Cremonese-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese–Lecce accende la 14a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giovanni Zini di Cremona domenica 7 dicembre 2025 alle 12:30. I grigiorossi sono 11° con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 16 gol fatti, 17 subiti), i salentini 14° con 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte; 10 gol segnati, 17 incassati). Sfida che profuma di scontro salvezza: la Cremonese cerca continuità, il Lecce vuole allontanarsi dalla zona calda.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cremonese-Lecce
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Cremonese e Lecce
Probabili formazioni
Si va verso una Cremonese col 3-1-4-2: Audero tra i pali, terzetto Terracciano–Baschirotto–Bianchetti a protezione e Bondo a schermo. Sulle corsie Barbieri e Floriani Mussolini potrebbero dare ampiezza, mentre Payero e Vandeputte agirebbero fra le linee a sostegno di Bonazzoli e Vardy, opzione per attaccare la profondità. Attenzione però alle condizioni: fuori Collocolo; al momento non si registrano squalifiche di rilievo. Il Lecce dovrebbe confermare il 4-3-3 con Falcone in porta, linea a quattro de Melo Veiga–Gaspar–Coelho Oliveira–Gallo; in mezzo Ramadani con Coulibaly e Berisha mezzali. Davanti Morente, Stulic e Banda sono la soluzione più probabile, ma i dubbi su Pierret e Pérez potrebbero orientare scelte a gara in corso.
- Cremonese (3-1-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Bondo; Barbieri, Payero, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy.
V:Sport
- Lecce (4-3-3): Falcone; de Melo Veiga, Gaspar, Coelho Oliveira, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Banda.
V:Sport
Gli indisponibili
Capitolo assenze: la Cremonese perde ancora Collocolo, tassello utile per gli equilibri in mezzo. Nel Lecce pesano le defezioni lunghe di Jean e Marchwiński, mentre le condizioni di Pierret e Pérez restano da valutare e potrebbero influire sulle rotazioni dalla panchina. Situazione dinamica, con lo staff pronto a gestire minutaggi e alternative.
- Cremonese: Collocolo (infortunio alla coscia)
- Lecce: Jean (rottura del crociato anteriore), Marchwiński (rottura del crociato anteriore), Pierret (problema al bacino, in dubbio 50%), Pérez (malattia, in dubbio 50%)
Le ultime partite giocate
Cremonese in alternanza ma in crescita esterna, con colpi a Genova e Bologna che hanno ridato ossigeno. Il Lecce alterna risultati: ruggito a Firenze e successo sul Torino, frenato da Lazio e Napoli. Trend complessivo che racconta equilibrio e margini di miglioramento in zona gol.
|Cremonese
|ok
|ko
|ko
|ko
|ok
|Lecce
|ko
|ok
|x
|ko
|ok
Nelle ultime 5 di campionato: Cremonese 6 punti; Lecce 7 punti. Dettaglio risultati:
- Cremonese
Genoa-Cremonese 0-2; Cremonese-Juventus 1-2; Pisa-Cremonese 1-0; Cremonese-Roma 1-3; Bologna-Cremonese 1-3.
- Lecce
Lecce-Napoli 0-1; Fiorentina-Lecce 0-1; Lecce-Verona 0-0; Lazio-Lecce 2-0; Lecce-Torino 2-1.
L’arbitro di Cremonese-Lecce
Direzione affidata a Mucera, con assistenti Costanzo e Passeri, quarto ufficiale Massa. Al VAR Pronte-ra e AVAR Marini. Designazione che promette gestione attenta dei contatti a centrocampo in un match potenzialmente spigoloso.
- Arbitro: MUCERA
- Assistenti: Costanzo – Passeri
- IV: Massa
- VAR: Pronte-ra
- AVAR: Marini
Informazioni interessanti
Precedenti in equilibrio tra Cremonese e Lecce, con punteggio complessivo pari e un trend recente che racconta di sfide spesso decise dai dettagli. I grigiorossi stanno vivendo un avvio brillante per i propri standard storici, sostenuti da una percentuale realizzativa d’élite. Il Lecce, però, arriva con entusiasmo dopo il successo sul Torino e ha in Falcone un para-rigori di assoluto livello. Riflettori anche su Vardy, reduce da una doppietta: l’inglese potrebbe accendere una gara che promette intensità, duelli aerei e calci piazzati decisivi. Il fattore Zini e la capacità dei salentini di colpire in transizione delineano un match tattico e aperto, dove l’inerzia potrebbe cambiare con un episodio.
- Bilancio testa a testa in A in perfetto equilibrio: 2 vittorie per parte e 2 pareggi, reti 9-9.
- Per la prima volta in A, entrambe arrivano al confronto d’andata con almeno 12 punti: Cremonese 17, Lecce 13.
- Record grigiorosso: massimo di reti in A in casa contro una pugliese (7-1 al Bari nel 1995). Occhio: dopo lo 0-2 con il Lecce nel 2023, i lombardi rischiano due ko interni di fila contro squadre pugliesi.
- Avvio da applausi per la Cremonese: seconda miglior partenza di sempre in A dopo 13 gare (17 punti) e possibilità di restare sotto le 5 sconfitte nelle prime 14 per la prima volta.
- Cremonese reduce dal 3-1 a Bologna: possibile seconda vittoria di fila, evento già riuscito solo a inizio stagione.
- Lecce a quota 13 punti: con un successo eguaglierebbe il miglior bottino dopo 14 gare della propria storia recente (16 nel 2023/24).
- Dopo il 2-1 al Torino, i giallorossi inseguono il bis di vittorie consecutive, come a maggio scorso.
- Clinica del gol: Cremonese prima per percentuale realizzativa (14,8%); Lecce più impreciso (8,1%) nonostante più tiri totali.
- Vardy a caccia del bis: 4 reti in A, può infilare due gare di fila a segno per la prima volta dall’autunno 2024.
- Falcone sicurezza dal dischetto: quattro rigori parati in A dal 2022/23 e oltre 400 interventi complessivi nel periodo.
Le statistiche stagionali di Cremonese e Lecce
Numeri a confronto: la Cremonese ha segnato 16 gol e subìto 17, con possesso 45,7%, precisione al tiro 50,6% e conversione 18,8%. Il Lecce è a 10 gol fatti e 17 subiti, possesso 44,2%, precisione al tiro 43,0% e conversione 11,6%. Più clean sheet per i salentini (5 a 3), grigiorossi più incisivi quando arrivano al tiro.
Focus singoli: capocannonieri Vardy e Bonazzoli (4) per la Cremonese; nel Lecce spiccano Stulic, Banda e Sottil con contributi distribuiti. Miglior assistman grigiorosso Vandeputte (4), per i giallorossi in evidenza Berisha e Gallo. Più ammoniti: Payero (Cremonese, 4) e Kialonda Gaspar (Lecce, 4). Clean sheet portieri: Audero 3, Falcone 5. Dati sui cartellini rossi non disponibili al momento.
|Cremonese
|Lecce
|Partite giocate
|13
|13
|Vittorie
|4
|3
|Pareggi
|5
|4
|Sconfitte
|4
|6
|Gol segnati
|16
|10
|Gol subiti
|17
|17
|Possesso palla (%)
|45,7
|44,2
|Tiri nello specchio
|43
|37
|Precisione al tiro (%)
|50,6
|43,0
|Clean sheet
|3
|5
|Cartellini gialli (squadra)
|28
|23
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Cremonese-Lecce e a che ora?
-
Domenica 7 dicembre 2025 alle ore 12:30.
- Dove si gioca Cremonese-Lecce?
-
Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.
- Chi è l’arbitro di Cremonese-Lecce?
-
L’arbitro è Mucera, assistenti Costanzo e Passeri; IV Massa; VAR Pronte-ra; AVAR Marini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.