Cremonese-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese e Napoli si affrontano allo Stadio Giovanni Zini di Cremona domenica 28 dicembre 2025 alle 15:00 per la 17a giornata di Serie A. Sfida dal sapore di esame di maturità: grigiorossi in lotta per la tranquillità, azzurri in scia alle prime. Cremonese 12ª con 21 punti in 16 gare (5V, 6N, 5P; 18 gol fatti, 18 subiti). Napoli 4° con 31 punti in 15 partite (10V, 1N, 4P; 22 reti segnate, 13 incassate). Atmosfera da grande occasione allo Zini, tra entusiasmo e ambizioni.
Probabili formazioni di Cremonese-Napoli
A ridosso del fischio d’inizio, la Cremonese dovrebbe confermare il 3-5-2 con Audero tra i pali e terzetto compatto davanti; a destra Barbieri garantirebbe gamba, in mezzo equilibrio da Bondo e qualità da Payero/Vandeputte. In avanti, chance per Bonazzoli con Vardy, mentre Ceccherini è squalificato e Bianchetti non al meglio. Il Napoli, privo di pedine pesanti come De Bruyne, Anguissa e Meret, potrebbe disporsi a 3-4-3: linea guidata da Di Lorenzo–Rrahmani–Buongiorno, in mediana regia a Lobotka, con McTominay a dare fisicità; sulle corsie Politano e Spinazzola, davanti tridente leggero con Neres e Lang ai lati di Højlund. Rimangono opzioni dalla panchina Lukaku e Elmas.
- Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
- Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Højlund, Lang.
Gli indisponibili di Cremonese-Napoli
Assenze pesanti su entrambi i fronti. La Cremonese perde un riferimento difensivo con Ceccherini squalificato e deve fare i conti con gli acciacchi di reparto. Il Napoli rinuncia a fantasia e muscoli in mezzo, con rotazioni obbligate sulle corsie. Scelte che potrebbero incidere su ritmo e gestione delle seconde palle.
- Cremonese – Infortunati: Bianchetti (frattura del naso), Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: Ceccherini (squalifica).
- Napoli – Infortunati: De Bruyne (lesione al bicipite femorale), Meret (infortunio al piede), Anguissa (infortunio alla coscia), Olivera (infortunio al polpaccio), Gilmour (infortunio muscolare), Beukema (infortunio al piede). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Cremonese in ripresa con colpi pesanti contro dirette concorrenti, ma alterna scivoloni con big. Il Napoli mostra un rendimento esterno altalenante: spunti offensivi importanti, ma qualche blackout in trasferta. Ecco l’andamento recente:
Nelle ultime 5 di campionato la Cremonese ha raccolto 7 punti, il Napoli 9. Questo il dettaglio dei risultati:
- Cremonese
Cremonese-Roma 1-3; Bologna-Cremonese 1-3; Cremonese-Lecce 2-0; Torino-Cremonese 1-0; Lazio-Cremonese 0-0.
- Napoli
Bologna-Napoli 2-0; Napoli-Atalanta 3-1; Roma-Napoli 0-1; Napoli-Juventus 2-1; Udinese-Napoli 1-0.
L’arbitro di Cremonese-Napoli
Dirige Mariani, con assistenti Bindoni e Tegoni; IV ufficiale Ferrieri Caputi. Al VAR Maggioni, AVAR Sozza. Designazione di spessore per un match ad alta intensità: aggiornamenti su rigori e cartellini verranno forniti alla pubblicazione dei report ufficiali.
- Arbitro: Mariani
- Assistenti: Bindoni – Tegoni
- IV: Ferrieri Caputi
- VAR: Maggioni
- AVAR: Sozza
Informazioni interessanti
Tradizione favorevole al Napoli nei confronti della Cremonese, ma lo Zini sa essere campo ostico: i grigiorossi hanno spesso strappato punti in casa e arrivano da segnali incoraggianti contro avversarie d’alta classifica. Gli azzurri, invece, stanno vivendo un rendimento esterno a corrente alternata: sprazzi di grande qualità, ma anche qualche battuta d’arresto. Attenzione al gioco aereo: la Cremonese ha costruito molte reti su cross e colpi di testa, mentre il Napoli concede poco in quota. Sul piano dei singoli, fari su Vardy, a un passo da un traguardo prestigioso, e su Neres, protagonista nell’ultimo periodo. Il contesto, unito alle assenze pesanti tra gli ospiti, lascia aperti più scenari tattici: transizioni e palle inattive potrebbero indirizzare la gara.
- Il Napoli è imbattuto in 14 delle ultime 16 sfide con la Cremonese in A e ha dominato l’ultimo doppio confronto (7-1 complessivo nel 2022/23).
- Allo Zini i grigiorossi hanno perso solo una delle otto sfide di A con gli azzurri: l’ultima, nel 2022, finì 1-4.
- Dopo il 2-0 al Lecce, la Cremonese in casa potrebbe centrare due successi consecutivi nella stessa stagione di A per la prima volta dal 1995.
- Quattro punti nelle ultime due gare contro squadre della parte alta: i grigiorossi arrivano con fiducia.
- Gli azzurri sono reduci da uno 0-1 con l’Udinese: evitare un secondo stop di fila è la priorità.
- Il Napoli ha perso sette delle ultime nove trasferte in tutte le competizioni: dato pesante rispetto al recente passato.
- Contro le neopromosse, in trasferta, il Napoli ha vinto solo una delle ultime sei: trend da invertire.
- Cremonese regina dei gol di testa e su cross in questa Serie A; il Napoli eccelle nella difesa aerea (differenziale +4).
- Vardy insegue il 150° gol nei top campionati europei: traguardo iconico per il leader grigiorosso.
- Neres è on fire: dal debutto stagionale nelle statistiche ha inciso in 10 reti complessive tra gol e assist.
Le statistiche stagionali di Cremonese e Napoli
Possesso, ritmo e precisione premiano il Napoli (56,4% di possesso, 72 tiri nello specchio, 51,8% di precisione), mentre la Cremonese (46,1% di possesso, 52 tiri in porta, 49,5% di precisione) fa leva su organizzazione e palle inattive. Azzurri più prolifici (22 gol in 15 gare) e solidi (13 subiti), grigiorossi in equilibrio (18 fatti e 18 concessi in 16).
Focus sui singoli: per la Cremonese miglior marcatore Bonazzoli (5) davanti a Vardy (4), top assist Vandeputte (4); più ammonizioni per Payero (5), un rosso a Ceccherini. Tra i pali, Audero ha già 5 clean sheet. Nel Napoli guidano la classifica marcatori Højlund, Anguissa e De Bruyne (4 ciascuno), uomo-assist Neres (3); più gialli per Juan Jesus (3). Porte inviolate: Milinkovic-Savic 3, Meret 2.
|Cremonese
|Napoli
|Partite giocate
|16
|15
|Vittorie
|5
|10
|Pareggi
|6
|1
|Sconfitte
|5
|4
|Gol segnati
|18
|22
|Gol subiti
|18
|13
|Clean sheet
|5
|5
|Possesso palla (%)
|46,1
|56,4
|Tiri nello specchio
|52
|72
|Precisione al tiro (%)
|49,5
|51,8
|Cartellini gialli
|34
|22
|Cartellini rossi
|1
|0
|Capocannoniere
|Bonazzoli 5
|Højlund/Anguissa/De Bruyne 4
|Top assist
|Vandeputte 4
|Neres 3
FAQ
- Quando si gioca Cremonese-Napoli?
-
Domenica 28 dicembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Cremonese-Napoli?
-
Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.
- Chi è l’arbitro di Cremonese-Napoli?
-
L’arbitro è Mariani, assistenti Bindoni e Tegoni; IV Ferrieri Caputi; VAR Maggioni; AVAR Sozza.
