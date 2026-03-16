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Cremonese-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese-Fiorentina di Serie A 2025-26, 29a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Redazione

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Cremonese e Fiorentina si affrontano allo Stadio Giovanni Zini di Cremona lunedì 16 marzo 2026 alle 20.45 per la 29ª giornata di Serie A: è uno scontro salvezza pesantissimo. I grigiorossi sono 18ª con 24 punti (5 vittorie, 9 pareggi, 14 sconfitte; 22 gol fatti e 40 subiti), i viola 17ª con 25 punti (5 vittorie, 10 pareggi, 13 sconfitte; 30 reti segnate e 42 incassate). Classifica corta e margini sottili: la posta in palio vale più dei tre punti.


Probabili formazioni di Cremonese-Fiorentina

A poche ore dal calcio d’inizio, la Cremonese dovrebbe riproporre il 3-5-2: solidità dietro e ripartenze affidate a Vardy e Bonazzoli. In fascia occhio a Barbieri e Zerbin, mentre in mezzo Thorsby, Maleh e Vandeputte garantirebbero corsa e densità. Pesa la squalifica di Pezzella, out anche Baschirotto e Collocolo. La Fiorentina si orienterebbe su un 4-1-4-1 compatto: in regia bassa Fagioli, con linea a quattro di incursori dove Parisi, Mandragora, Brescianini e Gudmundsson potrebbero alternarsi tra ampiezza e dentro il campo. Davanti Kean è in dubbio e potrebbe lasciare spazio a Piccoli a gara in corso. Lato defezioni: lunghi stop per Lamptey, ai box anche Sabiri e Lezzerini.

  • Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Zerbin; Vardy, Bonazzoli.

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  • Fiorentina (4-1-4-1): de Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean.

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Gli indisponibili di Cremonese-Fiorentina

Emergenza contenuta in casa Cremonese, ma con assenze specifiche che incidono sulle rotazioni: la squalifica di Pezzella toglie un esterno di spinta, mentre gli stop di Baschirotto e Collocolo limitano fisicità e gamba. Nella Fiorentina i forfait di lungo corso come Lamptey pesano sulle corsie, con Sabiri ancora fuori e Lezzerini ai box; Kean resta in dubbio e la sua gestione potrebbe diventare una scelta last minute.

  • Cremonese – Infortunati: Baschirotto (infortunio alla coscia), Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: Pezzella (squalifica per rosso).
  • Fiorentina – Infortunati: Lezzerini (infortunio alla coscia), Sabiri (infortunio alla coscia), Lamptey (infortunio al ginocchio – LCA). In dubbio: Kean (infortunio alla gamba).

Le ultime partite giocate

La Cremonese arriva da un periodo complicato, con rendimento in calo e poche reti segnate; al contrario la Fiorentina alterna prove solide a qualche frenata, ma ha raccolto punti preziosi nelle ultime uscite. In questo contesto, l’inerzia psicologica potrebbe contare: chi sblocca per primo può indirizzare la serata.

Cremonese ko x ko ko ko
Fiorentina x ok ok ko x

Nelle ultime 5 di campionato la Cremonese ha raccolto 1 punto, la Fiorentina 9. Dettaglio risultati:

  • Cremonese

AtalantaCremonese 2-1; CremoneseGenoa 0-0; RomaCremonese 3-0; CremoneseMilan 0-2; LecceCremonese 2-1.

  • Fiorentina

FiorentinaTorino 2-2; ComoFiorentina 1-2; FiorentinaPisa 1-0; UdineseFiorentina 3-0; FiorentinaParma 0-0.

L’arbitro di Cremonese-Fiorentina

Arbitra Marco Di Bello; assistenti Lo Cicero e Vecchi, IV Sacchi J.L., VAR Aureliano, AVAR Pezzuto. Nella Serie A 2025/26 Di Bello ha diretto 9 gare: 3 rigori assegnati, 24 ammonizioni, 1 espulsione, media di 2.7 cartellini a partita e circa 9.6 falli per cartellino. Dati che suggeriscono gestione piuttosto lineare, con severità crescente nelle fasi calde dei match.

  • Arbitro: Di Bello
  • Assistenti: Lo Cicero – Vecchi
  • IV: Sacchi J.L.
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Pezzuto

Informazioni interessanti sul match

La storia recente sorride alla Fiorentina, mai sconfitta in Serie A contro la Cremonese, ma l’urgenza di classifica può azzerare i pronostici. I viola arrivano con una serie positiva ma con qualche problema a trovare la porta nelle ultimissime uscite; i grigiorossi invece faticano soprattutto in casa a livello realizzativo. Curioso il dato sulle conclusioni dalla distanza: la Cremonese è la squadra che segna meno da fuori, mentre la Fiorentina è quella che ne subisce di più: un cortocircuito statistico che potrebbe pesare. Attenzione ai duelli in mezzo: Mandragora spesso incisivo contro i grigiorossi, dall’altra parte Bonazzoli conosce bene la porta viola. Anche il fattore calendario conta: si gioca di lunedì, giorno tradizionalmente ostico per i toscani. Nel complesso, gara bloccata in partenza ma pronta ad accendersi su un episodio, con palloni inattivi e seconde palle a fare la differenza.

  • La Fiorentina non ha mai perso contro la Cremonese in Serie A: bilancio di 7 vittorie e 6 pareggi.
  • La Cremonese non segna in casa ai viola da tre incroci consecutivi: sarebbe un inedito il quarto di fila a secco.
  • Contro le neopromosse, i viola hanno invertito la rotta: due successi per 1-0 nelle ultime due, uno proprio con la Cremonese.
  • Trend recente: grigiorossi con meno punti di tutti nelle ultime 14 giornate; i viola venivano da un periodo nero, ora in risalita.
  • Fiorentina imbattuta in 4 delle ultime 5, ma a secco nelle due più recenti: rischio tris senza gol come nel novembre 2023.
  • Allo Zini la Cremonese non trova il gol da quattro partite di fila: striscia storica negativa da non allungare.
  • Di lunedì: solo una vittoria su 12 per la Cremonese; la Fiorentina ha perso 5 degli ultimi 6 posticipi di inizio settimana.
  • Paradosso tattico: Cremonese ultima per gol da fuori, Fiorentina prima per reti subite dalla distanza.
  • Bonazzoli ha già punito i viola due volte in carriera e con 6 gol sta vivendo la sua miglior stagione dal 2021/22.
  • Mandragora spesso letale contro i grigiorossi: due gol in tre sfide di Serie A, ma solo una rete nelle ultime 11 gare.

Le statistiche stagionali di Cremonese e Fiorentina

Possesso medio: Cremonese 45.4%, Fiorentina 52.8%. I grigiorossi hanno segnato 22 gol (precisione al tiro 47.6%) e subito 40 reti, con 7 clean sheet; i viola 30 gol (accuracy 37.1%) e 42 subiti, 5 clean sheet. Volume di gioco più alto per la Fiorentina (264 tiri vs 187), pressione più intensa (PPDA 12.5 vs 14.6). Disciplina: 58 gialli Cremonese, 63 Fiorentina.

Giocatori: per la Cremonese capocannoniere Bonazzoli (6), a seguire Vardy (5) e Thorsby (3). L’uomo assist è Vandeputte (4). Più ammoniti: Pezzella (7), Payero (6). Espulso: Ceccherini (1). Porte inviolate: Audero 7. Nella Fiorentina guida i gol Kean (8), poi Mandragora (6); top assist Fagioli (3, con Gudmundsson a quota 3). Più ammonito Pongracic (9); espulso Viti (1). Clean sheet: de Gea 5.

Cremonese Fiorentina
Partite giocate 28 28
Vittorie 5 5
Pareggi 9 10
Sconfitte 14 13
Gol segnati 22 30
Gol subiti 40 42
Possesso palla (%) 45.4 52.8
Tiri totali 187 264
Tiri in porta 89 98
Clean sheet 7 5
Cartellini gialli 58 63
PPDA 14.6 12.5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Cremonese-Fiorentina?

Lunedì 16 marzo 2026 alle ore 20:45.

Dove si gioca Cremonese-Fiorentina?

Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.

Chi è l’arbitro di Cremonese-Fiorentina?

Marco Di Bello. Assistenti Lo Cicero–Vecchi; IV Sacchi J.L.; VAR Aureliano; AVAR Pezzuto.

Cremonese-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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