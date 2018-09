Cremonese d'acciaio, Padova ripreso

Termina in parità il posticipo della quarta giornata di Serie B tra Padova e Cremonese. Presentata come la sfida in famiglia tra Andrea Mandorlini, allenatore dei lombardi, e il figlio Matteo, giocatore dei veneti, l’atteso confronto non c’è stato, perché il tecnico dei biancoscudati Bisoli ha tenuto in panchina Mandorlini jr per tutta la durata dell’incontro.

Risultato giusto, un tempo per parte e riflettori per Luca Clemenza, che dopo aver incantato nella tournée americana della Juventus, conferma le proprie qualità anche a Padova: suo il bel destro rasoterra al 26' per il vantaggio dei veneti, calati però vistosamente in un secondo tempo che la Cremonese ha giocato stabilmente in attacco.

Il pareggio, che permette agli ospiti di salvare l'imbattibilità stagionale (tre pareggi su quattro partite) è però arrivato solo nel finale, a otto dalla conclusione, e in mischia grazie a una deviazione di ginocchio di Claiton dos Santos. I grigiorossi salgono a 6 punti, il Padova insegue con cinque.

SPORTAL.IT | 23-09-2018 23:35