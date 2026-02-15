Cremonese-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese-Genoa di Serie A 2025-26, 25a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Cremonese e Genoa si sfidano allo Stadio Giovanni Zini di Cremona domenica 15 febbraio 2026 alle ore 15:00, per la 25a giornata di Serie A. È uno scontro salvezza: liguri 15° a 23 punti (5 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte; 29 gol segnati, 37 subiti), grigiorossi 16° anch’essi a 23 (5, 8, 11; 21 fatti, 33 incassati). Padroni di casa in affanno offensivo ma compatti dietro, ospiti più produttivi in zona gol ma meno solidi: posta in palio pesantissima per la classifica.

Probabili formazioni di Cremonese-Genoa

La Cremonese dovrebbe confermare il 3-5-2 con Audero tra i pali e reparto arretrato guidato da Baschirotto. Sulle corsie possibile fiducia a Barbieri e Pezzella, in mezzo regia muscolare affidata a Grassi con Thorsby e Maleh mezzali. Davanti, coppia esperta: Bonazzoli potrebbe affiancare Vardy. Restano out Ceccherini, Vandeputte, Collocolo e Bondo. Il Genoa si orienterebbe sul 3-5-2: difesa fisica con Østigård al centro, sulle fasce spinta di Norton-Cuffy e Martín. In cabina di regia Frendrup, con Malinovskyi mezzala offensiva ed Ellertsson a completare. In attacco, opzione Vítinha con Colombo. In porta dovrebbe esserci Bijlow, mentre Siegrist è indisponibile.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Vítinha, Colombo.

Gli indisponibili di Cremonese-Genoa

La Cremonese paga un conto salato a centrocampo e in difesa: le assenze di Ceccherini, Vandeputte, Collocolo e Bondo riducono le rotazioni e tolgono fisicità e cambi di passo. Il Genoa arriva con meno defezioni ma perde il portiere di scorta Siegrist. Al momento non risultano squalifiche per le due squadre, ma le scelte restano condizionate dalle condizioni degli indisponibili.

Cremonese : Ceccherini (infortunio al bicipite femorale), Vandeputte (infortunio muscolare), Collocolo (infortunio muscolare), Bondo (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

: (infortunio al bicipite femorale), (infortunio muscolare), (infortunio muscolare), (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno. Genoa: Siegrist (dito rotto). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Trend recente opposto: la Cremonese fatica a sbloccarsi, mentre il Genoa alterna exploit casalinghi a frenate esterne. Ritmi e solidità difensiva potrebbero indirizzare la gara, con episodi da palla inattiva in primo piano.

Cremonese ko x ko ko ko Genoa ok x ok ko ko

Cremonese

Juventus-Cremonese 5-0; Cremonese-Verona 0-0; Sassuolo-Cremonese 1-0; Cremonese-Inter 0-2; Atalanta-Cremonese 2-1.

Genoa

Genoa-Cagliari 3-0; Parma-Genoa 0-0; Genoa-Bologna 3-2; Lazio-Genoa 3-2; Genoa-Napoli 2-3.

L’arbitro di Cremonese-Genoa

Dirige Simone Sozza. Assistenti: Vecchi – Mastrodonato; IV: Rapuano; VAR: Mazzoleni; AVAR: Gariglio. In questa Serie A 2025/26 Sozza ha arbitrato 10 gare: 5 rigori concessi, 36 gialli, 3 doppi gialli e 5 rossi, con media di 4,4 cartellini a partita e 29 fuorigioco fischiati.

Arbitro : Sozza

: Sozza Assistenti : Vecchi – Mastrodonato

: Vecchi – Mastrodonato IV : Rapuano

: Rapuano VAR : Mazzoleni

: Mazzoleni AVAR: Gariglio

Statistiche interessanti

È una gara che incrocia trend storici e stato di forma. La Cremonese, reduce da un periodo complicato in fase realizzativa, si aggrappa alla compattezza dello Zini, dove ha spesso pareggiato. Il Genoa di De Rossi ha ritrovato gol e fiducia, ma tende a disperdere vantaggi maturati. Occhio a Bonazzoli, spesso decisivo contro il Genoa, e alla forma di Malinovskyi. I primi tempi potrebbero pesare: i grigiorossi incassano più reti nella frazione iniziale. Dettagli, piazzati e gestione emotiva potrebbero fare la differenza.

La Cremonese ha vinto le ultime tre sfide di Serie A con il Genoa e insegue un poker mai centrato nella sua storia nel massimo campionato.

ha vinto le ultime tre sfide di Serie A con il e insegue un poker mai centrato nella sua storia nel massimo campionato. Il Genoa rischia di perdere entrambe le gare stagionali contro una neopromossa per la prima volta dal 2018/19.

rischia di perdere entrambe le gare stagionali contro una neopromossa per la prima volta dal 2018/19. Dopo sei successi nelle prime sette con la Cremonese , il Genoa ha raccolto un solo punto negli ultimi quattro incroci: ultimo successo ligure datato 2 gennaio 1994.

, il ha raccolto un solo punto negli ultimi quattro incroci: ultimo successo ligure datato 2 gennaio 1994. Nelle ultime 10 giornate la Cremonese è ultima per punti (3) e gol segnati (3), con otto gare senza reti.

è ultima per punti (3) e gol segnati (3), con otto gare senza reti. Allo Zini la Cremonese ha vinto una delle ultime 10: è tra le squadre con più pareggi interni stagionali.

ha vinto una delle ultime 10: è tra le squadre con più pareggi interni stagionali. Dall’arrivo di De Rossi, il Genoa ha prodotto 23 gol in 14 gare: ritmo realizzativo da parte alta della classifica.

ha prodotto 23 gol in 14 gare: ritmo realizzativo da parte alta della classifica. Il Genoa ha perso 20 punti da vantaggio: gestione dei finali da monitorare.

ha perso 20 punti da vantaggio: gestione dei finali da monitorare. La Cremonese subisce più gol nel primo tempo che nella ripresa: attenzione all’approccio.

subisce più gol nel primo tempo che nella ripresa: attenzione all’approccio. Bonazzoli è bestia nera del Genoa : quattro reti nelle ultime quattro sfide contro il Grifone.

è bestia nera del : quattro reti nelle ultime quattro sfide contro il Grifone. Malinovskyi è in striscia: arriva da tre gare di fila a segno e cerca il poker personale.

Le statistiche stagionali di Cremonese e Genoa

Possesso simile: Cremonese 45,5%, Genoa 46,3%. Liguri più produttivi al tiro (204 conclusioni, 96 nello specchio) contro i 155 e 73 dei grigiorossi. Clean sheet: 6 Cremonese, 4 Genoa. Gol fatti/subiti: 21-33 vs 29-37. Equilibrio nei punti (23) ma trend offensivi diversi.

Focus giocatori: marcatori Cremonese (Bonazzoli 5, Vardy 5); Genoa (Colombo 6, Malinovskyi 5). Assist: Vandeputte 4; Martín 4. Ammonizioni: record Genoa Malinovskyi 8; Cremonese Pezzella 6. Espulsioni: Ceccherini 1; nel Genoa Leali 1 (rosso diretto) e Norton-Cuffy 1 (doppio giallo). Clean sheet portieri: Audero 6; Leali 4.

Cremonese Genoa Partite giocate 24 24 Vittorie 5 5 Pareggi 8 8 Sconfitte 11 11 Gol fatti 21 29 Gol subiti 33 37 Punti 23 23 Posizione 16 15 Possesso palla (%) 45,5 46,3 Tiri totali 155 204 Tiri in porta 73 96 Clean sheet 6 4 Cartellini gialli 49 49 Cartellini rossi 1 2

FAQ Quando e a che ora si gioca Cremonese-Genoa? Domenica 15 febbraio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Cremonese-Genoa? Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Chi è l’arbitro di Cremonese-Genoa? Simone Sozza; assistenti Vecchi e Mastrodonato, IV Rapuano, VAR Mazzoleni, AVAR Gariglio.