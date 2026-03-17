Cremonese-Fiorentina, moviola: il riscatto dell’arbitro Di Bello, cosa è successo

Spesso contestato in questa e nelle ultime due stagioni Di Bello riscatta il weekend difficile della classe arbitrale con una direzione senza errori in Cremonese-Fiorentina. Vediamo cosa è successo allo Zini.
- Cremonese-Fiorentina, i casi da moviola
- Tutti e cinque regolari i gol della gara
- Chi è l’arbitro Di Bello
- I precedenti con le due squadre
- L’arbitro ha ammonito solo un giocatore
Cremonese-Fiorentina, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ rimane a terra Piccoli dopo un contatto in area di rigore con Ceccherini che invita l’attaccante a rialzarsi. Per l’arbitro Di Bello è tutto regolare e il check del Var gli dà ragione. Regolare al 25′ il gol di Parisi che sblocca la gara. Primo (e unico) giallo al 27′, è per Bondo per una trattenuta ai danni di Fagioli. Al 32′ buono il raddoppio di Piccoli.
Tutti e cinque regolari i gol della gara
Nella ripresa, il 3-0 firmato da Dodò al 49′ nasce da un’azione pulita, senza falli né offside, mentre il gol della Cremonese al 57’, realizzato da Okereke, viene giustamente convalidato: il movimento dell’attaccante è regolare e non ci sono contatti fallosi. Tutto regolare anche al 70′ quando Gudmundsson mette a segno il quarto gol viola. Finisce 4-1 per i viola.
Chi è l’arbitro Di Bello
Nuova chance per Di Bello, la scelta di Rocchi per Cremonese-Fiorentina, il fischietto brindisino l’anno scorso era stato messo in castigo dopo i disastri in Lazio-Milan e dopo un lungo stop aveva arbitrato quasi solo in serie B. Quest’anno gli era stata affidata una gara di terza fascia come Cagliari-Como poi è stato chiamato a fischiare una big, in Empoli-Juve senza convincere e quindi è stato discreto in Empoli-Como ma è ricaduto in grossi errori in Atalanta-Udinese. Ultime uscite deludenti in Roma-Parma prima e Cagliari-Parma poi e continui alti e bassi. Quest’anno in A aveva debuttato in Como-Cremonese, ultima uscita in A in Roma-Cremonese, in assoluto Como-Inter di coppa Italia.
I precedenti con le due squadre
Erano 12 precedenti con i viola (6 vittorie, 3 pari e 3 ko), 3 con i lombardi (un pareggio e due sconfitte).
L’arbitro ha ammonito solo un giocatore
Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Vecchi con Sacchi IV uomo, Aureliano al Var e Pezzuto all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Bondo.