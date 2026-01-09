Cremonese-Cagliari, moviola: decide sempre il Var, rosso revocato e gol annullato

La prova dell’arbitro Bonacina allo Zini nel posticipo della 19esima giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto bergamasco ne ha ammoniti 5

Kevin Bonacina, 30 anni, la scelta per Cremonese-Cagliari, fischietto appartenente alla sezione Aia di Bergamo, ha fatto il grande grande salto in Serie B e soprattutto Serie A dopo aver diretto 27 partite nel 2022/23 tra Serie C e Primavera nella stagione 2023/2024. Nato a Lecco e residente a Cisano Bergamasco, ha diretto anche la finale d’andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco, vinta dagli ospiti 2-1. In questa stagione aveva arbitrato 5 gare in A, l’ultima volta in Parma-Bologna: vediamo come se l’è cavata stavolta.

I precedenti di Bonacina con Cremonese e Cagliari

Tre i precedenti con i sardi e i rossoblù avevano sempre perso in A, lo scorso anno 2-0 con il Torino e alla seconda giornata di questo campionato 1-0 con il Napoli. Nell’altro precedente, in Coppa Italia, il Cagliari aveva battuto per 1-0 proprio la Cremonese. Erano invece tre i precedenti di Bonacina con la Cremonese in campo, con uno score di una vittoria e una sconfitta in Serie B 2024/2025 e proprio la già citata sfida di Coppa Italia persa con il Cagliari il 24 settembre 202f alla Unipol Domus.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Bercigli con Mucera IV uomo, Mazzoleni al Var e Nasca all’Avar, l’arbitro ha ammonito Borrelli, Bondo, Mazzitelli, Bonazzoli, Luperto.

Cremonese-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 2′, è per Borrelli che interviene a gamba alta su Johnsen. Regolare al 4′ il gol di Johnsen su assist di Vardy. All’11’ ammonito Bondo per fallo da dietro su Borrelli. Al 29′ il raddoppio firmato Vardy con la complicità del portiere Caprile.

Regolare al 51′ il gol di Adopo. Al 64′ giallo per Mazzitelli per un fallo su Zerbin. Al 67′ arriva anche il 2-2: Salvatore Esposito si inserisce in area e infila in porta su assist da destra di Kilicsoy ma l’arbitro annulla per fuorigioco. All’81’ giallo a Bonazzoli per proteste. All’88’ ancora sardi a segno ma stavolta è valido il gol di Trepy. Al 90′ Luperto commette fallo su Payero, per l‘arbitro Bonacina è da rosso ma il Var lo richiama all’on field review e il rosso diventa giallo. Dopo 5′ di recupero Cremonese-Cagliari finisce 2-2.