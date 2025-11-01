Cremonese-Juve, Spalletti svela il segreto su Koopmeiners. Cambiaso lo esalta: "Sono felice sia qui"

Dopo la prima vittoria in carriera da subentrante, il tecnico dei bianconeri predica calma sull'obiettivo scudetto ma non nasconde il valore della squadra. Soddisfazione pure in casa grigiorossa.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Non aveva mai vinto all’esordio da subentrante, Luciano Spalletti. Ci è riuscito con la Juventus alla soglia dei 67 anni e con un solo allenamento alle spalle. I bianconeri hanno avuto la meglio sulla Cremonese grazie a un primo tempo assolutamente brillante, cui ha fatto seguito una ripresa più affannosa e sporcata dalla rete di Vardy nel finale. C’è soddisfazione comunque per il tecnico di Certaldo, così come Davide Nicola ha apprezzato l’atteggiamento dei suoi che hanno dimostrato di meritare l’ottima classifica attuale.

La prima è andata ma Spalletti resta prudente

Luciano Spalletti doveva sfatare numeri sfavorevoli negli esordi da subentrante, ma si è presentato a Torino con grande fiducia nei confronti della squadra. Fiducia ripagata almeno in questi primi 90 minuti: “La strada è lunghissima, bisogna migliorare anche se abbiamo fatto una grandissima partita creando e sciupando tantissime occasioni“. La formazione della Juve è stata una sorpresa per tutti, specialmente per la posizione di Koopmeiners: “Può fare il difensore, l’ha già fatto. Il messaggio ai ragazzi è stato: si va a giocare. Doveva essere utilizzato di più nel giro palla, l’intenzione era farlo avanzare a giocare palla a centrocampo per avere un uomo in più. Ma lui si è fatto apprezzare molto soprattutto difensivamente“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La classifica della Juve a -4 dal Napoli non è negativa: “La squadra l’ho trovata in condizione, si vede che Tudor l’ha allenata. A volte si subisce la pressione che colpisce un club storico come questo, ma le potenzialità ci sono. Qualcuno deve ancora raggiungere quel livello e quello spessore per stare comodo dentro questa tuta. Oggi sono mancati i gol, però sono contento della squadra“.

L’allenatore visto da Cambiaso: il retroscena

Dopo diversi passaggi a vuoto, si è rivisto un Cambiaso in versione prime. Il 25enne genovese : “Il gol è la cosa più bella nel calcio. Mi sono sfogato ma non c’era nulla di liberatorio. Ero felice per l’arrivo di Spalletti, non devo dirlo io quanto sia stato bravo in tutta la sua carriera. Appena arrivato mi ha detto che era ancora triste per cosa è accaduto con la Nazionale e questo la dice lunga sull’uomo. Penso ci possa dare tanto“. La definizione di giocatore tridimensionale, data da Spalletti su Cambiaso, lascia perplesso il giocatore: “Penso sia positiva ma non l’ho capita“. E sulla posizione, destra o sinistra, non c’è stato alcun confronto: “E‘ appena arrivato, in futuro ne parleremo“.

Nicola orgoglioso e con un pizzico di rammarico

La Cremonese ha giocato un ottimo secondo tempo dopo un primo generosamente concesso agli avversari: “Volevamo fare una partita diversa nel primo tempo – racconta Davide Nicola -. Alla fine ho visto i giocatori infastiditi di non averla recuperata e questo mi rende orgoglioso. Nel finale è successo un po’ di tutto, lo scorrimento non è mai lineare ma fa parte del calcio. Il gol preso dopo 2 minuti? Non fa piacere ma una squadra come la nostra non deve demoralizzarsi. Se solo fossimo riusciti a segnare un po’ prima… Oggi comunque siamo cresciuti e gli applausi finali sono il segnale che il pubblico ha apprezzato“.