Cremonese 2025-26, ingaggi e stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

La Cremonese 2025-26, vuole giocarsi tutte le carte possibili per rimanere in Serie A senza troppi affanni. Intanto ha ingaggiato un vero mago della panchina come Davide Nicola, capace di salvezze miracolose. Poi ha messo mano al portafoglio e ha fatto una campagna trasferimenti che ha letteralmente stravolto la squadra che ha acciuffato la promozione ai playoff. Sono arrivati giocatori di grande esperienza e temperamento come Baschirotto, Sanabria e Bonazzoli che hanno però anche un ingaggio lordo piuttosto importante, specie per una squadra provinciale. Ma il pezzo forte del mercato è senz’altro l’inglese Jamie Vardy, una vera icona del calcio britannico, ex centravanti del Leicester che con sir Ranieri vinse la Premier: con i suoi 40 anni è però ancora pieno di entusiasmo e vuole fare un’altra impresa incredibile. Il totale lordo degli ingaggi per questa stagiona supera i 33 milioni di euro: niente male per una neopromossa.
Cremonese 2025-26: gli ingaggi di Vardy, Sanabria, Baschirotto e tutti gli altri
|Giocatore
|Ingaggio lordo mnl €/anno
|Antonio Sanabria
|3
|Franco Vázquez
|2,2
|Warren Bondo
|1,9
|Federico Baschirotto
|1,8
|Federico Bonazzoli
|1,8
|Jamie Vardy
|1,8
|Emil Audero
|1,5
|Martín Payero
|1,5
|Filippo Terracciano
|1,5
|Mikayil Faye
|1,3
|Alberto Grassi
|1,3
|Jeremy Sarmiento
|1,2
|Faris Moumbagna
|1,1
|Giuseppe Pezzella
|1,1
|Jari Vandeputte
|1,1
|Federico Ceccherini
|1
|Dennis Johnsen
|0,9
|Marco Silvestri
|0,9
|Matteo Bianchetti
|0,7
|David Okereke
|0,7
|Leonardo Sernicola
|0,7
|Tommaso Barbieri
|0,6
|Manuel De Luca
|0,6
|Michele Collocolo
|0,5
|Francesco Folino
|0,5
|Mattia Valoti
|0,5
|Alessio Zerbin
|0,3
|Romano Floriani Mussolini
|0,2
|Dachi Lordkipanidze
|0,1
|Lapo Nava
|0,1
|Fonte: da dati Capology.com
