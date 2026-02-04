Al minuto 49 dell’incontro di calcio Cremonese-Inter, disputato a Cremona l’1 febbraio, il portiere della squadra di casa Emil Audero è stato raggiunto da un petardo lanciato dal settore dello stadio occupato dai tifosi dell’Inter. Audero, nell’immediatezza, cadeva a terra lamentando problemi all’orecchio destro e dolore a una gamba, colpita dall’esplosione. Tuttavia, dopo essere stato soccorso, ha proseguito il match e l’incontro, dopo una breve sospensione, è ripreso.

La linea sottile tra giustizia sottile e sicurezza

Il caso in questione consente di valutare, sotto il profilo giuridico istituzionale, la linea di confine fra l’ambito di operatività della giustizia sportiva e le competenze statali, ossia quelle del Ministro dell’Interno.

I poteri del Ministro dell’Interno

Vanno quindi distinti due piani differenti, il primo riguarda le conseguenze di carattere disciplinare sportivo, il secondo quelle statali, di competenza appunto del Ministro dell’Interno. Quest’ultimo, in particolare, non interviene sugli aspetti disciplinari, ma ha competenze esclusive in tema di ordine pubblico e sicurezza, prevenzione dei reati e controllo delle manifestazioni sportive.

Questi poteri sono alla fonte delle misure adottate dal Ministro dell’interno dopo i fatti di Cremonese-Inter. In particolare, con il provvedimento emesso in data 3 febbraio 2026, è stato disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026; la misura adottata esclude il derby dell’8 marzo 2026 in quanto non comporta spostamenti dei tifosi in altre città. E’ stato inoltre stabilito il divieto di vendita di biglietti per le partite in trasferta ai residenti in Lombardia.