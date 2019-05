Cremona beffa Trieste e vola in semifinale

Cremona riesce a prevalere su Trieste per appena tre punti beffando i giuliani e conquista una storica semifinale nei playoff scudetto, chiudendo la partita sull'81-78 e la serie sul 3-1. Impatta sul 2-2 invece Trento, che piega Venezia per 61-51 e conquista la possibilità di proseguire la sua stagione dopo gara 5.

Alma Trieste – Vanoli Cremona 78-81 (Cremona vince la serie 3-1)

È storia per la Vanoli Cremona, che accede alle semifinali playoff per la prima volta nella sua storia. Lo fa al termine di una gara 4 molto combattuta, largamente condotta da Trieste che però si spegne sul più bello, chiudendo qui la sua strepitosa stagione con l’abbraccio dell'Allianz Dome. Nell'Alma non c'é Dragic e al suo posto Dalmasson lancia a sorpresa in quintetto capitan Coronica, ma Trieste non sembra risentirne: pronti via e subito 10-4 per i padroni di casa, che al 10' chiudono sul 29-21. Cremona non riesce a trovare contromisure e al 16' i padroni di casa volano a +13 (46-33), ma lì la Vanoli chiude bene il primo tempo, andando al riposo sul -5. Nel terzo quarto è gara di parziali: subito -1 ospite, nuovo +7 al 23' e prima parità del match sul 54-54. Trieste però reagisce alla grande, e la tripla di Strautins in avvio di ultimo quarto vale il +11 (69-58) a 9' dalla fine. L'Alma però si spegne, e Cremona piazza un clamoroso parziale di 14-0 trascinata da Crawford per sorpassare. Trieste impatta e si riporta avanti con un super canestro di Wright a 40'' dal termine, ma dopo il timeout l'MVP del campionato firma una tripla pazzesca per il controsorpasso, e poi è Mathiang a chiuderla dalla lunetta visto che Trieste sbaglia più volte il tiro del sorpasso prima e dell’aggancio poi.

Trieste: Wright 18, Sanders 12, Knox 10

Cremona: Crawford 33, Mathiang 16+10, Saunders 14

Dolomiti Energia Trentino – Umana Reyer Venezia 61-51 (2-2)

Missione compiuta per l'Aquila Trento, che pareggia la serie con Venezia e rimanda tutti i discorsi alla decisiva gara 5 lunedì sera al Taliercio. Per Trento un'altra incredibile prova difensiva, che limita la Reyer ancora sotto i 60 punti e controlla per pressoché tutto il match dopo un avvio equilibrato. Le tre triple di Marble valgono il primo vantaggio, e la terza inaugura un parziale di 11-0 che indirizza il match: al 10' è +5 per i padroni di casa, ma Trento tocca il +10 nel secondo quarto e la chiude definitivamente nel terzo, dove si va decisamente a marce basse. Primo canestro della ripresa che arriva al 24', ma le due triple consecutive dei lagunari per il -2 sono le ultime prima di un nuovo parziale trentino che vale il +12. Trento la chiude nell'ultimo quarto non lasciando margine alle iniziative di rimonta degli ospiti, che finiscono anche a -15 e dovranno ritrovare lunedì sera la brillantezza delle prime due gare per accedere alla semifinale contro Cremona.

Trento: Marble 16, Hogue 12+11, Craft e Jovanovic 9

Venezia: Bramos 15, Watt 10

Articolo in collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 25-05-2019 23:01