Cremonese-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese-Milan di Serie A 2025-26, 27a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto.

Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, domenica 1 marzo 2026 alle 12.30, Cremonese e Milan aprono la 27a giornata della Serie A 2025-26 in un testa-coda dal peso specifico enorme: grigiorossi 17° a 24 punti (5 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 21 gol fatti, 36 subiti), rossoneri 2° a quota 54 (15 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte; 41 gol segnati, 20 incassati) e imbattuti in trasferta (8V, 5N). Per la Cremonese è uno scontro salvezza di prestigio; il Milan vuole continuità per restare agganciato alla vetta.

Probabili formazioni di Cremonese-Milan

A poche ore dal via, si va verso un 3-5-2 speculare. La Cremonese dovrebbe affidarsi ad Audero tra i pali, con terzetto Luperto–Folino–Terracciano a protezione. Sulle corsie, l’asse a tutta fascia vedrebbe Barbieri a destra e Pezzella a sinistra, mentre in mezzo Thorsby, Maleh e Vandeputte garantirebbero densità e corsa. Davanti, coppia di lotta e governo Vardy–Bonazzoli, con opzioni Djuric e Zerbin dalla panchina. Restano fuori Baschirotto e Collocolo. Il Milan dovrebbe confermare Maignan in porta, linea a tre con Pavlovic, De Winter e Tomori; quinti Saelemaekers e Bartesaghi a spingere, cerniera interna con qualità ed esperienza affidata a Fofana, Modric e Rabiot. In attacco, tandem mobile Pulisic–Leao, ma non è escluso l’impiego a gara in corso di Nkunku o Füllkrug. Indisponibili Loftus-Cheek, Gabbia e Gimenez.

Cremonese (3-5-2): Audero; Luperto, Folino, Terracciano; Barbieri, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.

Milan (3-5-2): Maignan; Pavlovic, De Winter, Tomori; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Gli indisponibili di Cremonese-Milan

Assenze pesanti da ambo le parti. La Cremonese perde fisicità e centimetri dietro e in mediana, costringendo a rotazioni prudenti sulle corsie. Il Milan rinuncia a qualità e alternative tra centrocampo e attacco: un fattore che potrebbe incidere sulla gestione dei cambi e sui ritmi nella ripresa.

Cremonese – Infortunati: Baschirotto (infortunio muscolare), Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Baschirotto (infortunio muscolare), Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno. Milan – Infortunati: Loftus-Cheek (frattura alla mandibola), Gabbia (infortunio alla coscia), Gimenez (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento opposto per le due squadre: la Cremonese ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque, faticando a trovare la via del gol; il Milan ha messo insieme otto punti nello stesso arco, con due successi esterni che confermano lo stato di forma lontano da casa.

Cremonese ko ko ko x ko Milan x ok ok x ko

Cremonese : Sassuolo-Cremonese 1-0; Cremonese-Inter 0-2; Atalanta-Cremonese 2-1; Cremonese-Genoa 0-0; Roma-Cremonese 3-0.

: Sassuolo-Cremonese 1-0; Cremonese-Inter 0-2; Atalanta-Cremonese 2-1; Cremonese-Genoa 0-0; Roma-Cremonese 3-0. Milan: Roma-Milan 1-1; Bologna-Milan 0-3; Pisa-Milan 1-2; Milan-Como 1-1; Milan-Parma 0-1.

L’arbitro di Cremonese-Milan

Dirige il signor Massa di Imperia, con assistenti Meli e Alassio; IV Ayroldi, VAR Guida, AVAR Maggioni. Nella Serie A 2025-26 Davide Massa ha arbitrato 11 gare: 2 rigori concessi, 45 ammonizioni, 2 doppi gialli e 5 rossi, per una media di 4,7 cartellini a partita.

Informazioni interessanti sul match

La sfida allo Zini mette di fronte una Cremonese in cerca di un colpo-svolta e un Milan solido e continuo lontano da casa. I grigiorossi arrivano da una lunga astinenza di vittorie e hanno spesso pareggiato in casa, talvolta a reti bianche. I rossoneri, però, faticano da tempo a sfondare allo Zini e arrivano da uno stop interno: tra tabelle di marcia opposte e storie incrociate, peseranno i dettagli, i piazzati e l’inerzia nella mezz’ora centrale, dove il Milan è spesso letale. Curiosità: duello tra i due marcatori più esperti del torneo, Modric e Vardy, e fari puntati su Pulisic, spesso decisivo in trasferta.

La Cremonese potrebbe centrare due successi di fila contro il Milan in Serie A per la prima volta, dopo l’1-2 dell’andata e tre incroci senza sconfitte (1V, 2N).

potrebbe centrare due successi di fila contro il in Serie A per la prima volta, dopo l’1-2 dell’andata e tre incroci senza sconfitte (1V, 2N). Il Milan non segna allo Zini da tre trasferte consecutive in Serie A: ultimi gol rossoneri firmati Papin e Simone nel 2-0 del 26 settembre 1993.

non segna allo Zini da tre trasferte consecutive in Serie A: ultimi gol rossoneri firmati Papin e Simone nel 2-0 del 26 settembre 1993. Striscia difficile per la Cremonese : 12 gare senza vittorie in A (4N, 8P) e rete all’asciutto in 10 di queste.

: 12 gare senza vittorie in A (4N, 8P) e rete all’asciutto in 10 di queste. Allo Zini la Cremonese è squadra da pareggio: sei segni X in 12 gare interne, tre per 0-0.

è squadra da pareggio: sei segni X in 12 gare interne, tre per 0-0. Grigiorossi a secco nelle ultime tre in casa: il poker di gare interne senza gol in una singola stagione sarebbe un inedito quasi assoluto.

Da neopromossa, la Cremonese inseguirebbe una rara doppietta stagionale contro il Milan (impresa riuscita in passato solo ad Ascoli e Atalanta).

inseguirebbe una rara doppietta stagionale contro il (impresa riuscita in passato solo ad Ascoli e Atalanta). Dopo lo 0-1 con il Parma, il Milan rischia due gare di fila senza segnare in A per la prima volta dal 2022.

rischia due gare di fila senza segnare in A per la prima volta dal 2022. Fattore cronometro: il Milan ha segnato più di tutti tra 31’ e 60’ (19 reti), spesso indirizzando i match nella mezz’ora centrale.

ha segnato più di tutti tra 31’ e 60’ (19 reti), spesso indirizzando i match nella mezz’ora centrale. Esperienza al potere: in campo i due marcatori più “anziani” a referto in stagione, Modric e Vardy .

e . Pulisic viaggia forte fuori casa: tra i migliori marcatori esterni del campionato.

Le statistiche stagionali di Cremonese e Milan

Possesso più alto per il Milan (52,3%) contro il 45% della Cremonese. I rossoneri tirano di più (261 conclusioni a 169) e segnano con migliore conversione (15,7% vs 12,4%), pur mantenendo precisioni al tiro simili (46,7% Milan, 47,9% Cremonese). Dietro, 11 clean sheet per Milan contro 7 grigiorossi: il divario nei gol subiti (20 a 36) fotografa l’equilibrio difensivo ospite.

Giocatori: Cremonese, migliori marcatori Vardy (5) e Bonazzoli (5); top assist Vandeputte (4). Più ammonito: Pezzella (7); un rosso per Ceccherini. Portieri: Audero 7 clean sheet. Milan, capocannonieri Pulisic (8) e Leao (8); top assist Rabiot (4). Più ammoniti: Saelemaekers e Tomori (4). Rossi: Estupiñan (1 diretto) e Rabiot (1 doppio giallo). Portieri: Maignan 9 clean sheet.

Cremonese Milan Partite giocate 26 26 Vittorie 5 15 Pareggi 9 9 Sconfitte 12 2 Gol fatti 21 41 Gol subiti 36 20 Possesso palla (%) 45,0 52,3 Tiri totali 169 261 Tiri nello specchio 81 122 Precisione tiro (%) 47,9 46,7 Clean sheet 7 11 Cartellini gialli 52 41 Cartellini rossi 1 2

FAQ Quando e a che ora si gioca Cremonese-Milan? Domenica 1 marzo 2026 alle ore 12:30 (ora italiana). Dove si gioca Cremonese-Milan? Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Chi è l’arbitro di Cremonese-Milan? L’arbitro è Davide Massa; assistenti Meli–Alassio, IV Ayroldi, VAR Guida, AVAR Maggioni.