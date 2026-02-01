Cremonese-Inter, follia dagli spalti: un petardo colpisce Audero, Chivu sconvolto, nerazzurri a rischio stangata

Paura all’inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter. Un petardo lanciato dal settore occupato dai tifosi dell’Inter è scoppiato proprio nelle immediate vicinanze di Audero, rimasto a terra per diversi minuti. La partita è stata sospesa per consentire allo staff medico dei grigiorossi di soccorrere il portiere della squadra di casa. Chivu sconvolto, la reazione dei calciatori, quella dei tifosi di casa e cosa rischiano i nerazzurri.
Cremonese-Inter, follia allo Zini: paura per Audero
Proprio nei minuti iniziali della seconda frazione, sul risultato di 2-0 a favore dell’Inter per i gol nel primo tempo di Lautaro e Zielinski, ecco un episodio vergognoso che ha macchiato una partita fino a quel momento assolutamente tranquilla.
Un petardo lanciato dal settore dello Zini popolato dai sostenitori nerazzurri è esploso proprio nei pressi di Audero, crollato a terra. Si sono vissuti attimi di enorme tensione e preoccupazione in campo per le condizioni di salute del portiere della Cremonese, immediatamente soccorso dai medici della squadra guidata da Davide Nicola.
In aggiornamento