Cremonese-Monza, parla il difensore Giulio Donati

Prima della sfida contro la Cremonese valida per la 15a giornata di Serie B, ha parlato il difensore del Monza Giulio Donati.

Prima una parola sulla condizone della squadra:

“È vietato staccare la spina, siamo tutti concentrati. Il mister ci ha parlato ieri, ha voluto tenere alta l’attenzione. Sarà una partita difficile, non possiamo permetterci errori”.

Poi una breve presentazone dell’avversario:

“Sono in un ottimo momento, hanno delle grandi individualità. Andiamo a Cremona con il 100% dell’attenzione”.

Per finire una chiusa sui problemi della squadra in trasferta:

“Stiamo facendo bene in casa. Fuori casa abbiamo fatto bene a Venezia, a Pescara non siamo riusciti a ripeterci. Ora dobbiamo sfruttare questa occasione nel migliore dei modi. La B è un campionato combattuto, le individualità dovrebbero prevalere, ma molte volte vengono messe alla pari con l’atteggiamento di tante squadre che giocano col coltello tra i denti. Noi non possiamo essere da meno”.

OMNISPORT | 26-12-2020 21:52