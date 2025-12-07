Cremonese-Lecce, moviola: il Var aiuta Nicola, l’arbitro no e annulla un un gol e mezzo, fantasma Camarda

La prova dell’arbitro siciliano Mucera nel lunch match di serie A Cremonese-Lecce analizzata ai raggi X, il fischietto palermitano, tre gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prima di spiccare il volo nella carriera arbitrale, Giuseppe Mucera, la scelta per Cremonese-Lecce, ha svolto vari lavori. Dalle attività di segreteria informatica a quelle di addetto al check-out di un autonoleggio siciliano, fino a diventare responsabile e coordinatore di un’azienda di traslochi. 20 le designazioni totali di Giuseppe Mucera in Serie C nella scorsa stagione, considerando anche le tre partite dirette tra playoff e playout. I cartellini rossi estratti dall’arbitro palermitano 8, oltre a tre doppi gialli. Le ammonizioni, invece, arrivano a 88, per una media di poco inferiore ai quattro cartellini gialli estratti per partita. Era il suo debutto in A, vediamo come se l’è cavata il fischietto palermitano.

I precedenti con le due squadre

Nessun precedente né con i grigiorossi né con i salentini.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri con Massa IV uomo, Prontera al Var e Marini all’Avar, l’arbitro ha ammonito Banda, Bianchetti, Gallo

Cremonese-Lecce, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 48′, è per Banda per proteste al termine di un primo tempo soporifero senza occasioni da rete. Ripresa Al 49′ proteste della Cremonese per un contatto in area tra Ramadani e vandeputte, l’arbitro lascia giocare ma c’è l’intervento del Var che – dopo un lungo check – lo richiama all’on field review. Da valutare anche se il punto d’impatto è in area di rigore o no. Il giovane fischietto Mucera dopo aver rivisto le immagini concede il rigore ai grigiorossi e dagli 11 metri Bonazzoli segna. Al 57′ Baschirotto si scontra in area piccola con Falcone che perde palla, poi respinta sulla linea. Dentro o fuori? Non conta, un attimo prima c’è il fischio di Mucera che decreta il fallo in attacco del difensore grigiorosso.

Al 61′ il bis: scontro in volo tra Baschirotto e Falcone, la palla finisce in porta dopo un tocco di Payero. Mucera annulla per fallo dell’ex Lecce. Tra gli ospiti colpisce in negativo Camarda, entrato solo al 67’ ma mai pericoloso. Regolare al 78’ il raddoppio di Sanabria, al primo gol con la Cremonese. All’83’ ammonito Bianchetti per una ginocchiata a Ndri e subito dopo giallo per Gallo che atterra Payero in netto ritardo. Dopo 7′ di recupero la gara finisce col successo dei grigiorossi.

I dubbi di Calvarese

Per il talent di Prime, GianPaolo Calvarese, l’episodio del rigore è dubbio: “Un episodio complesso e da campo. Trovo eccessivo l’intervento del Var”.