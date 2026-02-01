Cremonese-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese-Inter di Serie A 2025-26, 23a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Cremonese–Inter, 23a giornata di Serie A 2025-26, va in scena allo Stadio Giovanni Zini di Cremona il 1 febbraio 2026 alle 18:00. Testa-coda dal peso specifico diverso: i grigiorossi sono 13° con 23 punti (5 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 20 gol fatti, 29 subiti), i nerazzurri guidano la classifica con 52 punti (17 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 50 gol segnati, 19 incassati). Per la Cremonese sfida di resistenza e punti salvezza, per l’Inter occasione per allungare.

Probabili formazioni di Cremonese-Inter

A poche ore dal via, la Cremonese dovrebbe confermare il 3-5-2: Audero tra i pali, linea a tre con Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; sulle corsie Floriani Mussolini e Pezzella, in mezzo regia a Grassi con Zerbin e Vandeputte mezzali. Davanti coppia di lotta e governo Vardy–Bonazzoli. Pesa la squalifica di Barbieri e l’elenco degli acciaccati. L’Inter si va orientando sul 3-5-2: possibile gestione per Calhanoglu (in dubbio) e Barella (noie muscolari), con Dumfries ancora ai box. Dovrebbero partire Sommer; dietro Bisseck, Akanji, Bastoni; a destra soluzione De Lima, a sinistra Dimarco; in mezzo qualità e corsa con Sucic e Zielinski accanto a Mkhitaryan. In attacco si va verso Thuram–Martinez.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Zerbin, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; De Lima, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez.

Gli indisponibili di Cremonese-Inter

Grigiorossi in emergenza a centrocampo e davanti: out per problemi muscolari e alla coscia elementi chiave, oltre alla squalifica sugli esterni. Nei nerazzurri restano monitorate le condizioni di chi rientra da affaticamenti: sulla fascia destra si profila ancora un’assenza pesante, mentre in regia e mezzala si deciderà all’ultimo in base alle sensazioni della rifinitura.

Cremonese – Infortunati: Sanabria (infortunio alla coscia), Collocolo (infortunio muscolare), Payero (infortunio muscolare), Bondo (infortunio alla coscia). Squalificati: Barbieri (squalifica per cumulo ammonizioni).

Le ultime partite giocate

La Cremonese fatica a trovare continuità: pochi gol segnati e diversi pareggi stretti. L’Inter viaggia a ritmo alto, con rendimento esterno brillante e attacco produttivo. Curva forme opposte alla vigilia dello Zini.

Cremonese ko x ko x ko Inter ok x ok ok ok

Nelle ultime 5 giornate la Cremonese ha raccolto 2 punti, l’Inter ne ha messi insieme 13. Dettaglio risultati:

Cremonese

Fiorentina-Cremonese 1-0; Cremonese-Cagliari 2-2; Juventus-Cremonese 5-0; Cremonese-Verona 0-0; Sassuolo-Cremonese 1-0

Inter

Parma-Inter 0-2; Inter-Napoli 2-2; Inter-Lecce 1-0; Udinese-Inter 0-1; Inter-Pisa 6-2

L’arbitro di Cremonese-Inter

Dirige Massa, assistenti Peretti e Laudato; IV uomo Tremolada, al VAR Marini, AVAR Fabbri. In questa Serie A 2025-26 Davide Massa ha arbitrato 9 gare: 39 ammonizioni, 1 doppia ammonizione, 4 rossi diretti, nessun rigore concesso; media 4,8 cartellini a partita.

Arbitro: MASSA

Assistenti: PERETTI – LAUDATO

IV: TREMOLADA

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

Statistiche interessanti

Allo Zini arriva una sfida storicamente favorevole all’Inter, che contro la Cremonese vanta una percentuale di vittorie altissima e una striscia aperta di successi in trasferta nello scontro diretto. I grigiorossi attraversano un periodo complicato: pochi punti nell’ultimo segmento di campionato, produzione offensiva ridotta e diversi match chiusi senza segnare. Dall’altra parte i nerazzurri sono in piena corsa-scudetto: miglior attacco del torneo, rendimento esterno impeccabile con difesa solida e clean sheet in serie, e un dominio contro le squadre della parte destra della classifica. Occhio ai cross: entrambe prime per reti da traversoni; riflettori su Dimarco, protagonista di un campionato record per partecipazioni al gol, e sugli ex e volti noti come Bonazzoli. La cornice dello Zini promette intensità: test di maturità per la capolista e gara di orgoglio per chi cerca punti pesanti salvezza.

Contro la Cremonese , l’ Inter ha la sua miglior percentuale di vittorie in A: 14 successi in 17 incroci, con soli due pari e una sconfitta.

, l’ ha la sua miglior percentuale di vittorie in A: 14 successi in 17 incroci, con soli due pari e una sconfitta. Dopo lo 0-0 del 1930, i nerazzurri hanno espugnato lo Zini in tutte le successive sette visite di Serie A.

Nelle ultime otto giornate, la Cremonese ha raccolto appena tre punti, segnando solo due reti e restando spesso a secco.

ha raccolto appena tre punti, segnando solo due reti e restando spesso a secco. L’ Inter è a quota 17 vittorie in stagione nei top-5 campionati, tra i migliori in Europa anche per gol segnati.

è a quota 17 vittorie in stagione nei top-5 campionati, tra i migliori in Europa anche per gol segnati. Dopo il k.o. di Napoli, l’ Inter ha infilato sei trasferte di fila vincendo e subendo appena due gol; clean sheet esterni da primato.

ha infilato sei trasferte di fila vincendo e subendo appena due gol; clean sheet esterni da primato. Nerazzurri perfetti contro le squadre della metà bassa: 11 successi su 11, 31 gol fatti e 6 subiti.

Contro le neopromosse, l’ Inter ha vinto 10 delle ultime 11, con 30 gol realizzati.

ha vinto 10 delle ultime 11, con 30 gol realizzati. Entrambe prime per reti su cross: Cremonese e Inter guidano la graduatoria delle marcature da traversoni.

e guidano la graduatoria delle marcature da traversoni. Bonazzoli , cresciuto nell’ Inter , ha ritrovato il gol allo Zini; all’andata le sue prime presenze in A furono proprio in nerazzurro.

, cresciuto nell’ , ha ritrovato il gol allo Zini; all’andata le sue prime presenze in A furono proprio in nerazzurro. Dimarco ha già toccato il suo record di partecipazioni in A (5 gol e 7 assist), numeri da top tra i difensori interisti.

Le statistiche stagionali di Cremonese e Inter

Gap evidente nei numeri complessivi: l’Inter segna di più (50 a 20), concede meno (19 a 29) e tiene più palla (59,2% contro 46,2%). La Cremonese difende con ordine e vive sulle ripartenze, con buon indice di precisione al tiro (48,6%). I nerazzurri primeggiano per PPDA (10.0), qualità di fraseggio e incisività sulle corsie (accuratezza cross 30,5%).

Tra i singoli: per la Cremonese guida il gol la coppia Vardy–Bonazzoli (5), assist a Vandeputte (4). Nell’Inter capocannoniere Martinez (12), assist-man Dimarco (7). Più ammoniti: Pezzella e Payero (6) tra i grigiorossi, Barella e Calhanoglu a quota 4 tra i nerazzurri. Clean sheet: Audero 6, Sommer 10.

Cremonese Inter Partite giocate 22 22 Vittorie 5 17 Pareggi 8 1 Sconfitte 9 4 Gol fatti 20 50 Gol subiti 29 19 Possesso palla (%) 46,2 59,2 Tiri totali 140 297 Tiri in porta 68 136 Precisione tiro (%) 48,6 45,8 Clean sheet 6 11 PPDA 14,7 10,0

FAQ Quando si gioca Cremonese-Inter e a che ora? Cremonese-Inter si gioca sabato 1 febbraio 2026 alle ore 18:00. Dove si gioca Cremonese-Inter? La partita si disputa allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Chi è l’arbitro di Cremonese-Inter? L’arbitro è Davide Massa, con assistenti Peretti e Laudato, IV uomo Tremolada, VAR Marini, AVAR Fabbri.