Cremonese, Lecce è (quasi) un tabù

Dopo il tracollo di Brescia il Lecce di Eugenio Corini cerca la seconda vittoria stagionale ospitando la Cremonese nella quarta giornata del campionato di Serie B.

I giallorossi proveranno a fare leva sul fattore campo: i salentini sono infatti imbattuti da 15 gare casalinghe in Serie B, con dodici vittorie e tre pareggi. La media è di 2,1 gol realizzati con solo tre gare chiuse senza reti all’attivo.

Sorridono al Lecce anche i precedenti interni contro la Cremonese in B, con una striscia aperta di quattro successi consecutivi: i grigiorossi nella serie cadetta non fanno punti al “Via del Mare” dalla stagione 1987-’88, quando la gara terminò 0-0. L’ultimo precedente in assoluto sorride però ai lombardi, il 2-0 allo “Zini” della 32a giornata del campionato 2018-’19. La Cremonese non vince due gare consecutive contro il Lecce in B dal 1983.

La squadra di Bisoli è ancora a secco di vittorie in stagione (una sconfitta e due pareggi). L’ultima striscia iniziale di quattro partite senza successi per la Cremonese risale alla stagione 1985-’86.

