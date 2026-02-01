Cremonese-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Virgilio Sport
CremoneseInter, 23a giornata di Serie A 2025-26, va in scena allo Stadio Giovanni Zini di Cremona il 1 febbraio 2026 alle 18:00. Testa-coda dal peso specifico diverso: i grigiorossi sono 13° con 23 punti (5 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 20 gol fatti, 29 subiti), i nerazzurri guidano la classifica con 52 punti (17 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 50 gol segnati, 19 incassati). Per la Cremonese sfida di resistenza e punti salvezza, per l’Inter occasione per allungare.


Probabili formazioni di Cremonese-Inter

A poche ore dal via, la Cremonese dovrebbe confermare il 3-5-2: Audero tra i pali, linea a tre con Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; sulle corsie Floriani Mussolini e Pezzella, in mezzo regia a Grassi con Zerbin e Vandeputte mezzali. Davanti coppia di lotta e governo VardyBonazzoli. Pesa la squalifica di Barbieri e l’elenco degli acciaccati. L’Inter si va orientando sul 3-5-2: possibile gestione per Calhanoglu (in dubbio) e Barella (noie muscolari), con Dumfries ancora ai box. Dovrebbero partire Sommer; dietro Bisseck, Akanji, Bastoni; a destra soluzione De Lima, a sinistra Dimarco; in mezzo qualità e corsa con Sucic e Zielinski accanto a Mkhitaryan. In attacco si va verso ThuramMartinez.

  • Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Zerbin, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.

  • Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; De Lima, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez.

Gli indisponibili di Cremonese-Inter

Grigiorossi in emergenza a centrocampo e davanti: out per problemi muscolari e alla coscia elementi chiave, oltre alla squalifica sugli esterni. Nei nerazzurri restano monitorate le condizioni di chi rientra da affaticamenti: sulla fascia destra si profila ancora un’assenza pesante, mentre in regia e mezzala si deciderà all’ultimo in base alle sensazioni della rifinitura.

  • Cremonese – Infortunati: Sanabria (infortunio alla coscia), Collocolo (infortunio muscolare), Payero (infortunio muscolare), Bondo (infortunio alla coscia). Squalificati: Barbieri (squalifica per cumulo ammonizioni).
  • Inter – Infortunati: Calhanoglu (infortunio al polpaccio, in dubbio), Barella (infortunio muscolare), Dumfries (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

La Cremonese fatica a trovare continuità: pochi gol segnati e diversi pareggi stretti. L’Inter viaggia a ritmo alto, con rendimento esterno brillante e attacco produttivo. Curva forme opposte alla vigilia dello Zini.

Cremonese ko x ko x ko
Inter ok x ok ok ok

Nelle ultime 5 giornate la Cremonese ha raccolto 2 punti, l’Inter ne ha messi insieme 13. Dettaglio risultati:

  • Cremonese

Fiorentina-Cremonese 1-0; Cremonese-Cagliari 2-2; Juventus-Cremonese 5-0; Cremonese-Verona 0-0; Sassuolo-Cremonese 1-0

  • Inter

Parma-Inter 0-2; Inter-Napoli 2-2; Inter-Lecce 1-0; Udinese-Inter 0-1; Inter-Pisa 6-2

L’arbitro di Cremonese-Inter

Dirige Massa, assistenti Peretti e Laudato; IV uomo Tremolada, al VAR Marini, AVAR Fabbri. In questa Serie A 2025-26 Davide Massa ha arbitrato 9 gare: 39 ammonizioni, 1 doppia ammonizione, 4 rossi diretti, nessun rigore concesso; media 4,8 cartellini a partita.

  • Arbitro: MASSA
  • Assistenti: PERETTI – LAUDATO
  • IV: TREMOLADA
  • VAR: MARINI
  • AVAR: FABBRI

Statistiche interessanti

Allo Zini arriva una sfida storicamente favorevole all’Inter, che contro la Cremonese vanta una percentuale di vittorie altissima e una striscia aperta di successi in trasferta nello scontro diretto. I grigiorossi attraversano un periodo complicato: pochi punti nell’ultimo segmento di campionato, produzione offensiva ridotta e diversi match chiusi senza segnare. Dall’altra parte i nerazzurri sono in piena corsa-scudetto: miglior attacco del torneo, rendimento esterno impeccabile con difesa solida e clean sheet in serie, e un dominio contro le squadre della parte destra della classifica. Occhio ai cross: entrambe prime per reti da traversoni; riflettori su Dimarco, protagonista di un campionato record per partecipazioni al gol, e sugli ex e volti noti come Bonazzoli. La cornice dello Zini promette intensità: test di maturità per la capolista e gara di orgoglio per chi cerca punti pesanti salvezza.

  • Contro la Cremonese, l’Inter ha la sua miglior percentuale di vittorie in A: 14 successi in 17 incroci, con soli due pari e una sconfitta.
  • Dopo lo 0-0 del 1930, i nerazzurri hanno espugnato lo Zini in tutte le successive sette visite di Serie A.
  • Nelle ultime otto giornate, la Cremonese ha raccolto appena tre punti, segnando solo due reti e restando spesso a secco.
  • L’Inter è a quota 17 vittorie in stagione nei top-5 campionati, tra i migliori in Europa anche per gol segnati.
  • Dopo il k.o. di Napoli, l’Inter ha infilato sei trasferte di fila vincendo e subendo appena due gol; clean sheet esterni da primato.
  • Nerazzurri perfetti contro le squadre della metà bassa: 11 successi su 11, 31 gol fatti e 6 subiti.
  • Contro le neopromosse, l’Inter ha vinto 10 delle ultime 11, con 30 gol realizzati.
  • Entrambe prime per reti su cross: Cremonese e Inter guidano la graduatoria delle marcature da traversoni.
  • Bonazzoli, cresciuto nell’Inter, ha ritrovato il gol allo Zini; all’andata le sue prime presenze in A furono proprio in nerazzurro.
  • Dimarco ha già toccato il suo record di partecipazioni in A (5 gol e 7 assist), numeri da top tra i difensori interisti.

Le statistiche stagionali di Cremonese e Inter

Gap evidente nei numeri complessivi: l’Inter segna di più (50 a 20), concede meno (19 a 29) e tiene più palla (59,2% contro 46,2%). La Cremonese difende con ordine e vive sulle ripartenze, con buon indice di precisione al tiro (48,6%). I nerazzurri primeggiano per PPDA (10.0), qualità di fraseggio e incisività sulle corsie (accuratezza cross 30,5%).

Tra i singoli: per la Cremonese guida il gol la coppia VardyBonazzoli (5), assist a Vandeputte (4). Nell’Inter capocannoniere Martinez (12), assist-man Dimarco (7). Più ammoniti: Pezzella e Payero (6) tra i grigiorossi, Barella e Calhanoglu a quota 4 tra i nerazzurri. Clean sheet: Audero 6, Sommer 10.

Cremonese Inter
Partite giocate 22 22
Vittorie 5 17
Pareggi 8 1
Sconfitte 9 4
Gol fatti 20 50
Gol subiti 29 19
Possesso palla (%) 46,2 59,2
Tiri totali 140 297
Tiri in porta 68 136
Precisione tiro (%) 48,6 45,8
Clean sheet 6 11
PPDA 14,7 10,0

FAQ

Quando si gioca Cremonese-Inter e a che ora?

Cremonese-Inter si gioca sabato 1 febbraio 2026 alle ore 18:00.

Dove si gioca Cremonese-Inter?

La partita si disputa allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.

Chi è l’arbitro di Cremonese-Inter?

L’arbitro è Davide Massa, con assistenti Peretti e Laudato, IV uomo Tremolada, VAR Marini, AVAR Fabbri.

