Cremonese-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese-Napoli di Serie A 2025-26, 17a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Cremonese e Napoli si affrontano allo Stadio Giovanni Zini di Cremona domenica 28 dicembre 2025 alle 15:00 per la 17a giornata di Serie A. Sfida dal sapore di esame di maturità: grigiorossi in lotta per la tranquillità, azzurri in scia alle prime. Cremonese 12ª con 21 punti in 16 gare (5V, 6N, 5P; 18 gol fatti, 18 subiti). Napoli 4° con 31 punti in 15 partite (10V, 1N, 4P; 22 reti segnate, 13 incassate). Atmosfera da grande occasione allo Zini, tra entusiasmo e ambizioni.

Probabili formazioni di Cremonese-Napoli

A ridosso del fischio d’inizio, la Cremonese dovrebbe confermare il 3-5-2 con Audero tra i pali e terzetto compatto davanti; a destra Barbieri garantirebbe gamba, in mezzo equilibrio da Bondo e qualità da Payero/Vandeputte. In avanti, chance per Bonazzoli con Vardy, mentre Ceccherini è squalificato e Bianchetti non al meglio. Il Napoli, privo di pedine pesanti come De Bruyne, Anguissa e Meret, potrebbe disporsi a 3-4-3: linea guidata da Di Lorenzo–Rrahmani–Buongiorno, in mediana regia a Lobotka, con McTominay a dare fisicità; sulle corsie Politano e Spinazzola, davanti tridente leggero con Neres e Lang ai lati di Højlund. Rimangono opzioni dalla panchina Lukaku e Elmas.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Højlund, Lang.

Gli indisponibili di Cremonese-Napoli

Assenze pesanti su entrambi i fronti. La Cremonese perde un riferimento difensivo con Ceccherini squalificato e deve fare i conti con gli acciacchi di reparto. Il Napoli rinuncia a fantasia e muscoli in mezzo, con rotazioni obbligate sulle corsie. Scelte che potrebbero incidere su ritmo e gestione delle seconde palle.

Cremonese – Infortunati: Bianchetti (frattura del naso), Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: Ceccherini (squalifica).

– Infortunati: Bianchetti (frattura del naso), Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: Ceccherini (squalifica). Napoli – Infortunati: De Bruyne (lesione al bicipite femorale), Meret (infortunio al piede), Anguissa (infortunio alla coscia), Olivera (infortunio al polpaccio), Gilmour (infortunio muscolare), Beukema (infortunio al piede). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Cremonese in ripresa con colpi pesanti contro dirette concorrenti, ma alterna scivoloni con big. Il Napoli mostra un rendimento esterno altalenante: spunti offensivi importanti, ma qualche blackout in trasferta. Ecco l’andamento recente:

Nelle ultime 5 di campionato la Cremonese ha raccolto 7 punti, il Napoli 9. Questo il dettaglio dei risultati:

Cremonese

Cremonese-Roma 1-3; Bologna-Cremonese 1-3; Cremonese-Lecce 2-0; Torino-Cremonese 1-0; Lazio-Cremonese 0-0.

Napoli

Bologna-Napoli 2-0; Napoli-Atalanta 3-1; Roma-Napoli 0-1; Napoli-Juventus 2-1; Udinese-Napoli 1-0.

L’arbitro di Cremonese-Napoli

Dirige Mariani, con assistenti Bindoni e Tegoni; IV ufficiale Ferrieri Caputi. Al VAR Maggioni, AVAR Sozza. Designazione di spessore per un match ad alta intensità: aggiornamenti su rigori e cartellini verranno forniti alla pubblicazione dei report ufficiali.

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni – Tegoni

IV: Ferrieri Caputi

VAR: Maggioni

AVAR: Sozza

Informazioni interessanti

Tradizione favorevole al Napoli nei confronti della Cremonese, ma lo Zini sa essere campo ostico: i grigiorossi hanno spesso strappato punti in casa e arrivano da segnali incoraggianti contro avversarie d’alta classifica. Gli azzurri, invece, stanno vivendo un rendimento esterno a corrente alternata: sprazzi di grande qualità, ma anche qualche battuta d’arresto. Attenzione al gioco aereo: la Cremonese ha costruito molte reti su cross e colpi di testa, mentre il Napoli concede poco in quota. Sul piano dei singoli, fari su Vardy, a un passo da un traguardo prestigioso, e su Neres, protagonista nell’ultimo periodo. Il contesto, unito alle assenze pesanti tra gli ospiti, lascia aperti più scenari tattici: transizioni e palle inattive potrebbero indirizzare la gara.

Il Napoli è imbattuto in 14 delle ultime 16 sfide con la Cremonese in A e ha dominato l’ultimo doppio confronto (7-1 complessivo nel 2022/23).

è imbattuto in 14 delle ultime 16 sfide con la in A e ha dominato l’ultimo doppio confronto (7-1 complessivo nel 2022/23). Allo Zini i grigiorossi hanno perso solo una delle otto sfide di A con gli azzurri: l’ultima, nel 2022, finì 1-4.

Dopo il 2-0 al Lecce , la Cremonese in casa potrebbe centrare due successi consecutivi nella stessa stagione di A per la prima volta dal 1995.

, la in casa potrebbe centrare due successi consecutivi nella stessa stagione di A per la prima volta dal 1995. Quattro punti nelle ultime due gare contro squadre della parte alta: i grigiorossi arrivano con fiducia.

Gli azzurri sono reduci da uno 0-1 con l’ Udinese : evitare un secondo stop di fila è la priorità.

: evitare un secondo stop di fila è la priorità. Il Napoli ha perso sette delle ultime nove trasferte in tutte le competizioni: dato pesante rispetto al recente passato.

ha perso sette delle ultime nove trasferte in tutte le competizioni: dato pesante rispetto al recente passato. Contro le neopromosse, in trasferta, il Napoli ha vinto solo una delle ultime sei: trend da invertire.

ha vinto solo una delle ultime sei: trend da invertire. Cremonese regina dei gol di testa e su cross in questa Serie A; il Napoli eccelle nella difesa aerea (differenziale +4).

regina dei gol di testa e su cross in questa Serie A; il eccelle nella difesa aerea (differenziale +4). Vardy insegue il 150° gol nei top campionati europei: traguardo iconico per il leader grigiorosso.

insegue il 150° gol nei top campionati europei: traguardo iconico per il leader grigiorosso. Neres è on fire: dal debutto stagionale nelle statistiche ha inciso in 10 reti complessive tra gol e assist.

Le statistiche stagionali di Cremonese e Napoli

Possesso, ritmo e precisione premiano il Napoli (56,4% di possesso, 72 tiri nello specchio, 51,8% di precisione), mentre la Cremonese (46,1% di possesso, 52 tiri in porta, 49,5% di precisione) fa leva su organizzazione e palle inattive. Azzurri più prolifici (22 gol in 15 gare) e solidi (13 subiti), grigiorossi in equilibrio (18 fatti e 18 concessi in 16).

Focus sui singoli: per la Cremonese miglior marcatore Bonazzoli (5) davanti a Vardy (4), top assist Vandeputte (4); più ammonizioni per Payero (5), un rosso a Ceccherini. Tra i pali, Audero ha già 5 clean sheet. Nel Napoli guidano la classifica marcatori Højlund, Anguissa e De Bruyne (4 ciascuno), uomo-assist Neres (3); più gialli per Juan Jesus (3). Porte inviolate: Milinkovic-Savic 3, Meret 2.

Cremonese Napoli Partite giocate 16 15 Vittorie 5 10 Pareggi 6 1 Sconfitte 5 4 Gol segnati 18 22 Gol subiti 18 13 Clean sheet 5 5 Possesso palla (%) 46,1 56,4 Tiri nello specchio 52 72 Precisione al tiro (%) 49,5 51,8 Cartellini gialli 34 22 Cartellini rossi 1 0 Capocannoniere Bonazzoli 5 Højlund/Anguissa/De Bruyne 4 Top assist Vandeputte 4 Neres 3

