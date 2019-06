Cremona passa a Venezia: 2-1

La Vanoli Cremona sbanca il parquet del Taliercio di Mestre battendo la Reyer Venezia per 75-73 dopo un supplementare, e conquista una pivotal gara-3 in questa combattutissima semifinale scudetto, riguadagnandosi il fattore campo.

Per la squadra di Sacchetti è una vittoria fondamentale, che arriva al termine di una battaglia vera contro una Venezia mai doma, trascinata da Watt (15+12+5 stoppate), Daye (18) e Tonut (11 in solo 12’ sul parquet), che ora dovrà produrre un extra-sforzo forse non immaginato dopo il successo in gara-1 e la vittoria sfiorata in gara-2 (per la Reyer c’è anche la doppia doppia di Bramos con 11 punti e 11 rimbalzi, ma 1/7 da 3). Cremona vince nonostante un Travis Diener in ombra (0/8 dal campo e 5 assist), grazie all’apporto dell’MVP Crawford (16) ma soprattutto di Saunders (18) e Mathiang (15+11). Bene anche Pippo Ricci, autore di 12 punti e 7 rimbalzi.

in collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 03-06-2019 23:01