Cremonese 2025-26, ingaggi e stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Gli ingaggi di tutti i giocatori della rosa della Cremonese 2025-26: da Vardy a Baschirotto, da Sanabria a Bonazzoli

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La Cremonese 2025-26, vuole giocarsi tutte le carte possibili per rimanere in Serie A senza troppi affanni. Intanto ha ingaggiato un vero mago della panchina come Davide Nicola, capace di salvezze miracolose. Poi ha messo mano al portafoglio e ha fatto una campagna trasferimenti che ha letteralmente stravolto la squadra che ha acciuffato la promozione ai playoff. Sono arrivati giocatori di grande esperienza e temperamento come Baschirotto, Sanabria e Bonazzoli che hanno però anche un ingaggio lordo piuttosto importante, specie per una squadra provinciale. Ma il pezzo forte del mercato è senz’altro l’inglese Jamie Vardy, una vera icona del calcio britannico, ex centravanti del Leicester che con sir Ranieri vinse la Premier: con i suoi 40 anni è però ancora pieno di entusiasmo e vuole fare un’altra impresa incredibile. Il totale lordo degli ingaggi per questa stagiona supera i 33 milioni di euro: niente male per una neopromossa.

Cremonese 2025-26: gli ingaggi di Vardy, Sanabria, Baschirotto e tutti gli altri

Giocatore Ingaggio lordo mnl €/anno Antonio Sanabria 3 Franco Vázquez 2,2 Warren Bondo 1,9 Federico Baschirotto 1,8 Federico Bonazzoli 1,8 Jamie Vardy 1,8 Emil Audero 1,5 Martín Payero 1,5 Filippo Terracciano 1,5 Mikayil Faye 1,3 Alberto Grassi 1,3 Jeremy Sarmiento 1,2 Faris Moumbagna 1,1 Giuseppe Pezzella 1,1 Jari Vandeputte 1,1 Federico Ceccherini 1 Dennis Johnsen 0,9 Marco Silvestri 0,9 Matteo Bianchetti 0,7 David Okereke 0,7 Leonardo Sernicola 0,7 Tommaso Barbieri 0,6 Manuel De Luca 0,6 Michele Collocolo 0,5 Francesco Folino 0,5 Mattia Valoti 0,5 Alessio Zerbin 0,3 Romano Floriani Mussolini 0,2 Dachi Lordkipanidze 0,1 Lapo Nava 0,1 Fonte: da dati Capology.com

Tutte le notizie sulla Cremonese