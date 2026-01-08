Cremonese-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese-Cagliari di Serie A 2025-26, 19a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Cremonese e Cagliari si affrontano allo Stadio Giovanni Zini di Cremona giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 18:30 per la 19a giornata di Serie A: uno scontro salvezza tra la 13a (21 punti; 5 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 18 gol fatti, 21 subiti) e la 14a in classifica (18 punti; 4 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte; 19 segnati, 25 incassati). I grigiorossi cercano punti per respirare, i sardi vogliono continuità lontano dall’isola in un match che promette intensità e poche concessioni.

Probabili formazioni di Cremonese-Cagliari

Si va verso una Cremonese compatta: in un 3-5-2 Audero darebbe sicurezza, con Baschirotto perno della retroguardia tra Terracciano e Bianchetti. Sugli esterni Barbieri e Pezzella dovrebbero garantire ampiezza; in mezzo Payero, Grassi e Vandeputte per equilibrio e inserimenti. Davanti, Bonazzoli con Vardy: coppia che potrebbe alternare profondità e attacchi all’area. Da valutare Bondo, mentre Collocolo resta ai box. Il Cagliari potrebbe confermare Caprile, con Zappa-Mina-Luperto a tre dietro; sulle corsie Palestra e Obert, in mediana Adopo, Prati e Mazzitelli a sostegno di Gaetano tra le linee e di Kiliçsoy. Out Belotti e Felici, possibile impatto dalla panchina per Esposito e Luvumbo.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Gli indisponibili di Cremonese-Cagliari

La Cremonese rinuncia a Collocolo e monitora le condizioni di Bondo, che resta in dubbio. Nel Cagliari le assenze più pesanti sono in avanti, con Belotti e Felici fuori per infortuni al ginocchio; a centrocampo ai box anche Deiola, mentre Zé Pedro e Folorunsho allungano la lista delle defezioni. Possibili convocazioni all’ultimo per completare la panchina offensiva.

Cremonese – Indisponibili: Collocolo (infortunio all’inguine), Bondo (infortunio muscolare, in dubbio 50%). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

La Cremonese arriva da un successo che ha interrotto una serie negativa, ma fatica ancora a trovare continuità offensiva. Il Cagliari alterna acuti e battute d’arresto, con qualche segnale in crescita in trasferta. Nelle ultime cinque: 4 punti per i grigiorossi, 7 per i sardi.

Cremonese

Cremonese-Lecce 2-0; Torino-Cremonese 1-0; Lazio-Cremonese 0-0; Cremonese-Napoli 0-2; Fiorentina-Cremonese 1-0.

Cagliari

Cagliari-Roma 1-0; Atalanta-Cagliari 2-1; Cagliari-Pisa 2-2; Torino-Cagliari 1-2; Cagliari-Milan 0-1.

L’arbitro di Cremonese-Cagliari

Dirige Kevin Bonacina, assistenti Baccini e Bercigli, IV Mucera, VAR Mazzoleni, AVAR Nasca. In questa Serie A 2025/26 Bonacina ha arbitrato 5 gare: 1 rigore assegnato, media 4,2 ammonizioni a partita (19 gialli), 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto; 132 falli fischiati e 19 fuorigioco complessivi.

Informazioni interessanti

Storia corta ma intensa tra Cremonese e Cagliari in Serie A: equilibrio nei precedenti e tendenza a risultati alternati. Lo Zini è spesso stato un fattore per i grigiorossi, che però attraversano un momento di sterilità offensiva. I sardi, reduci da un inizio anno con qualche interruzione, restano pericolosi nelle ripartenze e cercano continuità esterna dopo l’acuto di Torino. Occhio alle partenze lente: entrambe segnano poco nella prima mezz’ora. Tra i singoli, Bonazzoli ha un feeling particolare con i sardi; dall’altra parte Esposito e Kiliçsoy sono armi in grado di cambiare ritmo. Sarà una gara a basso margine d’errore, dove il dettaglio nelle palle inattive e la solidità del pacchetto arretrato potrebbero indirizzare l’esito.

Nei 8 precedenti in A, equilibrio assoluto: 3 vittorie a testa e 2 pareggi, senza mai ripetere due volte di fila lo stesso risultato.

Tutte le affermazioni della Cremonese contro il Cagliari in A sono arrivate allo Zini: tre successi nelle ultime tre in casa, con un 8-2 aggregato.

contro il in A sono arrivate allo Zini: tre successi nelle ultime tre in casa, con un 8-2 aggregato. Fase offensiva in flessione per la Cremonese : quattro gare di fila senza segnare in campionato, mai cinque nella stessa stagione.

: quattro gare di fila senza segnare in campionato, mai cinque nella stessa stagione. I grigiorossi hanno perso tre delle ultime quattro interne (1V) dopo l’imbattibilità nelle prime quattro in casa.

Il Cagliari ha interrotto con il Milan una tradizione positiva a inizio anno; due ko nelle prime due di gennaio non accadevano dal 2021.

ha interrotto con il Milan una tradizione positiva a inizio anno; due ko nelle prime due di gennaio non accadevano dal 2021. Contro le neopromosse, i sardi hanno vinto solo una delle ultime otto trasferte (3N, 4P), con quattro ko nelle cinque più recenti.

Dopo il colpo di Torino (2-1), per il Cagliari c’è la chance di infilare due successi esterni di fila in A per la prima volta dal 2019.

c’è la chance di infilare due successi esterni di fila in A per la prima volta dal 2019. Pochi gol nella prima mezz’ora: i sardi solo due reti (nessuna nei primi 15′), i grigiorossi appena tre.

Bonazzoli è spesso decisivo contro il Cagliari : cinque partecipazioni gol in A (4 reti, 1 assist) da titolare.

è spesso decisivo contro il : cinque partecipazioni gol in A (4 reti, 1 assist) da titolare. Esposito ha rallentato dopo l’exploit di fine autunno, ma in trasferta ha inciso in due delle ultime tre uscite (1 gol, 1 assist).

Le statistiche stagionali di Cremonese e Cagliari

Numeri vicini nel possesso (Cremonese 45,7%; Cagliari 45,3%), ma i grigiorossi hanno subito meno reti (21 vs 25) e collezionato più clean sheet (5 vs 3). In fase offensiva i sardi hanno segnato un gol in più (19 vs 18) e tirano di più in porta (61 vs 56). Equilibrio anche nei duelli e nell’intensità senza palla (PPDA simile). Disciplina: Cagliari più falloso (282 falli) e 43 gialli, Cremonese a quota 38.

Focus sui singoli: per la Cremonese capocannoniere Bonazzoli (5), seguono Vardy (4) e Terracciano (2). Miglior assistman Vandeputte (4). Più ammonito Payero (6), un rosso per Ceccherini. Clean sheet: Audero 5. Nel Cagliari guidano i gol Borrelli ed Esposito (3), poi Felici e Gaetano (2). Miglior assistman Palestra (3). Ammoniti: Obert 6. Clean sheet: Caprile 3.

Cremonese Cagliari Partite giocate 18 18 Vittorie 5 4 Pareggi 6 6 Sconfitte 7 8 Gol fatti 18 19 Gol subiti 21 25 Possesso palla (%) 45,7 45,3 Tiri in porta 56 61 Tiri totali 115 133 Precisione tiri (%) 48,7 45,86 Clean sheet 5 3 Cartellini gialli 38 43

FAQ Quando si gioca Cremonese-Cagliari e a che ora? Giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 18:30. Dove si gioca Cremonese-Cagliari? Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Chi è l’arbitro di Cremonese-Cagliari? Kevin Bonacina, con assistenti Baccini e Bercigli; IV Mucera; VAR Mazzoleni; AVAR Nasca.