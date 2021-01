Cremonese, acquistato Bartolomei dallo Spezia

Termina dopo due anni e mezzo l’avventura allo Spezia di Paolo Bartolomei.

Il centrocampista toscano classe ’89 è stato infatti ceduto a titolo definitivo alla Cremonese, pronta a recitare un ruolo da protagonista nel mercato di gennaio per uscire il prima possibile dalla bassa classifica.

Bartolomei, che non rientrava nei piani di Italiano e della società, era arrivato allo Spezia nell’estate 2018 proveniente dal Cittadella: in maglia bianconera ha disputato due campionati da titolare centrando la promozione in A e debuttando in massima serie nella partita persa dai liguri contro il Sassuolo, indossando anche la fascia da capitano.

OMNISPORT | 11-01-2021 20:11