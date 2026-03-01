Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Cremonese-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese-Milan di Serie A 2025-26, 27a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto.

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, domenica 1 marzo 2026 alle 12.30, Cremonese e Milan aprono la 27a giornata della Serie A 2025-26 in un testa-coda dal peso specifico enorme: grigiorossi 17° a 24 punti (5 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 21 gol fatti, 36 subiti), rossoneri 2° a quota 54 (15 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte; 41 gol segnati, 20 incassati) e imbattuti in trasferta (8V, 5N). Per la Cremonese è uno scontro salvezza di prestigio; il Milan vuole continuità per restare agganciato alla vetta.


Probabili formazioni di Cremonese-Milan

A poche ore dal via, si va verso un 3-5-2 speculare. La Cremonese dovrebbe affidarsi ad Audero tra i pali, con terzetto LupertoFolinoTerracciano a protezione. Sulle corsie, l’asse a tutta fascia vedrebbe Barbieri a destra e Pezzella a sinistra, mentre in mezzo Thorsby, Maleh e Vandeputte garantirebbero densità e corsa. Davanti, coppia di lotta e governo VardyBonazzoli, con opzioni Djuric e Zerbin dalla panchina. Restano fuori Baschirotto e Collocolo. Il Milan dovrebbe confermare Maignan in porta, linea a tre con Pavlovic, De Winter e Tomori; quinti Saelemaekers e Bartesaghi a spingere, cerniera interna con qualità ed esperienza affidata a Fofana, Modric e Rabiot. In attacco, tandem mobile PulisicLeao, ma non è escluso l’impiego a gara in corso di Nkunku o Füllkrug. Indisponibili Loftus-Cheek, Gabbia e Gimenez.

  • Cremonese (3-5-2): Audero; Luperto, Folino, Terracciano; Barbieri, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.

V:Sport

  • Milan (3-5-2): Maignan; Pavlovic, De Winter, Tomori; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

V:Sport

Gli indisponibili di Cremonese-Milan

Assenze pesanti da ambo le parti. La Cremonese perde fisicità e centimetri dietro e in mediana, costringendo a rotazioni prudenti sulle corsie. Il Milan rinuncia a qualità e alternative tra centrocampo e attacco: un fattore che potrebbe incidere sulla gestione dei cambi e sui ritmi nella ripresa.

  • Cremonese – Infortunati: Baschirotto (infortunio muscolare), Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
  • Milan – Infortunati: Loftus-Cheek (frattura alla mandibola), Gabbia (infortunio alla coscia), Gimenez (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento opposto per le due squadre: la Cremonese ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque, faticando a trovare la via del gol; il Milan ha messo insieme otto punti nello stesso arco, con due successi esterni che confermano lo stato di forma lontano da casa.

Cremonese ko ko ko x ko
Milan x ok ok x ko
  • Cremonese: Sassuolo-Cremonese 1-0; Cremonese-Inter 0-2; Atalanta-Cremonese 2-1; Cremonese-Genoa 0-0; Roma-Cremonese 3-0.
  • Milan: Roma-Milan 1-1; Bologna-Milan 0-3; Pisa-Milan 1-2; Milan-Como 1-1; Milan-Parma 0-1.

L’arbitro di Cremonese-Milan

Dirige il signor Massa di Imperia, con assistenti Meli e Alassio; IV Ayroldi, VAR Guida, AVAR Maggioni. Nella Serie A 2025-26 Davide Massa ha arbitrato 11 gare: 2 rigori concessi, 45 ammonizioni, 2 doppi gialli e 5 rossi, per una media di 4,7 cartellini a partita.

Informazioni interessanti sul match

La sfida allo Zini mette di fronte una Cremonese in cerca di un colpo-svolta e un Milan solido e continuo lontano da casa. I grigiorossi arrivano da una lunga astinenza di vittorie e hanno spesso pareggiato in casa, talvolta a reti bianche. I rossoneri, però, faticano da tempo a sfondare allo Zini e arrivano da uno stop interno: tra tabelle di marcia opposte e storie incrociate, peseranno i dettagli, i piazzati e l’inerzia nella mezz’ora centrale, dove il Milan è spesso letale. Curiosità: duello tra i due marcatori più esperti del torneo, Modric e Vardy, e fari puntati su Pulisic, spesso decisivo in trasferta.

  • La Cremonese potrebbe centrare due successi di fila contro il Milan in Serie A per la prima volta, dopo l’1-2 dell’andata e tre incroci senza sconfitte (1V, 2N).
  • Il Milan non segna allo Zini da tre trasferte consecutive in Serie A: ultimi gol rossoneri firmati Papin e Simone nel 2-0 del 26 settembre 1993.
  • Striscia difficile per la Cremonese: 12 gare senza vittorie in A (4N, 8P) e rete all’asciutto in 10 di queste.
  • Allo Zini la Cremonese è squadra da pareggio: sei segni X in 12 gare interne, tre per 0-0.
  • Grigiorossi a secco nelle ultime tre in casa: il poker di gare interne senza gol in una singola stagione sarebbe un inedito quasi assoluto.
  • Da neopromossa, la Cremonese inseguirebbe una rara doppietta stagionale contro il Milan (impresa riuscita in passato solo ad Ascoli e Atalanta).
  • Dopo lo 0-1 con il Parma, il Milan rischia due gare di fila senza segnare in A per la prima volta dal 2022.
  • Fattore cronometro: il Milan ha segnato più di tutti tra 31’ e 60’ (19 reti), spesso indirizzando i match nella mezz’ora centrale.
  • Esperienza al potere: in campo i due marcatori più “anziani” a referto in stagione, Modric e Vardy.
  • Pulisic viaggia forte fuori casa: tra i migliori marcatori esterni del campionato.

Le statistiche stagionali di Cremonese e Milan

Possesso più alto per il Milan (52,3%) contro il 45% della Cremonese. I rossoneri tirano di più (261 conclusioni a 169) e segnano con migliore conversione (15,7% vs 12,4%), pur mantenendo precisioni al tiro simili (46,7% Milan, 47,9% Cremonese). Dietro, 11 clean sheet per Milan contro 7 grigiorossi: il divario nei gol subiti (20 a 36) fotografa l’equilibrio difensivo ospite.

Giocatori: Cremonese, migliori marcatori Vardy (5) e Bonazzoli (5); top assist Vandeputte (4). Più ammonito: Pezzella (7); un rosso per Ceccherini. Portieri: Audero 7 clean sheet. Milan, capocannonieri Pulisic (8) e Leao (8); top assist Rabiot (4). Più ammoniti: Saelemaekers e Tomori (4). Rossi: Estupiñan (1 diretto) e Rabiot (1 doppio giallo). Portieri: Maignan 9 clean sheet.

Cremonese Milan
Partite giocate 26 26
Vittorie 5 15
Pareggi 9 9
Sconfitte 12 2
Gol fatti 21 41
Gol subiti 36 20
Possesso palla (%) 45,0 52,3
Tiri totali 169 261
Tiri nello specchio 81 122
Precisione tiro (%) 47,9 46,7
Clean sheet 7 11
Cartellini gialli 52 41
Cartellini rossi 1 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Cremonese-Milan?

Domenica 1 marzo 2026 alle ore 12:30 (ora italiana).

Dove si gioca Cremonese-Milan?

Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.

Chi è l’arbitro di Cremonese-Milan?

L’arbitro è Davide Massa; assistenti Meli–Alassio, IV Ayroldi, VAR Guida, AVAR Maggioni.

Cremonese-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Cremonese - Milan
Sassuolo - Atalanta
Torino - Lazio
Roma - Juventus
SERIE B:
Catanzaro - Frosinone
Pescara - Palermo
Mantova - Carrarese

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio