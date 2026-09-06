Cremonese-Padova 6 settembre 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Cremonese–Padova accende la 3a giornata della Serie B 2026/27 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona: data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega. È una sfida dal doppio volto: i grigiorossi, ultimi (20°) con 0 punti in 2 gare (0 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte; 0 gol fatti, 4 subiti), cercano riscatto davanti al proprio pubblico; i biancoscudati sono partiti forte (6°) a quota 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 0 sconfitte; 2 gol segnati, 1 incassato). Un test di maturità per gli ospiti e di carattere per i padroni di casa.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cremonese-Padova
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Cremonese e Padova
Le ultime partite giocate
Momenti opposti. La Cremonese arriva da due ko senza reti, mentre il Padova è imbattuto: ha colpito fuori casa e ha mosso la classifica anche tra le mura amiche. Ospiti solidi e cinici, padroni di casa alla ricerca del primo gol e dei primi punti.
Dettaglio degli ultimi risultati:
- Cremonese: Empoli–Cremonese 1-0; Cremonese–Modena 0-3
- Padova: Pisa–Calcio Padova 0-1; Calcio Padova–Verona 1-1
L’arbitro di Cremonese-Padova
Designazione dal profilo esperto: dirige MANGANIELLO, assistenti MINIUTTI – DELLA MEA; IV ufficiale BOZZETTO; al VAR COSSO con PAGANESSI all’AVAR. Le statistiche aggiornate dell’arbitro per la stagione 2026/27 non sono al momento disponibili nei nostri archivi: seguiranno aggiornamenti ufficiali.
Informazioni interessanti
Il duello tra Cremonese e Padova ha spesso scritto pagine all’insegna dell’equilibrio recente, ma con un chiaro spartito quando la scena si sposta allo Zini: i grigiorossi in casa hanno costruito una tradizione favorevole contro i biancoscudati. La squadra di Cremona, però, arriva da un avvio in salita come raramente si è visto nella sua storia cadetta, mentre il Padova viaggia sulle ali di una striscia utile che abbraccia due stagioni. Sul piano del gioco, i numeri raccontano di una Cremonese padrona del possesso e abile nel palleggio prolungato, contrapposta a un Padova più verticale e pragmatico. I singoli promettono scintille: Jari Vandeputte è già un faro nella rifinitura, mentre Gianluca Caprari può accendersi all’improvviso nonostante percentuali di dribbling ancora da rodare. Insomma: una partita che mette di fronte idee diverse e motivazioni altissime, con la spinta dello Zini e il cinismo padovano a fare da bilancia.
- Le ultime cinque sfide in B tra Cremonese e Padova sono finite tutte in parità: equilibrio assoluto nel recente passato.
- Allo Zini la Cremonese ha perso una sola volta in 14 gare di B contro il Padova ed è imbattuta da 12 incroci interni, con appena un gol subito nel parziale.
- Avvio complicato: per la prima volta in Serie B i grigiorossi hanno iniziato con 0 punti e 0 gol dopo 2 turni; in passato sono arrivati a 3 ko di fila solo due volte (ultima nel 1950/51).
- Il Calcio Padova è imbattuto da quattro gare consecutive tra vecchia e nuova stagione (3V, 1N) e sogna di allungare la serie.
- Palleggio fluido: la Cremonese guida la B per sequenze di almeno 10 passaggi; il Padova preferisce attacchi rapidi e diretti.
- Faro della manovra: Jari Vandeputte ha creato più occasioni di chiunque altro in questo avvio di campionato.
- Pressing alto e recuperi offensivi: Gianluca Caprari primeggia per palloni riconquistati nella trequarti, ma deve ancora sbloccarsi nel dribbling riuscito.
Le statistiche stagionali di Cremonese e Padova
Contrasto di stili: la Cremonese tiene il pallone (possesso 61,8%) e conclude con 15 tiri totali (4 nello specchio), ma non ha ancora segnato e ha incassato 4 reti. Il Padova è più diretto (possesso 40,9%), tira 13 volte (4 in porta), ha già 2 gol all’attivo e solo 1 al passivo, con 1 clean sheet. Pressione alta grigiorossa (PPDA 9,6) contro un Padova più attendista (PPDA 11,4): la chiave sarà l’efficacia negli ultimi 20 metri.
Focus giocatori: marcatori fin qui — Cremonese ancora a secco; per il Padova ha già segnato Pietro Fusi (1). Dati ufficiali assist non disponibili al momento: nella creazione di occasioni spicca Jari Vandeputte (8 key pass). Disciplina: per la Cremonese diversi a quota 1 giallo (Matteo Bianchetti, Federico Bonazzoli, Fabio Gerli, Simone Pontisso, Jari Vandeputte); nel Padova il più ammonito è Giovanni Giunti (2), con Alessandro Capelli, Alessandro Dellavalle, Francesco Di Mariano, Lorenzo Carissoni, Marco Pompetti e Christian Pastina a quota 1. Nessun espulso registrato. Clean sheet: 0 per i portieri grigiorossi, 1 per Alessandro Sorrentino nel Padova.
|Cremonese
|Padova
|Partite giocate
|2
|2
|Vittorie
|0
|1
|Pareggi
|0
|1
|Sconfitte
|2
|0
|Gol fatti
|0
|2
|Gol subiti
|4
|1
|Possesso palla (%)
|61,8
|40,9
|Tiri totali
|15
|13
|Tiri in porta
|4
|4
|Precisione tiro (%)
|26,7
|30,8
|PPDA (pressione)
|9,6
|11,4
|Clean sheet
|0
|1
|Cartellini gialli
|5
|7
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Cremonese–Calcio Padova?
-
La gara è in calendario per la 3a giornata della Serie B 2026/27 allo Stadio Giovanni Zini: data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega.
- Dove si gioca Cremonese–Calcio Padova?
-
Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.
- Chi è l’arbitro di Cremonese–Calcio Padova?
-
Arbitra Manganiello, assistenti Miniutti–Della Mea; IV Bozzetto; VAR Cosso; AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.