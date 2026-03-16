Cremonese-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese e Fiorentina si affrontano allo Stadio Giovanni Zini di Cremona lunedì 16 marzo 2026 alle 20.45 per la 29ª giornata di Serie A: è uno scontro salvezza pesantissimo. I grigiorossi sono 18ª con 24 punti (5 vittorie, 9 pareggi, 14 sconfitte; 22 gol fatti e 40 subiti), i viola 17ª con 25 punti (5 vittorie, 10 pareggi, 13 sconfitte; 30 reti segnate e 42 incassate). Classifica corta e margini sottili: la posta in palio vale più dei tre punti.
- Probabili formazioni di Cremonese-Fiorentina
- Gli indisponibili di Cremonese-Fiorentina
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cremonese-Fiorentina
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Cremonese e Fiorentina
Probabili formazioni di Cremonese-Fiorentina
A poche ore dal calcio d’inizio, la Cremonese dovrebbe riproporre il 3-5-2: solidità dietro e ripartenze affidate a Vardy e Bonazzoli. In fascia occhio a Barbieri e Zerbin, mentre in mezzo Thorsby, Maleh e Vandeputte garantirebbero corsa e densità. Pesa la squalifica di Pezzella, out anche Baschirotto e Collocolo. La Fiorentina si orienterebbe su un 4-1-4-1 compatto: in regia bassa Fagioli, con linea a quattro di incursori dove Parisi, Mandragora, Brescianini e Gudmundsson potrebbero alternarsi tra ampiezza e dentro il campo. Davanti Kean è in dubbio e potrebbe lasciare spazio a Piccoli a gara in corso. Lato defezioni: lunghi stop per Lamptey, ai box anche Sabiri e Lezzerini.
- Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Zerbin; Vardy, Bonazzoli.
- Fiorentina (4-1-4-1): de Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean.
Gli indisponibili di Cremonese-Fiorentina
Emergenza contenuta in casa Cremonese, ma con assenze specifiche che incidono sulle rotazioni: la squalifica di Pezzella toglie un esterno di spinta, mentre gli stop di Baschirotto e Collocolo limitano fisicità e gamba. Nella Fiorentina i forfait di lungo corso come Lamptey pesano sulle corsie, con Sabiri ancora fuori e Lezzerini ai box; Kean resta in dubbio e la sua gestione potrebbe diventare una scelta last minute.
- Cremonese – Infortunati: Baschirotto (infortunio alla coscia), Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: Pezzella (squalifica per rosso).
- Fiorentina – Infortunati: Lezzerini (infortunio alla coscia), Sabiri (infortunio alla coscia), Lamptey (infortunio al ginocchio – LCA). In dubbio: Kean (infortunio alla gamba).
Le ultime partite giocate
La Cremonese arriva da un periodo complicato, con rendimento in calo e poche reti segnate; al contrario la Fiorentina alterna prove solide a qualche frenata, ma ha raccolto punti preziosi nelle ultime uscite. In questo contesto, l’inerzia psicologica potrebbe contare: chi sblocca per primo può indirizzare la serata.
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Nelle ultime 5 di campionato la Cremonese ha raccolto 1 punto, la Fiorentina 9. Dettaglio risultati:
- Cremonese
Atalanta–Cremonese 2-1; Cremonese–Genoa 0-0; Roma–Cremonese 3-0; Cremonese–Milan 0-2; Lecce–Cremonese 2-1.
- Fiorentina
Fiorentina–Torino 2-2; Como–Fiorentina 1-2; Fiorentina–Pisa 1-0; Udinese–Fiorentina 3-0; Fiorentina–Parma 0-0.
L’arbitro di Cremonese-Fiorentina
Arbitra Marco Di Bello; assistenti Lo Cicero e Vecchi, IV Sacchi J.L., VAR Aureliano, AVAR Pezzuto. Nella Serie A 2025/26 Di Bello ha diretto 9 gare: 3 rigori assegnati, 24 ammonizioni, 1 espulsione, media di 2.7 cartellini a partita e circa 9.6 falli per cartellino. Dati che suggeriscono gestione piuttosto lineare, con severità crescente nelle fasi calde dei match.
- Arbitro: Di Bello
- Assistenti: Lo Cicero – Vecchi
- IV: Sacchi J.L.
- VAR: Aureliano
- AVAR: Pezzuto
Informazioni interessanti sul match
La storia recente sorride alla Fiorentina, mai sconfitta in Serie A contro la Cremonese, ma l’urgenza di classifica può azzerare i pronostici. I viola arrivano con una serie positiva ma con qualche problema a trovare la porta nelle ultimissime uscite; i grigiorossi invece faticano soprattutto in casa a livello realizzativo. Curioso il dato sulle conclusioni dalla distanza: la Cremonese è la squadra che segna meno da fuori, mentre la Fiorentina è quella che ne subisce di più: un cortocircuito statistico che potrebbe pesare. Attenzione ai duelli in mezzo: Mandragora spesso incisivo contro i grigiorossi, dall’altra parte Bonazzoli conosce bene la porta viola. Anche il fattore calendario conta: si gioca di lunedì, giorno tradizionalmente ostico per i toscani. Nel complesso, gara bloccata in partenza ma pronta ad accendersi su un episodio, con palloni inattivi e seconde palle a fare la differenza.
- La Fiorentina non ha mai perso contro la Cremonese in Serie A: bilancio di 7 vittorie e 6 pareggi.
- La Cremonese non segna in casa ai viola da tre incroci consecutivi: sarebbe un inedito il quarto di fila a secco.
- Contro le neopromosse, i viola hanno invertito la rotta: due successi per 1-0 nelle ultime due, uno proprio con la Cremonese.
- Trend recente: grigiorossi con meno punti di tutti nelle ultime 14 giornate; i viola venivano da un periodo nero, ora in risalita.
- Fiorentina imbattuta in 4 delle ultime 5, ma a secco nelle due più recenti: rischio tris senza gol come nel novembre 2023.
- Allo Zini la Cremonese non trova il gol da quattro partite di fila: striscia storica negativa da non allungare.
- Di lunedì: solo una vittoria su 12 per la Cremonese; la Fiorentina ha perso 5 degli ultimi 6 posticipi di inizio settimana.
- Paradosso tattico: Cremonese ultima per gol da fuori, Fiorentina prima per reti subite dalla distanza.
- Bonazzoli ha già punito i viola due volte in carriera e con 6 gol sta vivendo la sua miglior stagione dal 2021/22.
- Mandragora spesso letale contro i grigiorossi: due gol in tre sfide di Serie A, ma solo una rete nelle ultime 11 gare.
Le statistiche stagionali di Cremonese e Fiorentina
Possesso medio: Cremonese 45.4%, Fiorentina 52.8%. I grigiorossi hanno segnato 22 gol (precisione al tiro 47.6%) e subito 40 reti, con 7 clean sheet; i viola 30 gol (accuracy 37.1%) e 42 subiti, 5 clean sheet. Volume di gioco più alto per la Fiorentina (264 tiri vs 187), pressione più intensa (PPDA 12.5 vs 14.6). Disciplina: 58 gialli Cremonese, 63 Fiorentina.
Giocatori: per la Cremonese capocannoniere Bonazzoli (6), a seguire Vardy (5) e Thorsby (3). L’uomo assist è Vandeputte (4). Più ammoniti: Pezzella (7), Payero (6). Espulso: Ceccherini (1). Porte inviolate: Audero 7. Nella Fiorentina guida i gol Kean (8), poi Mandragora (6); top assist Fagioli (3, con Gudmundsson a quota 3). Più ammonito Pongracic (9); espulso Viti (1). Clean sheet: de Gea 5.
|Cremonese
|Fiorentina
|Partite giocate
|28
|28
|Vittorie
|5
|5
|Pareggi
|9
|10
|Sconfitte
|14
|13
|Gol segnati
|22
|30
|Gol subiti
|40
|42
|Possesso palla (%)
|45.4
|52.8
|Tiri totali
|187
|264
|Tiri in porta
|89
|98
|Clean sheet
|7
|5
|Cartellini gialli
|58
|63
|PPDA
|14.6
|12.5
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Cremonese-Fiorentina?
-
Lunedì 16 marzo 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Cremonese-Fiorentina?
-
Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.
- Chi è l’arbitro di Cremonese-Fiorentina?
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Marco Di Bello. Assistenti Lo Cicero–Vecchi; IV Sacchi J.L.; VAR Aureliano; AVAR Pezzuto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.