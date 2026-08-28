Cremonese-Modena 28 agosto 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Cremonese–Modena accende la seconda giornata di Serie B 2026-27: si gioca allo Stadio Giovanni Zini di Cremona il 28 agosto 2026 alle 20:30. Avvio in salita per i grigiorossi che si portano dietro la sconfitta contro l’Empoli (0 gol fatti, 1 subito), mentre i canarini non hanno steccato alla prima (1 vittoria; 2 reti segnate, 1 incassata). Una sfida dal sapore di derby del Po: Cremonese a caccia di riscatto, Modena alla ricerca di conferme dopo il colpo esterno all’esordio.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cremonese-Modena
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Cremonese e Modena
Le ultime partite giocate
Momenti opposti al primo giro di giostra: la Cremonese è caduta di misura all’esordio, il Modena ha ribaltato in trasferta e ha iniziato col piede giusto. Ritmi e fiducia pesano: i grigiorossi hanno mostrato molto possesso ma poca concretezza, i canarini solidità e cinismo.
|Squadra
|V
|N
|P
|Gol fatti
|Gol subiti
|Cremonese
|0
|0
|1
|0
|1
|Modena
|1
|0
|0
|2
|1
- Cremonese
Empoli-Cremonese 1-0
- Modena
Benevento-Modena 1-2
L’arbitro di Cremonese-Modena
Designazione di peso allo Zini: fischierà RAPUANO, con assistenti PISTARELLI e SANTAROSSA, IV ufficiale RAMONDINO. Al VAR PICCININI, AVAR MERAVIGLIA. Un team arbitrale esperto per una gara dal forte equilibrio tattico.
- Arbitro: RAPUANO
- Assistenti: PISTARELLI – SANTAROSSA
- IV: RAMONDINO
- VAR: PICCININI
- AVAR: MERAVIGLIA
Informazioni interessanti sul match
Storia e tendenze raccontano una sfida mai banale tra Cremonese e Modena. I canarini sono l’avversario storicamente più ostico per i grigiorossi in cadetteria, ma il trend recente vede la Cremonese più solida nello scontro diretto. Allo Zini il fattore campo ha spesso pesato, e il 2-2 a ripetizione della scorsa stagione conferma come i dettagli possano indirizzare la gara. Nei dati del primo turno emergono due tratti netti: palleggio fluido e percentuali di passaggio altissime per i grigiorossi, efficacia e verticalità per i canarini. Occhi su due protagonisti annunciati: il belga Jari Vandeputte, che contro il Modena ha spesso colpito, e Giuseppe Caso, già decisivo all’esordio. L’equilibrio tra possesso e ripartenza, duelli sulle corsie e piazzati potrebbero fare la differenza in un confronto che, a inizio stagione, pesa per ambizioni e fiducia.
- Modena è la squadra contro cui la Cremonese ha perso più volte in B: 17 ko in 32 incroci (7 vittorie, 8 pareggi). Ma nelle ultime 15 sfide i grigiorossi sono rimasti imbattuti in 12, con le due più recenti finite 2-2.
- Allo Zini, dopo 5 successi esterni di fila tra anni ’30, il Modena ha vinto solo 2 delle successive 11 trasferte contro la Cremonese; l’ultimo acuto è del 17 marzo 2006 (0-1, gol Graffiedi).
- La Cremonese è caduta all’esordio con l’Empoli: perdere anche la seconda sarebbe un inizio da incubo come non accadeva dal 1950 in B.
- Il Modena ha espugnato Benevento 2-1: può restare imbattuto nelle prime due giornate per la terza volta nelle ultime quattro stagioni.
- Nel 1° turno, precisione di passaggio al top: Cremonese al 93%, Modena all’87% (con Avellino in mezzo all’88%).
- Jari Vandeputte è la bestia nera canarina: 3 gol in B contro il Modena (uno con la Cremonese, due con il Catanzaro). Al debutto ha partecipato a 9 conclusioni tra tiri e chance create.
- Giuseppe Caso è partito forte: dopo l’assist all’ultima del 2025 e il gol all’esordio, punta a timbrare il terzo match di fila con gol/partec. rete, come nel 2023 con il Frosinone.
Le statistiche stagionali di Cremonese e Modena
Possesso e palleggio per la Cremonese (74% di possesso, 92.9% di precisione), intensità e verticalità per il Modena (49.3% di possesso, 87.4% di precisione). Tiri totali 9 a testa nel 1° turno, ma i canarini hanno centrato di più lo specchio (4 vs 2) e hanno segnato 2 reti contro 0. Pressione alta grigiorossa (PPDA 7.9) rispetto ai canarini (13.0). Ammonizioni: 3 Cremonese, 2 Modena.
Giocatori: nessun marcatore per la Cremonese dopo la prima, mentre nel Modena guidano Giuseppe Caso e Simone Santoro (1 gol). Assist: quadro ancora fluido, nessun leader definito. Ammoniti: Matteo Bianchetti, Federico Bonazzoli, Jari Vandeputte (1) per la Cremonese; Stênio Toledo, Alessandro Bianco (1) per il Modena. Espulsi: nessuno. Clean sheet: 0 per Andrea Fulignati e 0 per Leandro Chichizola.
|Cremonese
|Modena
|Partite giocate
|1
|1
|Vittorie
|0
|1
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|1
|0
|Gol fatti
|0
|2
|Gol subiti
|1
|1
|Possesso palla %
|74.0
|49.3
|Precisione passaggi %
|92.9
|87.4
|Tiri totali
|9
|9
|Tiri in porta
|2
|4
|PPDA (pressing)
|7.9
|13.0
|Cartellini gialli
|3
|2
|Clean sheet
|0
|0
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Cremonese-Modena e a che ora inizia?
-
Cremonese-Modena si gioca venerdì 28 agosto 2026 con calcio d’inizio alle ore 20:30.
- Dove si gioca Cremonese-Modena?
-
La partita si disputa allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.
- Chi è l’arbitro di Cremonese-Modena?
-
L’arbitro designato è il signor Rapuano, assistenti Pistarelli e Santarossa, IV Ramondino; VAR Piccinini, AVAR Meraviglia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.