Pagelle di Cremonese-Atalanta 1-1: Vardy alla prima gioia italiana. Brescianini dà una mano a Juric

Ecco i top e flop del match dello Zini, valevole per l'8a giornata di Serie A. Le reti arrivano nel finale ma il punteggio resta comunque di parità.

Altro che vittima sacrificale, come profetizzato da Tudor: la Cremonese è una bella gatta da pelare. Se ne accorge pure l’Atalanta che crea tanto ma come le capita spesso fatica a concretizzare. Così il primo gol lo segnano i grigiorossi al minuto 78 con la prima gioia italiana di Jamie Vardy. Mentre Juric assapora l’amarezza di un’ennesima beffa, ecco che dalla panchina si alza in tempo Brescianini per evitare alla Dea l’immeritato ko. Finisce 1-1 allo Zini.

Le scelte di Nicola e Juric

Punzecchiata da Igor Tudor, la Cremonese vuole alzare ancora di più l’asticella dopo un ottimo avvio di stagione. Per l’occasione Nicola conferma il suo consueto 3-5-2 con la coppia pesante Vardy-Sanabria in attacco. L’Atalanta ha il mal di gol e per curarlo si affida ancora una volta a Krstovic dal primo minuto con De Ketelaere e Lookman a supporto. De Roon scala in difesa, con Pasalic accanto ad Ederson a metà campo e Bellanova recuperato sull’out di destra.

Pochi spazi e nessun gol: primo tempo senza luci

Piano gara chiaro fin dalle prime battute per la Cremonese: aggressione alta per rubare palla e ripartire in contropiede. I grigiorossi sono però pericolosi soprattutto sulle palle inattive, una vera e propria specialità della casa della formazione lombarda. L’Atalanta dal canto suo cerca di fare girare il pallone nel tentativo di trovare spazi tra le maglie avversarie. Ne viene fuori un primo tempo non spettacolare e con poche occasioni da rete ma sicuramente intenso. Manca la scintilla, con il figliuol prodigo Lookman e De Ketelaere vivi ma poco efficaci.

Prima gioia italiana per Vardy ma c’è Brescianini

Nella ripresa l’Atalanta prova ad accelerare ma è Vardy a insaccare: a salvare la Dea la posizione irregolare in partenza del centravanti inglese. Le sostituzioni conferiscono alla Dea maggior peso offensivo. Così diventa un assedio da parte degli orobici ai quali però manca la consueta determinazione in zona gol. A chi non manca, invece, è Jamie Vardy che deposita in rete una palla respinta da Carnesecchi per la clamorosa beffa. Dalla panchina, però, Juric trova una risorsa inattesa: è Brescianini che controlla dal limite dell’area e incrocia di sinistro mettendo la palla nell’angolino. I bergamaschi evitano così una sconfitta che sarebbe stata immeritata per il numero di occasioni create.

Top e flop della Cremonese

Vardy 7 Il killer instinct è quello dei tempi d'oro del Leicester.

Terracciano 7 Se la fase difensiva grigiorossa funziona è anche merito dell'ex milanista. Che oggi diventa muro.

Baschirotto 6,5 Grande perdita per il Lecce e grande acquisto per la Cremonese. Solido e con notevole personalità: al centro della difesa respinge parecchi guai.

Vandeputte 6,5 Passa tanto dai suoi piedi, se non tutto. Le doti di assistman sono note, stavolta non arrivano gol ma la sua prestazione resta positiva.

Barbieri 6,5 Sembra avere le ali. Gioca una gran partita.

Silvestri 6,5 La parata più bella la fa nel finale. Ci sono anche i suoi guantoni sul risultato.

Floriani Mussolini 5,5 Quello che commette più errori di tutti tra i padroni di casa.

