Cremonese-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, domenica 1 marzo 2026 alle 12.30, Cremonese e Milan aprono la 27a giornata della Serie A 2025-26 in un testa-coda dal peso specifico enorme: grigiorossi 17° a 24 punti (5 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 21 gol fatti, 36 subiti), rossoneri 2° a quota 54 (15 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte; 41 gol segnati, 20 incassati) e imbattuti in trasferta (8V, 5N). Per la Cremonese è uno scontro salvezza di prestigio; il Milan vuole continuità per restare agganciato alla vetta.
- Probabili formazioni di Cremonese-Milan
- Gli indisponibili di Cremonese-Milan
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cremonese-Milan
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Cremonese e Milan
Probabili formazioni di Cremonese-Milan
A poche ore dal via, si va verso un 3-5-2 speculare. La Cremonese dovrebbe affidarsi ad Audero tra i pali, con terzetto Luperto–Folino–Terracciano a protezione. Sulle corsie, l’asse a tutta fascia vedrebbe Barbieri a destra e Pezzella a sinistra, mentre in mezzo Thorsby, Maleh e Vandeputte garantirebbero densità e corsa. Davanti, coppia di lotta e governo Vardy–Bonazzoli, con opzioni Djuric e Zerbin dalla panchina. Restano fuori Baschirotto e Collocolo. Il Milan dovrebbe confermare Maignan in porta, linea a tre con Pavlovic, De Winter e Tomori; quinti Saelemaekers e Bartesaghi a spingere, cerniera interna con qualità ed esperienza affidata a Fofana, Modric e Rabiot. In attacco, tandem mobile Pulisic–Leao, ma non è escluso l’impiego a gara in corso di Nkunku o Füllkrug. Indisponibili Loftus-Cheek, Gabbia e Gimenez.
- Cremonese (3-5-2): Audero; Luperto, Folino, Terracciano; Barbieri, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.
- Milan (3-5-2): Maignan; Pavlovic, De Winter, Tomori; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.
Gli indisponibili di Cremonese-Milan
Assenze pesanti da ambo le parti. La Cremonese perde fisicità e centimetri dietro e in mediana, costringendo a rotazioni prudenti sulle corsie. Il Milan rinuncia a qualità e alternative tra centrocampo e attacco: un fattore che potrebbe incidere sulla gestione dei cambi e sui ritmi nella ripresa.
- Cremonese – Infortunati: Baschirotto (infortunio muscolare), Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
- Milan – Infortunati: Loftus-Cheek (frattura alla mandibola), Gabbia (infortunio alla coscia), Gimenez (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Momento opposto per le due squadre: la Cremonese ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque, faticando a trovare la via del gol; il Milan ha messo insieme otto punti nello stesso arco, con due successi esterni che confermano lo stato di forma lontano da casa.
|Cremonese
|ko
|ko
|ko
|x
|ko
|Milan
|x
|ok
|ok
|x
|ko
- Cremonese: Sassuolo-Cremonese 1-0; Cremonese-Inter 0-2; Atalanta-Cremonese 2-1; Cremonese-Genoa 0-0; Roma-Cremonese 3-0.
- Milan: Roma-Milan 1-1; Bologna-Milan 0-3; Pisa-Milan 1-2; Milan-Como 1-1; Milan-Parma 0-1.
L’arbitro di Cremonese-Milan
Dirige il signor Massa di Imperia, con assistenti Meli e Alassio; IV Ayroldi, VAR Guida, AVAR Maggioni. Nella Serie A 2025-26 Davide Massa ha arbitrato 11 gare: 2 rigori concessi, 45 ammonizioni, 2 doppi gialli e 5 rossi, per una media di 4,7 cartellini a partita.
Informazioni interessanti sul match
La sfida allo Zini mette di fronte una Cremonese in cerca di un colpo-svolta e un Milan solido e continuo lontano da casa. I grigiorossi arrivano da una lunga astinenza di vittorie e hanno spesso pareggiato in casa, talvolta a reti bianche. I rossoneri, però, faticano da tempo a sfondare allo Zini e arrivano da uno stop interno: tra tabelle di marcia opposte e storie incrociate, peseranno i dettagli, i piazzati e l’inerzia nella mezz’ora centrale, dove il Milan è spesso letale. Curiosità: duello tra i due marcatori più esperti del torneo, Modric e Vardy, e fari puntati su Pulisic, spesso decisivo in trasferta.
- La Cremonese potrebbe centrare due successi di fila contro il Milan in Serie A per la prima volta, dopo l’1-2 dell’andata e tre incroci senza sconfitte (1V, 2N).
- Il Milan non segna allo Zini da tre trasferte consecutive in Serie A: ultimi gol rossoneri firmati Papin e Simone nel 2-0 del 26 settembre 1993.
- Striscia difficile per la Cremonese: 12 gare senza vittorie in A (4N, 8P) e rete all’asciutto in 10 di queste.
- Allo Zini la Cremonese è squadra da pareggio: sei segni X in 12 gare interne, tre per 0-0.
- Grigiorossi a secco nelle ultime tre in casa: il poker di gare interne senza gol in una singola stagione sarebbe un inedito quasi assoluto.
- Da neopromossa, la Cremonese inseguirebbe una rara doppietta stagionale contro il Milan (impresa riuscita in passato solo ad Ascoli e Atalanta).
- Dopo lo 0-1 con il Parma, il Milan rischia due gare di fila senza segnare in A per la prima volta dal 2022.
- Fattore cronometro: il Milan ha segnato più di tutti tra 31’ e 60’ (19 reti), spesso indirizzando i match nella mezz’ora centrale.
- Esperienza al potere: in campo i due marcatori più “anziani” a referto in stagione, Modric e Vardy.
- Pulisic viaggia forte fuori casa: tra i migliori marcatori esterni del campionato.
Le statistiche stagionali di Cremonese e Milan
Possesso più alto per il Milan (52,3%) contro il 45% della Cremonese. I rossoneri tirano di più (261 conclusioni a 169) e segnano con migliore conversione (15,7% vs 12,4%), pur mantenendo precisioni al tiro simili (46,7% Milan, 47,9% Cremonese). Dietro, 11 clean sheet per Milan contro 7 grigiorossi: il divario nei gol subiti (20 a 36) fotografa l’equilibrio difensivo ospite.
Giocatori: Cremonese, migliori marcatori Vardy (5) e Bonazzoli (5); top assist Vandeputte (4). Più ammonito: Pezzella (7); un rosso per Ceccherini. Portieri: Audero 7 clean sheet. Milan, capocannonieri Pulisic (8) e Leao (8); top assist Rabiot (4). Più ammoniti: Saelemaekers e Tomori (4). Rossi: Estupiñan (1 diretto) e Rabiot (1 doppio giallo). Portieri: Maignan 9 clean sheet.
|Cremonese
|Milan
|Partite giocate
|26
|26
|Vittorie
|5
|15
|Pareggi
|9
|9
|Sconfitte
|12
|2
|Gol fatti
|21
|41
|Gol subiti
|36
|20
|Possesso palla (%)
|45,0
|52,3
|Tiri totali
|169
|261
|Tiri nello specchio
|81
|122
|Precisione tiro (%)
|47,9
|46,7
|Clean sheet
|7
|11
|Cartellini gialli
|52
|41
|Cartellini rossi
|1
|2
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Cremonese-Milan?
-
Domenica 1 marzo 2026 alle ore 12:30 (ora italiana).
- Dove si gioca Cremonese-Milan?
-
Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.
- Chi è l’arbitro di Cremonese-Milan?
-
L’arbitro è Davide Massa; assistenti Meli–Alassio, IV Ayroldi, VAR Guida, AVAR Maggioni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.