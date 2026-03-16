Cremonese-Fiorentina 1-4, pagelle: Dodò incontenibile, Parisi e Piccoli letali, si rivede Gudmundsson

La Fiorentina vince a Cremona aggiudicandosi un delicatissimo scontro diretto. I viola distanziano di quattro punti la zona retrocessione, dando un colpo decisivo alle velleità grigiorosse di permanenza in A. Finisce 4-1 per la squadra di Vanoli, che sale a quota 28 scavalcando anche il Lecce in classifica.
- Fiorentina padrona del campo
- Cremonese, l'orgoglio non basta
- Le pagelle della Cremonese
- Le pagelle della Fiorentina
- La pagella dell'arbitro
Fiorentina padrona del campo
Cremonese subito pericolosa con Bonazzoli, De Gea è bravo a intervenire. Il clima della partita è rovente, ma la posta in palio troppo alta impedisce alle due squadre di scoprirsi troppo. Al 25′ Parisi trova il gol del vantaggio della Fiorentina con un rasoterra che beffa Audero tra le gambe. Il gol consente alla Fiorentina di andare in gestione del possesso palla, forte di un tasso tecnico sicuramente superiore. Al 32′ il raddoppio: gran palla in profondità di Gosens per Piccoli che batte Audero in uscita.
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Cremonese, l’orgoglio non basta
Il secondo tempo si apre con il gran gol di Dodò in ripartenza, suggello virtuale sulla partita che i cambi di Nicola nell’intervallo non cambiano. La Fiorentina è totalmente padrona del campo, i fischi dello Zini certo non aiutano i ragazzi di Nicola che però trovano la forza di accorciare le distanze con Okereke al 57′. I grigiorossi a questo punto ci credono e attaccano con veemenza, Fagioli salva sulla linea un pallone in mischia, Grassi spara alto da pochi passi. Ma al 70′ arriva il quarto gol di Gudmundsson che rimette la Fiorentina a distanza di sicurezza.
Le pagelle della Cremonese
- Audero 5 Si fa beffare tra le gambe in occasione del vantaggio viola, si prende altri rischi e attira su di sé i fischi dello stadio
- Ceccherini 5,5 Gioca sul centro destro e deve fare attenzione a Gudmundsson, ma Piccoli segna tra lui e Folino. Bravo a servire il pallone del gol di Okereke
- Folino 5 Piccoli lo brucia in occasione del raddoppio viola
- Luperto 6 Non va tanto per il sottile, è difensore vecchia maniera esperto e difficilmente superabile. Se si tratta di impostare, rivolgersi altrove
- Barbieri 6 Cerca di partire alto per soffocare Gosens, è sicuramente molto attivo. Nel secondo tempo passa a sinistra
- Thorsby 5,5 Duella con Brescianini, viene sconfitto alla distanza
- Bondo 5,5 Intraprendente nella prima mezz’ora, il giallo lo limita molto e si eclissa
- Maleh 5,5 Molto attivo nella prima parte, scompare come tutta la squadra con il passare dei minuti
- Floriani 5 Dodò e Parisi lo portano a scuola. Anello debole della già debole catena grigiorossa
- Bonazzoli 5,5 Occasione in avvio, dopo il gol della Cremonese si mette al servizio della squadra in versione assist-man
- Djuric 5 I palloni alti vengono indirizzati tutti su di lui, ma combina poco sbagliando troppo spesso l’impatto con il pallone
Sostituti
- Grassi 5 Si mangia un gol da pochi passi
- Okereke 6,5 Trova il primo gol del suo campionato, ha un buon impatto sulla partita
- Vandeputte 6 Ingresso tardivo, meritava di entrare prima
- Terracciano sv
- Zerbin sv
Le pagelle della Fiorentina
- De Gea 6,5 Subito impegnato da Bonazzoli, attento nelle uscite quasi come a voler replicare alle recenti polemiche
- Dodò 7,5 Floriani è cliente imberbe, lui contribuisce attivamente alla fase di costruzione e segna anche un gran gol
- Pongracic 6,5 Attento ed elegante, Djuric non gli crea problemi
- Ranieri 6,5 Bonazzoli gli va via solo all’inizio in mischia, per il resto controlla con tranquillità il traffico
- Gosens 6,5 Barbieri gli crea qualche problema, si riscatta con un grande assist per il 2-0
- Fagioli 7 Il dinamismo di Bondo in avvio gli crea qualche problema, poi cresce di livello sia tecnico che atletico
- Parisi 7 L’intraprendenza di Maleh in avvio lo mette in difficoltà, poi viene fuori e s’inventa il gol del vantaggio. Sempre attivo in entrambe le fasi
- Brescianini 6,5 Non emerge ma non affonda nel duello con Thorsby, nel secondo tempo entra con decisione in partita
- Mandragora 6,5 Incrocia i tacchetti soprattutto con Maleh, è il più intraprendente del centrocampo viola e prova il tiro più volte con pericolosità
- Gudmundsson 6 Non fornisce un contributo rilevante a conferma del momento tutt’altro che positivo, ma sigla il gol che mette il suggello al match
- Piccoli 7 Una palla vera mente giocabile, un gol da attaccante vero. Poi il tacco per il 4-1 di Gudmundsson
Sostituti
- Ndour sv
- Harrison sv
- Rugani sv
- Fazzini sv
- Fabbian sv
La pagella dell’arbitro
- Di Bello 7 Fischia molto per stroncare la tensione e impedire che il match gli scivoli di mano