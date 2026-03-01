Cremonese-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri scioglie i dubbi davanti tra Leao, Pulisic, Nkunku e Fullkgrug

Il tecnico rossonero deve fare a meno di Lofrtus Cheek e Gabbia e in attacco si affida ancora alla coppia Leao-Pulisic, le scelte dei due allenatori

Vuol vendicare il clamoroso ko dell’andata alla prima giornata di Serie A (2-1) il Milan contro la Cremonese: fu la prima delle due sconfitte rimediate dai rossoneri finora ma non l’unico passo falso. Le formazioni ufficiali delle due squadre.

Come arrivano alla sfida Cremonese e Milan

I rossoneri si presentano all’appuntamento con 54 punti che valgono il secondo posto, staccatissimi dall’Inter capolista e con un vantaggio di una lunghezza sul Napoli, a sua volta uscito vincitore dalla trasferta di Verona . I grigiorossi lottano per non retrocedere e si ritrovano agganciati a Lecce e Fiorentina con 24 punti e una salvezza tutta da conquistare

Le scelte di Allegri

Indisponibile Loftus-Cheek, che ne avrà per circa due mesi, out anche Gabbia non ci sarà a causa di un’infiammazione che l’ha tenuto fuori anche contro il Parma, Allegri è costretto a schierare in difesa Tomori, De Winter e Pavlovic titolari. Bartesaghi torna titolare sulla fascia sinistra. Rabiot e Modric intoccabili a centrocampo sono affiancati da Fofana. Per l’attacco Allegri punta ancora sulla coppia Leao-Pulisic.

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Milan

Queste le formazioni ufficiali:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Ceccherini, Luperto; Zerbin, Thorsby, Bondo, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

