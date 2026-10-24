Cremonese-Juve Stabia 24 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Scontro salvezza allo Zini: Cremonese e Juve Stabia si affrontano a Cremona sabato 24 ottobre 2026 alle 15, nell’8ª giornata di Serie B 2026-27. I grigiorossi sono 16° con 6 punti: una vittoria, 3 pareggi, 3 sconfitte, 6 gol segnati e 10 subiti. I campani figurano al 18° posto con 5 punti, 2 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte, 8 reti fatte e 8 incassate: un bilancio non coerente con i punti indicati. In palio una spinta per allontanarsi dalla zona calda e ritrovare continuità.
- Le ultime partite giocate da Cremonese e Juve Stabia
- L’arbitro di Cremonese-Juve Stabia
- Cremonese-Juve Stabia: precedenti e pillole sul match
- Le statistiche stagionali di Cremonese e Juve Stabia
Le ultime partite giocate da Cremonese e Juve Stabia
Stesso bottino, ma percorsi differenti nelle ultime cinque gare: Cremonese e Juve Stabia hanno raccolto entrambe 6 punti, con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. I grigiorossi, però, arrivano dal 3-1 subito sul campo del Pisa e non vincono da quattro turni. Le vespe hanno invece ritrovato slancio battendo 3-0 il Südtirol, dopo tre pareggi consecutivi. La tabella riporta i risultati dal meno recente al più recente.
|Squadra
|1
|2
|3
|4
|5
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti
|Cremonese
|Vittoria
|Pareggio
|Pareggio
|Pareggio
|Sconfitta
|1
|3
|1
|6
|Juve Stabia
|Sconfitta
|Pareggio
|Pareggio
|Pareggio
|Vittoria
|1
|3
|1
|6
Il dettaglio delle ultime cinque partite della Cremonese:
- Cremonese–Padova 3-1.
- Cesena–Cremonese 2-2.
- Cremonese–Virtus Entella 0-0.
- Arezzo–Cremonese 0-0.
- Pisa–Cremonese 3-1.
Il dettaglio delle ultime cinque partite della Juve Stabia:
- Juve Stabia–Pisa 0-3.
- Vicenza–Juve Stabia 1-1.
- Juve Stabia–Cesena 1-1.
- Virtus Entella–Juve Stabia 1-1.
- Juve Stabia–Südtirol 3-0.
L’arbitro di Cremonese-Juve Stabia
A dirigere Cremonese–Juve Stabia sarà Giuseppe Mucera, affiancato dagli assistenti Cavallina ed El Filali. Rapuano sarà il quarto ufficiale, Giua il VAR e Massimi l’AVAR. Nelle tre partite dirette in questa Serie B, Mucera ha assegnato 9 cartellini gialli, con una media di 3 ammonizioni a incontro, senza estrarre rossi né concedere rigori. Completano il quadro 61 falli fischiati e 6 fuorigioco rilevati: circa un’ammonizione ogni 6,7 falli.
Cremonese-Juve Stabia: precedenti e pillole sul match
La classifica accende la sfida, i precedenti aggiungono un motivo di fiducia per la Cremonese: nei quattro incroci cadetti la Juve Stabia non ha mai vinto, pur trovando sempre una rete. Per i grigiorossi, senza successi da quattro giornate, lo Zini diventa il luogo in cui provare a cambiare passo. Le vespe arrivano invece dal 3-0 al Südtirol, prima vittoria stagionale accompagnata dalla porta inviolata. Il loro tratto distintivo emerge dopo l’intervallo: l’88% dei gol è arrivato nella ripresa e una classifica limitata ai secondi tempi le proietterebbe ben più in alto. Attenzione dunque a considerare chiusa la gara troppo presto. Tra i protagonisti spiccano Jari Vandeputte, reduce dall’assist per Tommaso Berti, e Antonio Di Nardo, a segno da quattro incontri consecutivi. Da una parte la qualità dell’ultimo passaggio, dall’altra un attaccante in piena fiducia: due risorse che possono rompere l’equilibrio di un confronto delicato, nel quale peseranno lucidità e gestione dei momenti.
- Precedenti favorevoli alla Cremonese: nei quattro confronti in Serie B, la Juve Stabia ha raccolto due pareggi e due sconfitte. Una curiosità ricorrente: i campani hanno segnato esattamente un gol in ciascuna sfida.
- Ai grigiorossi manca il colpo da tre punti da quattro turni, nei quali sono arrivati tre pareggi e una sconfitta. Un’altra gara senza vittoria porterebbe la Cremonese a una striscia che in Serie B non si registra dal periodo ottobre-novembre 2021: allora furono cinque incontri, con quattro pareggi e un ko, sempre con Fabio Pecchia in panchina.
- Il successo sul Südtirol ha regalato alla Juve Stabia la prima vittoria di questo campionato senza reti al passivo. Le vespe cercano ora due successi consecutivi: l’ultima doppietta risale a gennaio, contro Bari e Virtus Entella, anche in quel caso mantenendo sempre la porta inviolata.
- Terzultima nella graduatoria disponibile con 5 punti dopo sette giornate, la Juve Stabia cambierebbe volto contando soltanto le riprese: avrebbe 12 punti, come Pisa e Ascoli, dietro esclusivamente a Palermo, a quota 13, e Modena, a 17.
- Partenze senza gol e riprese prolifiche: insieme al Südtirol, la Juve Stabia non ha ancora segnato nella prima mezz’ora. Nessuna squadra ha realizzato una quota maggiore delle proprie reti nei secondi tempi: per i campani la percentuale raggiunge l’88%.
- Con il passaggio vincente per Tommaso Berti contro il Pisa, Jari Vandeputte è salito a 34 assist tra Serie A e Serie B dal 2023-24, stagione del suo primo assist cadetto con il Catanzaro. Nei cinque principali campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni, soltanto cinque giocatori hanno fatto meglio nel periodo: Lamine Yamal e Mohamed Salah, con 35, Bruno Fernandes, con 40, Michael Olise, con 42, e Iñigo Vicente, con 45.
- Antonio Di Nardo cerca la quinta partita consecutiva a segno. Nelle ultime venti stagioni di Serie B, dal 2007-08, soltanto due giocatori della Juve Stabia hanno superato la sua attuale serie di quattro gare: Francesco Forte, arrivato a cinque nel 2020, e Marco Sau, a sei nel 2012.
Le statistiche stagionali di Cremonese e Juve Stabia
La Juve Stabia produce più conclusioni e segna di più: 81 tiri e 8 reti contro i 54 tentativi e i 6 gol della Cremonese. I grigiorossi rispondono con una precisione al tiro superiore, 48,15% contro 40,74%, e una migliore percentuale realizzativa, 11,11% contro 9,88%. Il possesso premia leggermente i campani, 55,3% a 53,7%, mentre nei passaggi riusciti prevalgono i padroni di casa, 85,29% a 84,59%. Dietro, la Cremonese ha incassato 10 reti, una media di 1,43 a partita, contro le 8 delle vespe, pari a 1,14. I grigiorossi hanno però chiuso due incontri senza subire gol, contro uno degli ospiti. Significativo anche il dato sulle rimonte: 5 punti recuperati da situazioni di svantaggio dalla Juve Stabia, soltanto uno dalla Cremonese.
Tra i singoli, Federico Bonazzoli guida i marcatori della Cremonese con 3 reti; seguono Tommaso Berti, Michele Collocolo e Adin Licina, tutti a quota uno. Nella Juve Stabia comanda Antonio Di Nardo con 5 gol, davanti a Marco Bellich, Romeo Sandrucci e Giuseppe Sibilli, autori di una rete ciascuno. I migliori assistman sono Jari Vandeputte e Fabio Maistro, entrambi con 2 passaggi vincenti. Sul piano disciplinare, Bonazzoli è il grigiorosso più ammonito con 2 gialli; tra i campani condividono il primato Bellich e Sibilli, sempre con 2. L’unica espulsione della Cremonese riguarda Giuseppe Pezzella, per doppia ammonizione; nessun rosso risulta per la Juve Stabia. Tra i portieri, Federico Agazzi e Andrea Fulignati contano una gara a testa senza gol subiti; per le vespe Ante Vukovic ne ha una, mentre Pietro Boer è ancora a zero, ma ha parato un rigore.
I dati disponibili presentano alcune incongruenze: il bilancio vittorie-pareggi-sconfitte della Juve Stabia corrisponde a 9 punti, mentre la classifica ne indica 5, senza specificarne il motivo. Inoltre, i risultati recenti non risultano pienamente allineati con i totali stagionali. Le sezioni riportano pertanto i rispettivi dati senza attribuire cause non confermate.
|Statistica
|Cremonese
|Juve Stabia
|Posizione in classifica
|16ª
|18ª
|Punti indicati in classifica
|6
|5
|Partite giocate
|7
|7
|Vittorie riportate
|1
|2
|Pareggi riportati
|3
|3
|Sconfitte riportate
|3
|2
|Gol segnati
|6
|8
|Gol subiti
|10
|8
|Media gol segnati
|0,86
|1,14
|Media gol subiti
|1,43
|1,14
|Partite senza subire gol
|2
|1
|Possesso palla
|53,7%
|55,3%
|Precisione dei passaggi
|85,29%
|84,59%
|Tiri totali registrati
|54
|81
|Tiri nello specchio
|26
|33
|Precisione al tiro
|48,15%
|40,74%
|Percentuale realizzativa
|11,11%
|9,88%
|Pali e traverse colpiti
|3
|5
|Calci d’angolo
|28
|33
|Assist
|6
|7
|Falli commessi
|73
|90
|Cartellini gialli
|11
|10
|Cartellini rossi
|1
|0
|Punti recuperati da situazioni di svantaggio
|1
|5
|Capocannoniere
|Federico Bonazzoli, 3
|Antonio Di Nardo, 5
|Miglior assistman
|Jari Vandeputte, 2
|Fabio Maistro, 2
|Giocatori più ammoniti
|Federico Bonazzoli, 2
|Marco Bellich e Giuseppe Sibilli, 2 ciascuno
|Giocatore con più espulsioni
|Giuseppe Pezzella, 1
|Nessuno
|Gare dei portieri senza gol subiti
|Federico Agazzi 1; Andrea Fulignati 1
|Ante Vukovic 1; Pietro Boer 0
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Cremonese-Juve Stabia?
-
Cremonese-Juve Stabia, valida per l’8ª giornata della Serie B 2026-27, si gioca sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:00, ora italiana.
- Dove si gioca Cremonese-Juve Stabia?
-
La partita si disputa allo stadio Giovanni Zini di Cremona.
- Chi è l’arbitro di Cremonese-Juve Stabia?
-
L’arbitro è Giuseppe Mucera. Gli assistenti sono Cavallina ed El Filali, il quarto ufficiale è Rapuano. Al VAR ci sarà Giua, affiancato dall’AVAR Massimi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.