Cremonese-Padova 6 settembre 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026/27, 3a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Cremonese-Padova: forma, arbitro, curiosità e confronto dati.

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Cremonese–Padova accende la 3a giornata della Serie B 2026/27 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona: data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega. È una sfida dal doppio volto: i grigiorossi, ultimi (20°) con 0 punti in 2 gare (0 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte; 0 gol fatti, 4 subiti), cercano riscatto davanti al proprio pubblico; i biancoscudati sono partiti forte (6°) a quota 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 0 sconfitte; 2 gol segnati, 1 incassato). Un test di maturità per gli ospiti e di carattere per i padroni di casa.

Le ultime partite giocate

Momenti opposti. La Cremonese arriva da due ko senza reti, mentre il Padova è imbattuto: ha colpito fuori casa e ha mosso la classifica anche tra le mura amiche. Ospiti solidi e cinici, padroni di casa alla ricerca del primo gol e dei primi punti.

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Dettaglio degli ultimi risultati:

Cremonese : Empoli–Cremonese 1-0; Cremonese–Modena 0-3

: Empoli–Cremonese 1-0; Cremonese–Modena 0-3 Padova: Pisa–Calcio Padova 0-1; Calcio Padova–Verona 1-1

L’arbitro di Cremonese-Padova

Designazione dal profilo esperto: dirige MANGANIELLO, assistenti MINIUTTI – DELLA MEA; IV ufficiale BOZZETTO; al VAR COSSO con PAGANESSI all’AVAR. Le statistiche aggiornate dell’arbitro per la stagione 2026/27 non sono al momento disponibili nei nostri archivi: seguiranno aggiornamenti ufficiali.

Informazioni interessanti

Il duello tra Cremonese e Padova ha spesso scritto pagine all’insegna dell’equilibrio recente, ma con un chiaro spartito quando la scena si sposta allo Zini: i grigiorossi in casa hanno costruito una tradizione favorevole contro i biancoscudati. La squadra di Cremona, però, arriva da un avvio in salita come raramente si è visto nella sua storia cadetta, mentre il Padova viaggia sulle ali di una striscia utile che abbraccia due stagioni. Sul piano del gioco, i numeri raccontano di una Cremonese padrona del possesso e abile nel palleggio prolungato, contrapposta a un Padova più verticale e pragmatico. I singoli promettono scintille: Jari Vandeputte è già un faro nella rifinitura, mentre Gianluca Caprari può accendersi all’improvviso nonostante percentuali di dribbling ancora da rodare. Insomma: una partita che mette di fronte idee diverse e motivazioni altissime, con la spinta dello Zini e il cinismo padovano a fare da bilancia.

Le ultime cinque sfide in B tra Cremonese e Padova sono finite tutte in parità: equilibrio assoluto nel recente passato.

e sono finite tutte in parità: equilibrio assoluto nel recente passato. Allo Zini la Cremonese ha perso una sola volta in 14 gare di B contro il Padova ed è imbattuta da 12 incroci interni, con appena un gol subito nel parziale.

ha perso una sola volta in 14 gare di B contro il ed è imbattuta da 12 incroci interni, con appena un gol subito nel parziale. Avvio complicato: per la prima volta in Serie B i grigiorossi hanno iniziato con 0 punti e 0 gol dopo 2 turni; in passato sono arrivati a 3 ko di fila solo due volte (ultima nel 1950/51).

Il Calcio Padova è imbattuto da quattro gare consecutive tra vecchia e nuova stagione (3V, 1N) e sogna di allungare la serie.

è imbattuto da quattro gare consecutive tra vecchia e nuova stagione (3V, 1N) e sogna di allungare la serie. Palleggio fluido: la Cremonese guida la B per sequenze di almeno 10 passaggi; il Padova preferisce attacchi rapidi e diretti.

guida la B per sequenze di almeno 10 passaggi; il preferisce attacchi rapidi e diretti. Faro della manovra: Jari Vandeputte ha creato più occasioni di chiunque altro in questo avvio di campionato.

ha creato più occasioni di chiunque altro in questo avvio di campionato. Pressing alto e recuperi offensivi: Gianluca Caprari primeggia per palloni riconquistati nella trequarti, ma deve ancora sbloccarsi nel dribbling riuscito.

Le statistiche stagionali di Cremonese e Padova

Contrasto di stili: la Cremonese tiene il pallone (possesso 61,8%) e conclude con 15 tiri totali (4 nello specchio), ma non ha ancora segnato e ha incassato 4 reti. Il Padova è più diretto (possesso 40,9%), tira 13 volte (4 in porta), ha già 2 gol all’attivo e solo 1 al passivo, con 1 clean sheet. Pressione alta grigiorossa (PPDA 9,6) contro un Padova più attendista (PPDA 11,4): la chiave sarà l’efficacia negli ultimi 20 metri.

Focus giocatori: marcatori fin qui — Cremonese ancora a secco; per il Padova ha già segnato Pietro Fusi (1). Dati ufficiali assist non disponibili al momento: nella creazione di occasioni spicca Jari Vandeputte (8 key pass). Disciplina: per la Cremonese diversi a quota 1 giallo (Matteo Bianchetti, Federico Bonazzoli, Fabio Gerli, Simone Pontisso, Jari Vandeputte); nel Padova il più ammonito è Giovanni Giunti (2), con Alessandro Capelli, Alessandro Dellavalle, Francesco Di Mariano, Lorenzo Carissoni, Marco Pompetti e Christian Pastina a quota 1. Nessun espulso registrato. Clean sheet: 0 per i portieri grigiorossi, 1 per Alessandro Sorrentino nel Padova.

Cremonese Padova Partite giocate 2 2 Vittorie 0 1 Pareggi 0 1 Sconfitte 2 0 Gol fatti 0 2 Gol subiti 4 1 Possesso palla (%) 61,8 40,9 Tiri totali 15 13 Tiri in porta 4 4 Precisione tiro (%) 26,7 30,8 PPDA (pressione) 9,6 11,4 Clean sheet 0 1 Cartellini gialli 5 7

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Cremonese–Calcio Padova? La gara è in calendario per la 3a giornata della Serie B 2026/27 allo Stadio Giovanni Zini: data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega. Dove si gioca Cremonese–Calcio Padova? Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Chi è l’arbitro di Cremonese–Calcio Padova? Arbitra Manganiello, assistenti Miniutti–Della Mea; IV Bozzetto; VAR Cosso; AVAR Paganessi.