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CALCIO SERIE B

Cremonese-Juve Stabia 24 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 8ª giornata: Cremonese-Juve Stabia si gioca il 24 ottobre alle 15. Arbitro, precedenti, ultimi risultati e statistiche a confronto.

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Redazione

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Scontro salvezza allo Zini: Cremonese e Juve Stabia si affrontano a Cremona sabato 24 ottobre 2026 alle 15, nell’8ª giornata di Serie B 2026-27. I grigiorossi sono 16° con 6 punti: una vittoria, 3 pareggi, 3 sconfitte, 6 gol segnati e 10 subiti. I campani figurano al 18° posto con 5 punti, 2 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte, 8 reti fatte e 8 incassate: un bilancio non coerente con i punti indicati. In palio una spinta per allontanarsi dalla zona calda e ritrovare continuità.

Le ultime partite giocate da Cremonese e Juve Stabia

Stesso bottino, ma percorsi differenti nelle ultime cinque gare: Cremonese e Juve Stabia hanno raccolto entrambe 6 punti, con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. I grigiorossi, però, arrivano dal 3-1 subito sul campo del Pisa e non vincono da quattro turni. Le vespe hanno invece ritrovato slancio battendo 3-0 il Südtirol, dopo tre pareggi consecutivi. La tabella riporta i risultati dal meno recente al più recente.

Squadra 1 2 3 4 5 Vittorie Pareggi Sconfitte Punti
Cremonese Vittoria Pareggio Pareggio Pareggio Sconfitta 1 3 1 6
Juve Stabia Sconfitta Pareggio Pareggio Pareggio Vittoria 1 3 1 6

Il dettaglio delle ultime cinque partite della Cremonese:

  • CremonesePadova 3-1.
  • CesenaCremonese 2-2.
  • CremoneseVirtus Entella 0-0.
  • ArezzoCremonese 0-0.
  • PisaCremonese 3-1.

Il dettaglio delle ultime cinque partite della Juve Stabia:

  • Juve StabiaPisa 0-3.
  • VicenzaJuve Stabia 1-1.
  • Juve StabiaCesena 1-1.
  • Virtus EntellaJuve Stabia 1-1.
  • Juve StabiaSüdtirol 3-0.

L’arbitro di Cremonese-Juve Stabia

A dirigere CremoneseJuve Stabia sarà Giuseppe Mucera, affiancato dagli assistenti Cavallina ed El Filali. Rapuano sarà il quarto ufficiale, Giua il VAR e Massimi l’AVAR. Nelle tre partite dirette in questa Serie B, Mucera ha assegnato 9 cartellini gialli, con una media di 3 ammonizioni a incontro, senza estrarre rossi né concedere rigori. Completano il quadro 61 falli fischiati e 6 fuorigioco rilevati: circa un’ammonizione ogni 6,7 falli.

Cremonese-Juve Stabia: precedenti e pillole sul match

La classifica accende la sfida, i precedenti aggiungono un motivo di fiducia per la Cremonese: nei quattro incroci cadetti la Juve Stabia non ha mai vinto, pur trovando sempre una rete. Per i grigiorossi, senza successi da quattro giornate, lo Zini diventa il luogo in cui provare a cambiare passo. Le vespe arrivano invece dal 3-0 al Südtirol, prima vittoria stagionale accompagnata dalla porta inviolata. Il loro tratto distintivo emerge dopo l’intervallo: l’88% dei gol è arrivato nella ripresa e una classifica limitata ai secondi tempi le proietterebbe ben più in alto. Attenzione dunque a considerare chiusa la gara troppo presto. Tra i protagonisti spiccano Jari Vandeputte, reduce dall’assist per Tommaso Berti, e Antonio Di Nardo, a segno da quattro incontri consecutivi. Da una parte la qualità dell’ultimo passaggio, dall’altra un attaccante in piena fiducia: due risorse che possono rompere l’equilibrio di un confronto delicato, nel quale peseranno lucidità e gestione dei momenti.

  • Precedenti favorevoli alla Cremonese: nei quattro confronti in Serie B, la Juve Stabia ha raccolto due pareggi e due sconfitte. Una curiosità ricorrente: i campani hanno segnato esattamente un gol in ciascuna sfida.
  • Ai grigiorossi manca il colpo da tre punti da quattro turni, nei quali sono arrivati tre pareggi e una sconfitta. Un’altra gara senza vittoria porterebbe la Cremonese a una striscia che in Serie B non si registra dal periodo ottobre-novembre 2021: allora furono cinque incontri, con quattro pareggi e un ko, sempre con Fabio Pecchia in panchina.
  • Il successo sul Südtirol ha regalato alla Juve Stabia la prima vittoria di questo campionato senza reti al passivo. Le vespe cercano ora due successi consecutivi: l’ultima doppietta risale a gennaio, contro Bari e Virtus Entella, anche in quel caso mantenendo sempre la porta inviolata.
  • Terzultima nella graduatoria disponibile con 5 punti dopo sette giornate, la Juve Stabia cambierebbe volto contando soltanto le riprese: avrebbe 12 punti, come Pisa e Ascoli, dietro esclusivamente a Palermo, a quota 13, e Modena, a 17.
  • Partenze senza gol e riprese prolifiche: insieme al Südtirol, la Juve Stabia non ha ancora segnato nella prima mezz’ora. Nessuna squadra ha realizzato una quota maggiore delle proprie reti nei secondi tempi: per i campani la percentuale raggiunge l’88%.
  • Con il passaggio vincente per Tommaso Berti contro il Pisa, Jari Vandeputte è salito a 34 assist tra Serie A e Serie B dal 2023-24, stagione del suo primo assist cadetto con il Catanzaro. Nei cinque principali campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni, soltanto cinque giocatori hanno fatto meglio nel periodo: Lamine Yamal e Mohamed Salah, con 35, Bruno Fernandes, con 40, Michael Olise, con 42, e Iñigo Vicente, con 45.
  • Antonio Di Nardo cerca la quinta partita consecutiva a segno. Nelle ultime venti stagioni di Serie B, dal 2007-08, soltanto due giocatori della Juve Stabia hanno superato la sua attuale serie di quattro gare: Francesco Forte, arrivato a cinque nel 2020, e Marco Sau, a sei nel 2012.

Le statistiche stagionali di Cremonese e Juve Stabia

La Juve Stabia produce più conclusioni e segna di più: 81 tiri e 8 reti contro i 54 tentativi e i 6 gol della Cremonese. I grigiorossi rispondono con una precisione al tiro superiore, 48,15% contro 40,74%, e una migliore percentuale realizzativa, 11,11% contro 9,88%. Il possesso premia leggermente i campani, 55,3% a 53,7%, mentre nei passaggi riusciti prevalgono i padroni di casa, 85,29% a 84,59%. Dietro, la Cremonese ha incassato 10 reti, una media di 1,43 a partita, contro le 8 delle vespe, pari a 1,14. I grigiorossi hanno però chiuso due incontri senza subire gol, contro uno degli ospiti. Significativo anche il dato sulle rimonte: 5 punti recuperati da situazioni di svantaggio dalla Juve Stabia, soltanto uno dalla Cremonese.

Tra i singoli, Federico Bonazzoli guida i marcatori della Cremonese con 3 reti; seguono Tommaso Berti, Michele Collocolo e Adin Licina, tutti a quota uno. Nella Juve Stabia comanda Antonio Di Nardo con 5 gol, davanti a Marco Bellich, Romeo Sandrucci e Giuseppe Sibilli, autori di una rete ciascuno. I migliori assistman sono Jari Vandeputte e Fabio Maistro, entrambi con 2 passaggi vincenti. Sul piano disciplinare, Bonazzoli è il grigiorosso più ammonito con 2 gialli; tra i campani condividono il primato Bellich e Sibilli, sempre con 2. L’unica espulsione della Cremonese riguarda Giuseppe Pezzella, per doppia ammonizione; nessun rosso risulta per la Juve Stabia. Tra i portieri, Federico Agazzi e Andrea Fulignati contano una gara a testa senza gol subiti; per le vespe Ante Vukovic ne ha una, mentre Pietro Boer è ancora a zero, ma ha parato un rigore.

I dati disponibili presentano alcune incongruenze: il bilancio vittorie-pareggi-sconfitte della Juve Stabia corrisponde a 9 punti, mentre la classifica ne indica 5, senza specificarne il motivo. Inoltre, i risultati recenti non risultano pienamente allineati con i totali stagionali. Le sezioni riportano pertanto i rispettivi dati senza attribuire cause non confermate.

Statistica Cremonese Juve Stabia
Posizione in classifica 16ª 18ª
Punti indicati in classifica 6 5
Partite giocate 7 7
Vittorie riportate 1 2
Pareggi riportati 3 3
Sconfitte riportate 3 2
Gol segnati 6 8
Gol subiti 10 8
Media gol segnati 0,86 1,14
Media gol subiti 1,43 1,14
Partite senza subire gol 2 1
Possesso palla 53,7% 55,3%
Precisione dei passaggi 85,29% 84,59%
Tiri totali registrati 54 81
Tiri nello specchio 26 33
Precisione al tiro 48,15% 40,74%
Percentuale realizzativa 11,11% 9,88%
Pali e traverse colpiti 3 5
Calci d’angolo 28 33
Assist 6 7
Falli commessi 73 90
Cartellini gialli 11 10
Cartellini rossi 1 0
Punti recuperati da situazioni di svantaggio 1 5
Capocannoniere Federico Bonazzoli, 3 Antonio Di Nardo, 5
Miglior assistman Jari Vandeputte, 2 Fabio Maistro, 2
Giocatori più ammoniti Federico Bonazzoli, 2 Marco Bellich e Giuseppe Sibilli, 2 ciascuno
Giocatore con più espulsioni Giuseppe Pezzella, 1 Nessuno
Gare dei portieri senza gol subiti Federico Agazzi 1; Andrea Fulignati 1 Ante Vukovic 1; Pietro Boer 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Cremonese-Juve Stabia?

Cremonese-Juve Stabia, valida per l’8ª giornata della Serie B 2026-27, si gioca sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:00, ora italiana.

Dove si gioca Cremonese-Juve Stabia?

La partita si disputa allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Chi è l’arbitro di Cremonese-Juve Stabia?

L’arbitro è Giuseppe Mucera. Gli assistenti sono Cavallina ed El Filali, il quarto ufficiale è Rapuano. Al VAR ci sarà Giua, affiancato dall’AVAR Massimi.

Cremonese-Juve Stabia 24 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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