ‘selvagge’. È stato un ottimo risultato. Mi spiace molto per Roberta e Lolly, meritavano il podio e sono convinta che arriverà. Cos’è mancato in discesa? Non sono riuscita a esprimere me stessa. Oggi il Super G era nelle mie corde“.

Melesi fuori dalle Olimpiadi, che imbarazzo per la FISI

Una Goggia rigenerata e sorridente dopo tanti musi lunghi, con tanto di riflessione “strategica” di Paolo De Chiesa dallo studiolo Rai: “Meglio che non abbia vinto oggi, sarà ancora più carica per le Olimpiadi”. Giochi a cui, incredibile ma vero, non prenderà parte Roberta Melesi, esclusa per far spazio ad altre azzurre. Decisione che alla luce del risultato di Crans Montana sta provocando imbarazzo nelle alte schiere FISI. “Io sono contenta della mia performance, ho provato ad andare giù senza pensarci, con istinto libero. Mi spiace per il podio ma prendo il buono, cercherò di vincere le prossime gare“. Signorile il silenzio sui Giochi: “Da parte mia continuo a mettere mattoncino dopo mattoncino, me la godo e vediamo dove porterà”.

Le lacrime di Pirovano e lo scoramento di Brignone

Ai sorrisi e alla serenità di Goggia e Melesi fanno da contraltare le lacrime di Laura Pirovano: “Ho appena finito di piangere ma forse ricomincio adesso. Mi spiace tanto per me, ma anche per Sofia e Roberta. Alla fine del piano la sensazione che avevo era quella di non aver spinto troppo, ho provato a dare qualcosa in più e ho preso un dosso che mi ha fatto andar lunga”. Sconforto anche per Federica Brignone, lentissima nella prima e unica “prova” preolimpica: “Le sensazioni sono abbastanza brutte, l’interpretazione della gara non mi è venuta come mi sarebbe piaciuto. Ho fatto un mezzo testacoda, ho perso velocità, in curva mi sono quasi girata. So che sono all’inizio di un percorso ma non c’è tempo. I tempi sono molto stretti“.