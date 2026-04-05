Cremonese-Bologna, moviola: rigore al 90' poi due rossi nel recupero, che svista dell’arbitro

La prova dell’arbitro allo Zini nell’anticipo di serie A analizzata al microscopio da Luca Marelli. Il fischietto palermitano ha ammonito 3 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ottantanove minuti senza grossi affanni, poi un finale incandescente per l’arbitro Rosario Abisso che perde la bussola negli ultimi minuti più il sotanzioso recupero. Vediamo cosa è successo.

Cremonese-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolari i gol del Bologna dell’ex Juve Joao Mario al 3′ e di Rowe al 16′. Primo giallo al 45′: Joao Mario scappa a Maleh che non può far altro che trattenere il terzino e viene ammonito. Al 75′ ammonito il portiere Ravaglia per perdite di tempo. E’ nel finale che succede di tutto. Al 90′ Ravaglia atterra Floriano Mussolini in area, nessun dubbio per Abisso: è rigore che Bonazzoli trasforma. La Cremonese chiede invano anche il giallo per il portiere rossoblù.

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Abisso perde la testa nel finale

Al 94′ c’è una gomitata di Maleh ai danni di Zortea, Abisso non la vede ma viene richiamato al monitor dal Var e dopo l’on field review estrae il rosso per il giocatore della Cremonese. Saltano i nervi a tutti, la gara si accende. Al 95′ scintille tra Payero e Ferguson, l’arbitro prima ammonisce entrambi poi Payero simula una gomitata, l’arbitro abbocca ed espelle Ferguson, prendendo un abbaglio. Dopo 8′ di recupero finisce 2-1 per il Bologna.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi del match è il talent di Dazn, Luca Marelli, che spiega: “Giusto il rigore per la Cremonese ma non c’era l’ammonizione chiesta per Ravaglia, si tratta di Spa depenalizzata visto che è stato già assegnato il penalty. Corretta l’espulsione di Maleh mentre non c’è il secondo rosso. Il movimento di Ferguson non è nulla che porti al comportamento antisportivo, c’era il fallo ma nulla di più, il Var però sul giallo non può intervenire, potrà farlo dal prossimo anno con le nuove regole”.

Chi è l’arbitro Abisso

Il palermitano Abisso, la scelta per Cremonese-Bologna, il 6 gennaio 2015 fece il suo esordio assoluto in A, quando venne designato per Chievo-Torino, terminata 0-0. E’ reduce da una stagione no. Nelle prime tre giornate non era mai stato impiegato in A, Rocchi gli aveva dato una chance designandolo per la gara del Tardini tra Parma e Udinese dove è andato bene ma successivamente il suo rendimento è tornato alterno anche se è stato impiegato quasi sempre, in Empoli-Napoli è stato contestato dai toscani e non ha convinto in Monza-Torino. Discutibili anche alcune prestazioni nel ruolo di Var. Ultima uscita in A in Napoli-Lecce.

I precedenti tra le due squadre

Regnava grande equilibrio tra le due squadre: le due formazioni vantavano 4 vittorie a testa e 5 pareggi nei 13 precedenti.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Bianchini, IV uomo Piccinini, Maggioni al Var e Mariani all’Avar, l’arbitro ha ammonito Maleh, Ravaglia, Payero, espulsi Maleh e Ferguson.