Cremonese-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese–Inter, 23a giornata di Serie A 2025-26, va in scena allo Stadio Giovanni Zini di Cremona il 1 febbraio 2026 alle 18:00. Testa-coda dal peso specifico diverso: i grigiorossi sono 13° con 23 punti (5 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 20 gol fatti, 29 subiti), i nerazzurri guidano la classifica con 52 punti (17 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 50 gol segnati, 19 incassati). Per la Cremonese sfida di resistenza e punti salvezza, per l’Inter occasione per allungare.
Probabili formazioni di Cremonese-Inter
A poche ore dal via, la Cremonese dovrebbe confermare il 3-5-2: Audero tra i pali, linea a tre con Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; sulle corsie Floriani Mussolini e Pezzella, in mezzo regia a Grassi con Zerbin e Vandeputte mezzali. Davanti coppia di lotta e governo Vardy–Bonazzoli. Pesa la squalifica di Barbieri e l’elenco degli acciaccati. L’Inter si va orientando sul 3-5-2: possibile gestione per Calhanoglu (in dubbio) e Barella (noie muscolari), con Dumfries ancora ai box. Dovrebbero partire Sommer; dietro Bisseck, Akanji, Bastoni; a destra soluzione De Lima, a sinistra Dimarco; in mezzo qualità e corsa con Sucic e Zielinski accanto a Mkhitaryan. In attacco si va verso Thuram–Martinez.
- Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Zerbin, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.
- Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; De Lima, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez.
Gli indisponibili di Cremonese-Inter
Grigiorossi in emergenza a centrocampo e davanti: out per problemi muscolari e alla coscia elementi chiave, oltre alla squalifica sugli esterni. Nei nerazzurri restano monitorate le condizioni di chi rientra da affaticamenti: sulla fascia destra si profila ancora un’assenza pesante, mentre in regia e mezzala si deciderà all’ultimo in base alle sensazioni della rifinitura.
- Cremonese – Infortunati: Sanabria (infortunio alla coscia), Collocolo (infortunio muscolare), Payero (infortunio muscolare), Bondo (infortunio alla coscia). Squalificati: Barbieri (squalifica per cumulo ammonizioni).
- Inter – Infortunati: Calhanoglu (infortunio al polpaccio, in dubbio), Barella (infortunio muscolare), Dumfries (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
La Cremonese fatica a trovare continuità: pochi gol segnati e diversi pareggi stretti. L’Inter viaggia a ritmo alto, con rendimento esterno brillante e attacco produttivo. Curva forme opposte alla vigilia dello Zini.
|Cremonese
|ko
|x
|ko
|x
|ko
|Inter
|ok
|x
|ok
|ok
|ok
Nelle ultime 5 giornate la Cremonese ha raccolto 2 punti, l’Inter ne ha messi insieme 13. Dettaglio risultati:
- Cremonese
Fiorentina-Cremonese 1-0; Cremonese-Cagliari 2-2; Juventus-Cremonese 5-0; Cremonese-Verona 0-0; Sassuolo-Cremonese 1-0
- Inter
Parma-Inter 0-2; Inter-Napoli 2-2; Inter-Lecce 1-0; Udinese-Inter 0-1; Inter-Pisa 6-2
L’arbitro di Cremonese-Inter
Dirige Massa, assistenti Peretti e Laudato; IV uomo Tremolada, al VAR Marini, AVAR Fabbri. In questa Serie A 2025-26 Davide Massa ha arbitrato 9 gare: 39 ammonizioni, 1 doppia ammonizione, 4 rossi diretti, nessun rigore concesso; media 4,8 cartellini a partita.
- Arbitro: MASSA
- Assistenti: PERETTI – LAUDATO
- IV: TREMOLADA
- VAR: MARINI
- AVAR: FABBRI
Statistiche interessanti
Allo Zini arriva una sfida storicamente favorevole all’Inter, che contro la Cremonese vanta una percentuale di vittorie altissima e una striscia aperta di successi in trasferta nello scontro diretto. I grigiorossi attraversano un periodo complicato: pochi punti nell’ultimo segmento di campionato, produzione offensiva ridotta e diversi match chiusi senza segnare. Dall’altra parte i nerazzurri sono in piena corsa-scudetto: miglior attacco del torneo, rendimento esterno impeccabile con difesa solida e clean sheet in serie, e un dominio contro le squadre della parte destra della classifica. Occhio ai cross: entrambe prime per reti da traversoni; riflettori su Dimarco, protagonista di un campionato record per partecipazioni al gol, e sugli ex e volti noti come Bonazzoli. La cornice dello Zini promette intensità: test di maturità per la capolista e gara di orgoglio per chi cerca punti pesanti salvezza.
- Contro la Cremonese, l’Inter ha la sua miglior percentuale di vittorie in A: 14 successi in 17 incroci, con soli due pari e una sconfitta.
- Dopo lo 0-0 del 1930, i nerazzurri hanno espugnato lo Zini in tutte le successive sette visite di Serie A.
- Nelle ultime otto giornate, la Cremonese ha raccolto appena tre punti, segnando solo due reti e restando spesso a secco.
- L’Inter è a quota 17 vittorie in stagione nei top-5 campionati, tra i migliori in Europa anche per gol segnati.
- Dopo il k.o. di Napoli, l’Inter ha infilato sei trasferte di fila vincendo e subendo appena due gol; clean sheet esterni da primato.
- Nerazzurri perfetti contro le squadre della metà bassa: 11 successi su 11, 31 gol fatti e 6 subiti.
- Contro le neopromosse, l’Inter ha vinto 10 delle ultime 11, con 30 gol realizzati.
- Entrambe prime per reti su cross: Cremonese e Inter guidano la graduatoria delle marcature da traversoni.
- Bonazzoli, cresciuto nell’Inter, ha ritrovato il gol allo Zini; all’andata le sue prime presenze in A furono proprio in nerazzurro.
- Dimarco ha già toccato il suo record di partecipazioni in A (5 gol e 7 assist), numeri da top tra i difensori interisti.
Le statistiche stagionali di Cremonese e Inter
Gap evidente nei numeri complessivi: l’Inter segna di più (50 a 20), concede meno (19 a 29) e tiene più palla (59,2% contro 46,2%). La Cremonese difende con ordine e vive sulle ripartenze, con buon indice di precisione al tiro (48,6%). I nerazzurri primeggiano per PPDA (10.0), qualità di fraseggio e incisività sulle corsie (accuratezza cross 30,5%).
Tra i singoli: per la Cremonese guida il gol la coppia Vardy–Bonazzoli (5), assist a Vandeputte (4). Nell’Inter capocannoniere Martinez (12), assist-man Dimarco (7). Più ammoniti: Pezzella e Payero (6) tra i grigiorossi, Barella e Calhanoglu a quota 4 tra i nerazzurri. Clean sheet: Audero 6, Sommer 10.
|Cremonese
|Inter
|Partite giocate
|22
|22
|Vittorie
|5
|17
|Pareggi
|8
|1
|Sconfitte
|9
|4
|Gol fatti
|20
|50
|Gol subiti
|29
|19
|Possesso palla (%)
|46,2
|59,2
|Tiri totali
|140
|297
|Tiri in porta
|68
|136
|Precisione tiro (%)
|48,6
|45,8
|Clean sheet
|6
|11
|PPDA
|14,7
|10,0
