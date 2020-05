Cremona, l'allarme di Vanoli: "Già avvertito Sacchetti"

Il presidente di Cremona Aldo Vanoli in un'intervista alla Provincia di Cremona mette in chiaro le difficoltà del club in vista della prossima stagione: "In questo momento il budget a disposizione non ci garantisce di poter programmare la stagione e l'iscrizione al campionato. Penso che entro due, tre settimane potremo avere le idee più chiare su cosa potrà succedere".

"Con Meo Sacchetti ci siamo visti la scorsa settimana, l'ho messo al corrente della situazione e delle problematiche. È una persona intelligente e sensibile e sa perfettamente che il mondo nelle ultime settimane è radicalmente cambiato".

"Vogliamo fortemente che il titolo sportivo rimanga sul territorio perché lo stesso è patrimonio di tutta la comunità. La cessione del titolo sportivo sarebbe l'opzione estrema. Al momento questa ipotesi di autoretrocederci in A2 non è nei nostri pensieri", sono le parole riportate da Pianetabasket.

SPORTAL.IT | 22-05-2020 08:18