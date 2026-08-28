Cremonese-Modena 28 agosto 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 2a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Cremonese-Modena: orario, stadio, arbitro e trend.

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Cremonese–Modena accende la seconda giornata di Serie B 2026-27: si gioca allo Stadio Giovanni Zini di Cremona il 28 agosto 2026 alle 20:30. Avvio in salita per i grigiorossi che si portano dietro la sconfitta contro l’Empoli (0 gol fatti, 1 subito), mentre i canarini non hanno steccato alla prima (1 vittoria; 2 reti segnate, 1 incassata). Una sfida dal sapore di derby del Po: Cremonese a caccia di riscatto, Modena alla ricerca di conferme dopo il colpo esterno all’esordio.

Le ultime partite giocate

Momenti opposti al primo giro di giostra: la Cremonese è caduta di misura all’esordio, il Modena ha ribaltato in trasferta e ha iniziato col piede giusto. Ritmi e fiducia pesano: i grigiorossi hanno mostrato molto possesso ma poca concretezza, i canarini solidità e cinismo.

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Squadra V N P Gol fatti Gol subiti Cremonese 0 0 1 0 1 Modena 1 0 0 2 1

Cremonese

Empoli-Cremonese 1-0

Modena

Benevento-Modena 1-2

L’arbitro di Cremonese-Modena

Designazione di peso allo Zini: fischierà RAPUANO, con assistenti PISTARELLI e SANTAROSSA, IV ufficiale RAMONDINO. Al VAR PICCININI, AVAR MERAVIGLIA. Un team arbitrale esperto per una gara dal forte equilibrio tattico.

Arbitro: RAPUANO

Assistenti: PISTARELLI – SANTAROSSA

IV: RAMONDINO

VAR: PICCININI

AVAR: MERAVIGLIA

Informazioni interessanti sul match

Storia e tendenze raccontano una sfida mai banale tra Cremonese e Modena. I canarini sono l’avversario storicamente più ostico per i grigiorossi in cadetteria, ma il trend recente vede la Cremonese più solida nello scontro diretto. Allo Zini il fattore campo ha spesso pesato, e il 2-2 a ripetizione della scorsa stagione conferma come i dettagli possano indirizzare la gara. Nei dati del primo turno emergono due tratti netti: palleggio fluido e percentuali di passaggio altissime per i grigiorossi, efficacia e verticalità per i canarini. Occhi su due protagonisti annunciati: il belga Jari Vandeputte, che contro il Modena ha spesso colpito, e Giuseppe Caso, già decisivo all’esordio. L’equilibrio tra possesso e ripartenza, duelli sulle corsie e piazzati potrebbero fare la differenza in un confronto che, a inizio stagione, pesa per ambizioni e fiducia.

Modena è la squadra contro cui la Cremonese ha perso più volte in B: 17 ko in 32 incroci (7 vittorie, 8 pareggi). Ma nelle ultime 15 sfide i grigiorossi sono rimasti imbattuti in 12, con le due più recenti finite 2-2.

è la squadra contro cui la ha perso più volte in B: 17 ko in 32 incroci (7 vittorie, 8 pareggi). Ma nelle ultime 15 sfide i grigiorossi sono rimasti imbattuti in 12, con le due più recenti finite 2-2. Allo Zini, dopo 5 successi esterni di fila tra anni ’30, il Modena ha vinto solo 2 delle successive 11 trasferte contro la Cremonese ; l’ultimo acuto è del 17 marzo 2006 (0-1, gol Graffiedi).

ha vinto solo 2 delle successive 11 trasferte contro la ; l’ultimo acuto è del 17 marzo 2006 (0-1, gol Graffiedi). La Cremonese è caduta all’esordio con l’ Empoli : perdere anche la seconda sarebbe un inizio da incubo come non accadeva dal 1950 in B.

è caduta all’esordio con l’ : perdere anche la seconda sarebbe un inizio da incubo come non accadeva dal 1950 in B. Il Modena ha espugnato Benevento 2-1: può restare imbattuto nelle prime due giornate per la terza volta nelle ultime quattro stagioni.

ha espugnato 2-1: può restare imbattuto nelle prime due giornate per la terza volta nelle ultime quattro stagioni. Nel 1° turno, precisione di passaggio al top: Cremonese al 93%, Modena all’87% (con Avellino in mezzo all’88%).

al 93%, all’87% (con in mezzo all’88%). Jari Vandeputte è la bestia nera canarina: 3 gol in B contro il Modena (uno con la Cremonese , due con il Catanzaro ). Al debutto ha partecipato a 9 conclusioni tra tiri e chance create.

è la bestia nera canarina: 3 gol in B contro il (uno con la , due con il ). Al debutto ha partecipato a 9 conclusioni tra tiri e chance create. Giuseppe Caso è partito forte: dopo l’assist all’ultima del 2025 e il gol all’esordio, punta a timbrare il terzo match di fila con gol/partec. rete, come nel 2023 con il Frosinone.

Le statistiche stagionali di Cremonese e Modena

Possesso e palleggio per la Cremonese (74% di possesso, 92.9% di precisione), intensità e verticalità per il Modena (49.3% di possesso, 87.4% di precisione). Tiri totali 9 a testa nel 1° turno, ma i canarini hanno centrato di più lo specchio (4 vs 2) e hanno segnato 2 reti contro 0. Pressione alta grigiorossa (PPDA 7.9) rispetto ai canarini (13.0). Ammonizioni: 3 Cremonese, 2 Modena.

Giocatori: nessun marcatore per la Cremonese dopo la prima, mentre nel Modena guidano Giuseppe Caso e Simone Santoro (1 gol). Assist: quadro ancora fluido, nessun leader definito. Ammoniti: Matteo Bianchetti, Federico Bonazzoli, Jari Vandeputte (1) per la Cremonese; Stênio Toledo, Alessandro Bianco (1) per il Modena. Espulsi: nessuno. Clean sheet: 0 per Andrea Fulignati e 0 per Leandro Chichizola.

Cremonese Modena Partite giocate 1 1 Vittorie 0 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 1 0 Gol fatti 0 2 Gol subiti 1 1 Possesso palla % 74.0 49.3 Precisione passaggi % 92.9 87.4 Tiri totali 9 9 Tiri in porta 2 4 PPDA (pressing) 7.9 13.0 Cartellini gialli 3 2 Clean sheet 0 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Cremonese-Modena e a che ora inizia? Cremonese-Modena si gioca venerdì 28 agosto 2026 con calcio d’inizio alle ore 20:30. Dove si gioca Cremonese-Modena? La partita si disputa allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Chi è l’arbitro di Cremonese-Modena? L’arbitro designato è il signor Rapuano, assistenti Pistarelli e Santarossa, IV Ramondino; VAR Piccinini, AVAR Meraviglia.