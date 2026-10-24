Cremonese-Juve Stabia 24 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 8ª giornata: Cremonese-Juve Stabia si gioca il 24 ottobre alle 15. Arbitro, precedenti, ultimi risultati e statistiche a confronto.

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Scontro salvezza allo Zini: Cremonese e Juve Stabia si affrontano a Cremona sabato 24 ottobre 2026 alle 15, nell’8ª giornata di Serie B 2026-27. I grigiorossi sono 16° con 6 punti: una vittoria, 3 pareggi, 3 sconfitte, 6 gol segnati e 10 subiti. I campani figurano al 18° posto con 5 punti, 2 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte, 8 reti fatte e 8 incassate: un bilancio non coerente con i punti indicati. In palio una spinta per allontanarsi dalla zona calda e ritrovare continuità.

Le ultime partite giocate da Cremonese e Juve Stabia

Stesso bottino, ma percorsi differenti nelle ultime cinque gare: Cremonese e Juve Stabia hanno raccolto entrambe 6 punti, con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. I grigiorossi, però, arrivano dal 3-1 subito sul campo del Pisa e non vincono da quattro turni. Le vespe hanno invece ritrovato slancio battendo 3-0 il Südtirol, dopo tre pareggi consecutivi. La tabella riporta i risultati dal meno recente al più recente.

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Squadra 1 2 3 4 5 Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Cremonese Vittoria Pareggio Pareggio Pareggio Sconfitta 1 3 1 6 Juve Stabia Sconfitta Pareggio Pareggio Pareggio Vittoria 1 3 1 6

Il dettaglio delle ultime cinque partite della Cremonese:

Cremonese – Padova 3-1.

– 3-1. Cesena – Cremonese 2-2.

– 2-2. Cremonese – Virtus Entella 0-0.

– 0-0. Arezzo – Cremonese 0-0.

– 0-0. Pisa–Cremonese 3-1.

Il dettaglio delle ultime cinque partite della Juve Stabia:

Juve Stabia – Pisa 0-3.

– 0-3. Vicenza – Juve Stabia 1-1.

– 1-1. Juve Stabia – Cesena 1-1.

– 1-1. Virtus Entella – Juve Stabia 1-1.

– 1-1. Juve Stabia–Südtirol 3-0.

L’arbitro di Cremonese-Juve Stabia

A dirigere Cremonese–Juve Stabia sarà Giuseppe Mucera, affiancato dagli assistenti Cavallina ed El Filali. Rapuano sarà il quarto ufficiale, Giua il VAR e Massimi l’AVAR. Nelle tre partite dirette in questa Serie B, Mucera ha assegnato 9 cartellini gialli, con una media di 3 ammonizioni a incontro, senza estrarre rossi né concedere rigori. Completano il quadro 61 falli fischiati e 6 fuorigioco rilevati: circa un’ammonizione ogni 6,7 falli.

Cremonese-Juve Stabia: precedenti e pillole sul match

La classifica accende la sfida, i precedenti aggiungono un motivo di fiducia per la Cremonese: nei quattro incroci cadetti la Juve Stabia non ha mai vinto, pur trovando sempre una rete. Per i grigiorossi, senza successi da quattro giornate, lo Zini diventa il luogo in cui provare a cambiare passo. Le vespe arrivano invece dal 3-0 al Südtirol, prima vittoria stagionale accompagnata dalla porta inviolata. Il loro tratto distintivo emerge dopo l’intervallo: l’88% dei gol è arrivato nella ripresa e una classifica limitata ai secondi tempi le proietterebbe ben più in alto. Attenzione dunque a considerare chiusa la gara troppo presto. Tra i protagonisti spiccano Jari Vandeputte, reduce dall’assist per Tommaso Berti, e Antonio Di Nardo, a segno da quattro incontri consecutivi. Da una parte la qualità dell’ultimo passaggio, dall’altra un attaccante in piena fiducia: due risorse che possono rompere l’equilibrio di un confronto delicato, nel quale peseranno lucidità e gestione dei momenti.

Precedenti favorevoli alla Cremonese : nei quattro confronti in Serie B, la Juve Stabia ha raccolto due pareggi e due sconfitte. Una curiosità ricorrente: i campani hanno segnato esattamente un gol in ciascuna sfida.

: nei quattro confronti in Serie B, la ha raccolto due pareggi e due sconfitte. Una curiosità ricorrente: i campani hanno segnato esattamente un gol in ciascuna sfida. Ai grigiorossi manca il colpo da tre punti da quattro turni, nei quali sono arrivati tre pareggi e una sconfitta. Un’altra gara senza vittoria porterebbe la Cremonese a una striscia che in Serie B non si registra dal periodo ottobre-novembre 2021: allora furono cinque incontri, con quattro pareggi e un ko, sempre con Fabio Pecchia in panchina.

a una striscia che in Serie B non si registra dal periodo ottobre-novembre 2021: allora furono cinque incontri, con quattro pareggi e un ko, sempre con Fabio Pecchia in panchina. Il successo sul Südtirol ha regalato alla Juve Stabia la prima vittoria di questo campionato senza reti al passivo. Le vespe cercano ora due successi consecutivi: l’ultima doppietta risale a gennaio, contro Bari e Virtus Entella , anche in quel caso mantenendo sempre la porta inviolata.

ha regalato alla la prima vittoria di questo campionato senza reti al passivo. Le vespe cercano ora due successi consecutivi: l’ultima doppietta risale a gennaio, contro e , anche in quel caso mantenendo sempre la porta inviolata. Terzultima nella graduatoria disponibile con 5 punti dopo sette giornate, la Juve Stabia cambierebbe volto contando soltanto le riprese: avrebbe 12 punti, come Pisa e Ascoli , dietro esclusivamente a Palermo , a quota 13, e Modena , a 17.

cambierebbe volto contando soltanto le riprese: avrebbe 12 punti, come e , dietro esclusivamente a , a quota 13, e , a 17. Partenze senza gol e riprese prolifiche: insieme al Südtirol , la Juve Stabia non ha ancora segnato nella prima mezz’ora. Nessuna squadra ha realizzato una quota maggiore delle proprie reti nei secondi tempi: per i campani la percentuale raggiunge l’88%.

, la non ha ancora segnato nella prima mezz’ora. Nessuna squadra ha realizzato una quota maggiore delle proprie reti nei secondi tempi: per i campani la percentuale raggiunge l’88%. Con il passaggio vincente per Tommaso Berti contro il Pisa , Jari Vandeputte è salito a 34 assist tra Serie A e Serie B dal 2023-24, stagione del suo primo assist cadetto con il Catanzaro . Nei cinque principali campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni, soltanto cinque giocatori hanno fatto meglio nel periodo: Lamine Yamal e Mohamed Salah , con 35, Bruno Fernandes , con 40, Michael Olise , con 42, e Iñigo Vicente , con 45.

contro il , è salito a 34 assist tra Serie A e Serie B dal 2023-24, stagione del suo primo assist cadetto con il . Nei cinque principali campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni, soltanto cinque giocatori hanno fatto meglio nel periodo: e , con 35, , con 40, , con 42, e , con 45. Antonio Di Nardo cerca la quinta partita consecutiva a segno. Nelle ultime venti stagioni di Serie B, dal 2007-08, soltanto due giocatori della Juve Stabia hanno superato la sua attuale serie di quattro gare: Francesco Forte, arrivato a cinque nel 2020, e Marco Sau, a sei nel 2012.

Le statistiche stagionali di Cremonese e Juve Stabia

La Juve Stabia produce più conclusioni e segna di più: 81 tiri e 8 reti contro i 54 tentativi e i 6 gol della Cremonese. I grigiorossi rispondono con una precisione al tiro superiore, 48,15% contro 40,74%, e una migliore percentuale realizzativa, 11,11% contro 9,88%. Il possesso premia leggermente i campani, 55,3% a 53,7%, mentre nei passaggi riusciti prevalgono i padroni di casa, 85,29% a 84,59%. Dietro, la Cremonese ha incassato 10 reti, una media di 1,43 a partita, contro le 8 delle vespe, pari a 1,14. I grigiorossi hanno però chiuso due incontri senza subire gol, contro uno degli ospiti. Significativo anche il dato sulle rimonte: 5 punti recuperati da situazioni di svantaggio dalla Juve Stabia, soltanto uno dalla Cremonese.

Tra i singoli, Federico Bonazzoli guida i marcatori della Cremonese con 3 reti; seguono Tommaso Berti, Michele Collocolo e Adin Licina, tutti a quota uno. Nella Juve Stabia comanda Antonio Di Nardo con 5 gol, davanti a Marco Bellich, Romeo Sandrucci e Giuseppe Sibilli, autori di una rete ciascuno. I migliori assistman sono Jari Vandeputte e Fabio Maistro, entrambi con 2 passaggi vincenti. Sul piano disciplinare, Bonazzoli è il grigiorosso più ammonito con 2 gialli; tra i campani condividono il primato Bellich e Sibilli, sempre con 2. L’unica espulsione della Cremonese riguarda Giuseppe Pezzella, per doppia ammonizione; nessun rosso risulta per la Juve Stabia. Tra i portieri, Federico Agazzi e Andrea Fulignati contano una gara a testa senza gol subiti; per le vespe Ante Vukovic ne ha una, mentre Pietro Boer è ancora a zero, ma ha parato un rigore.

I dati disponibili presentano alcune incongruenze: il bilancio vittorie-pareggi-sconfitte della Juve Stabia corrisponde a 9 punti, mentre la classifica ne indica 5, senza specificarne il motivo. Inoltre, i risultati recenti non risultano pienamente allineati con i totali stagionali. Le sezioni riportano pertanto i rispettivi dati senza attribuire cause non confermate.

Statistica Cremonese Juve Stabia Posizione in classifica 16ª 18ª Punti indicati in classifica 6 5 Partite giocate 7 7 Vittorie riportate 1 2 Pareggi riportati 3 3 Sconfitte riportate 3 2 Gol segnati 6 8 Gol subiti 10 8 Media gol segnati 0,86 1,14 Media gol subiti 1,43 1,14 Partite senza subire gol 2 1 Possesso palla 53,7% 55,3% Precisione dei passaggi 85,29% 84,59% Tiri totali registrati 54 81 Tiri nello specchio 26 33 Precisione al tiro 48,15% 40,74% Percentuale realizzativa 11,11% 9,88% Pali e traverse colpiti 3 5 Calci d’angolo 28 33 Assist 6 7 Falli commessi 73 90 Cartellini gialli 11 10 Cartellini rossi 1 0 Punti recuperati da situazioni di svantaggio 1 5 Capocannoniere Federico Bonazzoli, 3 Antonio Di Nardo, 5 Miglior assistman Jari Vandeputte, 2 Fabio Maistro, 2 Giocatori più ammoniti Federico Bonazzoli, 2 Marco Bellich e Giuseppe Sibilli, 2 ciascuno Giocatore con più espulsioni Giuseppe Pezzella, 1 Nessuno Gare dei portieri senza gol subiti Federico Agazzi 1; Andrea Fulignati 1 Ante Vukovic 1; Pietro Boer 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Cremonese-Juve Stabia? Cremonese-Juve Stabia, valida per l’8ª giornata della Serie B 2026-27, si gioca sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:00, ora italiana. Dove si gioca Cremonese-Juve Stabia? La partita si disputa allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Chi è l’arbitro di Cremonese-Juve Stabia? L’arbitro è Giuseppe Mucera. Gli assistenti sono Cavallina ed El Filali, il quarto ufficiale è Rapuano. Al VAR ci sarà Giua, affiancato dall’AVAR Massimi.