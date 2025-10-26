Cremonese-Atalanta, moviola: Lookman tradito anche dall’arbitro, due rigori negati, la rivincita di Vardy

La prova dell’arbitro Arena allo Zini nell’anticipo serale dell’ottava giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto campano ne ha ammoniti 4

Alberto Ruben Arena, la scelta per Cremonese-Atalanta, appartiene alla sezione di Torre del Greco. Dopo cinque anni di onorata carriera presso la Can C, il fischietto campano l’anno scorso è stato promosso in Can-A. La svolta per Alberto Ruben Arena è stata la finale d’andata dei play-off tra Vicenza e Carrarese. Questo è stato il punto più alto della carriera fino ad oggi del fischietto torrese, premiato dopo un’annata certamente positiva in Serie C. In Can-A deve confermare quanto di buono fatto nelle categorie inferiori, ha debuttato in A il 27 aprile scorso in Como-Genoa, in stagione con Verona-Cremonese, vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Arena con le due squadre

Tre i precedenti del fischietto campano con i grigiorossi con un bilancio in parità (1 vittoria, 1 pari e un ko), nessuno con la Dea.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Palermo e Cipressa con Marcenaro IV uomo, Aureliano al Var e Maresca all’Avar, l’arbitro ha ammonito Floriani, Vardy, Scamacca, Vazquez.

Cremonese-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Il primo ammonito del match è Floriani al 16′: comportamento antisportivo ai danni di Bellanova. Al 24′ cross di Bellanova, Krstovic colpisce di testa e Baschirotto respinge con il corpo. L’Atalanta lamenta un tocco con il braccio, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Al 52′ Vardy che stende Zalewski: Al 56′ proprio Vardy dribbla Carnesecchi e deposita in rete, ma la sua posizione di partenza è irregolare: gol annullato.

Al 63′ Lookman va giù in area di rigore, agganciato da Barbieri, ma per l’arbitro è tutto regolare. Protesta l’Atalanta. Al 75′ sbracciata irregolare di Scamacca su Baschirotto e giallo per il bomber. Dopo il botta e risposta tra Vardy e Bresciani viene ammonito Vazquez al 94′ e poi l’arbitro fischia la fine: 1-1 tra Cremonese ed Atalanta.