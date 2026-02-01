Cremonese-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu ha scelto tra Thuram, Pio Esposito e Bonny

Anticipo gustoso oggi alle 18 allo Zini: si affrontano Cremonese-Inter in un testacoda suggestivo. Le formazioni ufficiali delle due squadre.
Il cammino delle due squadre
I nerazzurri – dopo il successo in Champions – guidano la classifica a quota 52 e vogliono portarsi a +8 sul Milan che giocherà solo martedì. La formazione di Cristian Chivu vuole mettere in fila la quarta vittoria consecutiva in campionato, la decima nelle ultime undici (unica frenata nello scontro diretto al Meazza contro i campioni d’Italia del Napoli). I grigiorossi dopo una buona prima parte di stagione hanno rallentato vistosamente: appena tre punti nelle ultime otto. Hanno 23 punti conquistati in 22 partite, frutto di cinque vittorie, otto pareggi e nove sconfitte.
Le scelte di Chivu in attacco
Chivu sceglie Pio Esposito come partner d’attacco di Lautaro e dà fiducia a Luis Henrique sulla fascia destra e a Susic a centrocampo. Nicola si affida alla coppia Bonazzoli-Vardy.
Le formazioni ufficiali
Queste le formazioni ufficiali
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Zerbin, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.
Clicca qui per la diretta minuto per minuto