Crecco: "Il Pescara è una grande squadra"

Luca Crecco ha segnato il gol del pareggio per il Pescara e ha evitato la sconfitta degli abruzzesi sul campo del Cosenza.

Il centrocampista biancoazzurro appena dopo il triplice fischio ha dichiarato a DAZN: “Sono contento per il gol, ma mi dispiace molto per il pareggio e per non aver portato a casa i tre punti. La squadra dà sempre tutto in campo, ma è difficile fare dieci partite sempre al top. Ma oggi abbiamo dato la dimostrazione di non mollare mai”.

Sul campionato: “Non ci aspettavamo di essere primi in classifica, ma speriamo di continuare a essere ai vertici per il resto della stagione. Puntiamo sempre al massimo. Sono qua dopo aver interrotto il mio rapporto con la Lazio. Sono qua e darò tutto per questa maglia”.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 23:20