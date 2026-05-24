Cremonese–Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese–Como di Serie A 2025-26, 38a giornata: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto.

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Cremonese–Como chiude la Serie A 2025-26: si gioca domenica 24 maggio 2026 alle 20.45 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, 38a giornata. Testa-coda con sapore di scontro salvezza per i grigiorossi: la Cremonese è 18ª con 34 punti (8 vittorie, 10 pareggi, 19 sconfitte; 31 gol segnati, 53 subiti). I lariani volano in zona Europa: il Como è 5° a quota 68 (19 vittorie, 11 pareggi, 7 sconfitte; 61 gol fatti, 28 incassati). Climi opposti, posta altissima: da una parte la permanenza, dall’altra il sogno Champions da blindare.

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Probabili formazioni di Cremonese-Como

A poche ore dal via, la Cremonese dovrebbe confermare il 3-5-2: equilibrio e palle inattive per innescare Bonazzoli e Sanabria, con Audero a guidare da dietro e la catena di destra su Barbieri. Attenzione alle assenze di Baschirotto e Bondo, che potrebbero ridurre le rotazioni in difesa e a centrocampo. Il Como di Fàbregas si orienterebbe verso il 4-2-3-1 di possesso: costruzione bassa su Butez e linea a quattro solida, mediana tecnica con da Cunha e Perrone, trequarti dinamica (Diao, Baturina, Rodríguez) a supporto di Douvikas. Possibili avvicendamenti sulle corsie, mentre gli stop di Valle, Paz e Addai potrebbero obbligare a soluzioni alternative dalla panchina. Non risultano squalifiche al momento, ma non si escludono sorprese dell’ultima ora.

Cremonese (3-5-2): Audero ; Terracciano , Bianchetti , Luperto ; Barbieri , Thorsby , Grassi , Maleh , Pezzella ; Bonazzoli , Sanabria .

(3-5-2): ; , , ; , , , , ; , . Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Moreno; da Cunha, Perrone; Diao, Baturina, Rodríguez; Douvikas.

Gli indisponibili di Cremonese-Como

Le assenze pesano in entrambe: la Cremonese perde fisicità dietro e gamba in mediana senza Baschirotto e Bondo. Il Como rinuncia a un mancino di spinta come Valle e alla creatività tra le linee di Paz, oltre alla profondità di Addai. Scelte obbligate sulle fasce e minutaggi da gestire con attenzione nelle rotazioni.

Cremonese – Infortunati: Baschirotto (lesione alla coscia), Bondo (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (lesione alla coscia), (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno. Como – Infortunati: Valle (infortunio muscolare), Paz (infortunio al ginocchio), Addai (rottura del tendine d’Achille). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

La Cremonese arriva con un finale in risalita ma dispendioso: solidità ritrovata e necessità di punti. Il Como viaggia con fiducia, difesa bunker e cinismo da grande. Trend recente: grigiorossi più altalenanti, lariani in spinta.

Cremonese x ko ko ok ok Como ko ok x ok ok

Nelle ultime 5 di campionato la Cremonese ha raccolto 7 punti; il Como ne ha fatti 10. Il dettaglio:

Cremonese : Cremonese–Torino 0-0; Napoli–Cremonese 4-0; Cremonese–Lazio 1-2; Cremonese–Pisa 3-0; Udinese–Cremonese 0-1.

: Cremonese–Torino 0-0; Napoli–Cremonese 4-0; Cremonese–Lazio 1-2; Cremonese–Pisa 3-0; Udinese–Cremonese 0-1. Como: Sassuolo–Como 2-1; Genoa–Como 0-2; Como–Napoli 0-0; Verona–Como 0-1; Como–Parma 1-0.

L’arbitro di Cremonese-Como

Designazione affidata a Maresca, con assistenti Cecconi e Fontemurato; IV ufficiale Calzavara. Al VAR Gariglio, AVAR Camplone. Direzione di esperienza per una gara ad altissima posta. Dati statistici di stagione non disponibili al momento dell’aggiornamento.

Arbitro: Maresca

Assistenti: Cecconi – Fontemurato

IV: Calzavara

VAR: Gariglio

AVAR: Camplone

Statistiche interessanti

Allo Zini si intrecciano due corse opposte: la Cremonese in cerca del colpo-salvezza e il Como che insegue la grande Europa. Tradizione favorevole ai grigiorossi nei precedenti interni recenti con i lariani, ma la squadra di Fàbregas arriva con una difesa di ferro e una serie impressionante di clean sheet. Occhi su Vardy, a segno nelle ultime uscite, e su Bonazzoli, a caccia della doppia cifra. Dall’altra parte Douvikas vive un finale brillante e la trequarti lariana ha gamba e qualità per far male. Con un calendario che spinge a osare, potrebbero pesare dettagli: palle inattive, transizioni e gestione emotiva di un ultimo atto che vale una stagione.

La Cremonese è imbattuta da 10 sfide contro il Como nei campionati italiani (7V, 3N): ultimo successo lariano datato 12 ottobre 2013.

è imbattuta da 10 sfide contro il nei campionati italiani (7V, 3N): ultimo successo lariano datato 12 ottobre 2013. Quattro vittorie di fila interne per la Cremonese contro il Como tra B e C (8-2 complessivo), inclusa quella del 9 marzo 2024 allo Zini.

contro il tra B e C (8-2 complessivo), inclusa quella del 9 marzo 2024 allo Zini. Con 34 punti, la Cremonese si salva solo vincendo e sperando in un mancato successo del Lecce; con pari e ko dei pugliesi si andrebbe allo spareggio salvezza.

si salva solo vincendo e sperando in un mancato successo del Lecce; con pari e ko dei pugliesi si andrebbe allo spareggio salvezza. I grigiorossi sono a caccia del terzo successo consecutivo in A per la prima volta nella loro storia.

Il Como per la Champions deve vincere e incastrare risultati favorevoli tra Roma , Milan e Juventus .

per la Champions deve vincere e incastrare risultati favorevoli tra , e . Tre vittorie e un pari nelle ultime quattro per il Como , sempre con porta inviolata: possibile quinto clean sheet di fila storico.

, sempre con porta inviolata: possibile quinto clean sheet di fila storico. Como già a 19 clean sheet in A: a quota 20 eguaglierebbe record recenti delle big del campionato.

già a 19 clean sheet in A: a quota 20 eguaglierebbe record recenti delle big del campionato. Vardy ha segnato nelle ultime due presenze in A: non arriva a tre di fila nei top-5 da ottobre 2021.

ha segnato nelle ultime due presenze in A: non arriva a tre di fila nei top-5 da ottobre 2021. Con un gol, Bonazzoli tornerebbe in doppia cifra in A dopo il 2021/22; da aprile è tra i più precisi nello specchio.

tornerebbe in doppia cifra in A dopo il 2021/22; da aprile è tra i più precisi nello specchio. Douvikas, già a 13 reti, può timbrare per la terza trasferta consecutiva: momento d’oro del greco.

Le statistiche stagionali di Cremonese e Como

Contrasto netto nei numeri: la Cremonese segna 31 reti e subisce 53 con possesso 46.8%, ma ha 11 clean sheet e un’accuratezza di tiro del 48.8%. Il Como produce 61 gol e concede appena 28, domina il pallone (61.0%), vanta 19 clean sheet e una conversione al tiro del 15.3%. PPDA: 14.6 per i grigiorossi, 9.1 per i lariani, a certificare pressioni e intensità differenti.

Giocatori: per la Cremonese capocannoniere Bonazzoli (9), poi Vardy (7). Assistman: Vandeputte (5). Più ammoniti: Pezzella, Payero, Barbieri (8). Espulsi: Pezzella, Maleh, Ceccherini (1). Clean sheet portieri: Audero 11. Nel Como guida Douvikas (13) davanti a Paz (12); miglior assistman Jesús Rodríguez (8), poi Caqueret e Perrone (5 e 4). Più ammonito: Ramón (11). Espulsi: Ramón, Jesús Rodríguez, Morata (1). Clean sheet: Butez 19.

Cremonese Como Partite giocate 37 37 Vittorie 8 19 Pareggi 10 11 Sconfitte 19 7 Gol fatti 31 61 Gol subiti 53 28 Possesso palla (%) 46.8 61.0 Tiri nello specchio 124 188 Accuracy tiri (%) 48.8 47.1 Clean sheet 11 19 PPDA 14.6 9.1

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FAQ Quando e a che ora si gioca Cremonese-Como? Domenica 24 maggio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Cremonese-Como? Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Chi è l’arbitro di Cremonese-Como? L’arbitro designato è Maresca, assistenti Cecconi e Fontemurato; IV Calzavara, VAR Gariglio, AVAR Camplone.