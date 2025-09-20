Cremonese-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole statistiche e orario della partita

Dove vedere Cremonese-Parma di Serie A 2025-26, 4a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Cremonese–Parma accende la 4a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giovanni Zini di Cremona il 21 settembre 2025 alle ore 15:00. Partenza sprint per la Cremonese, 3ª in classifica con 7 punti (2 vittorie e 1 pareggio, 5 gol segnati e 3 subiti). Avvio complicato per il Parma, diciannovesimo a 1 punto (1 pareggio e 2 sconfitte, 1 gol segnato e 5 incassati). Atmosfera caldissima allo Zini per un derby emiliano-lombardo che promette equilibrio e invita alla tripla.

Probabili formazioni di Cremonese-Parma

Cremonese già collaudata: confermato il 3-5-2 con Audero a protezione dei pali; linea a tre dove Terracciano e Baschirotto dovrebbero garantire fisicità accanto a Bianchetti. Sulle fasce, a destra Zerbin è l’uomo che può spezzare la gara, a sinistra opzione Pezzella. In mezzo Collocolo e Bondo, mezzala di cucitura Vandeputte. Davanti, coppia d’esperienza con Bonazzoli–Sanabria, non si esclude minutaggio per Johnsen. Vardy ha accusato un problema muscolare, difficile che si possa accomodare in panchina. Il Parma dovrebbe rispondere col 3-5-2: in retroguardia il terzetto Circati, Delprato sul centrodestra e Ndiaye a sinistra. Corsie affidate a Lovik e Valeri; in regia la qualità di Bernabé, con Ordonez e Sorensen. In avanti, confermato il tandem Cutrone – Pellegrino.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria.

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Ordonez, Bernabé, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

Gli indisponibili di Cremonese-Parma

Cremonese – Infortunati: Payero (problema da definire), Barbieri (infortunio alla gamba), Vardy (fastidio muscolare, in dubbio la presenza). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (problema da definire), (infortunio alla gamba), (fastidio muscolare, in dubbio la presenza). Squalificati: nessuno. Parma – Infortunati: Hernani (infortunio alla caviglia), Valenti (infortunio muscolare), Ondrejka (infortunio alla gamba, rientro stimato 4 gennaio 2026), Frigan (rottura del legamento crociato anteriore, rientro stimato 23 febbraio 2026). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

La Cremonese è in salute: colpi su Milan e Sassuolo, pareggio a Verona. Il Parma cerca risposte dopo i ko con Juventus e Cagliari e il pari con l’Atalanta.

Cremonese ok ok x Parma ko x ko

Cremonese

Milan-Cremonese 1-2; Cremonese-Sassuolo 3-2; Verona-Cremonese 0-0.

Parma

Juventus-Parma 2-0; Parma-Atalanta 1-1; Cagliari-Parma 2-0.

L’arbitro di Cremonese-Parma

Arbitra La Penna, assistenti Rossi M. e Rossi C., IV Allegretta, VAR Marini, AVAR Nasca. Nella Serie A 2025/26 La Penna ha diretto finora 1 gara: 20 falli fischiati, nessun cartellino giallo o rosso e nessun rigore concesso.

Arbitro: LA PENNA

Assistenti: ROSSI M. – ROSSI C.

IV: ALLEGRETTA

VAR: MARINI

AVAR: NASCA

Statistiche interessanti

Riecco Cremonese–Parma in massima serie dopo quasi trent’anni: i precedenti recenti raccontano equilibrio in Lombardia, ma i grigiorossi arrivano da una striscia incoraggiante, imbattuti e con due successi interni di fila. Il Parma, partito piano, prova a invertire la rotta nelle trasferte.

La Cremonese ha vinto tre delle ultime cinque sfide con il Parma (1N, 1P); prima, in cinque gare, aveva raccolto un solo punto.

ha vinto tre delle ultime cinque sfide con il (1N, 1P); prima, in cinque gare, aveva raccolto un solo punto. In Lombardia equilibrio recente: due vittorie a testa e cinque gol per parte nelle ultime quattro sfide; ultimo precedente al Zini : 2-1 Parma in B (1/10/2023).

: 2-1 in B (1/10/2023). La Cremonese potrebbe centrare il terzo successo interno consecutivo in A, come tra aprile-maggio 1995 e ottobre-dicembre 1993.

potrebbe centrare il terzo successo interno consecutivo in A, come tra aprile-maggio 1995 e ottobre-dicembre 1993. Il Parma ha 1 punto dopo tre turni: con un ko eguaglierebbe la peggior partenza a 4 gare (2006/07), con un solo gol fatto finora.

ha 1 punto dopo tre turni: con un ko eguaglierebbe la peggior partenza a 4 gare (2006/07), con un solo gol fatto finora. Coach gialloblù a caccia del primo acuto esterno: tre trasferte perse di fila senza gol segnati non si sono mai viste a Parma a inizio ciclo.

Pellegrino ha giocato 270′ senza segnare: cerca lo sblocco dopo lo squillo di aprile scorso.

ha giocato 270′ senza segnare: cerca lo sblocco dopo lo squillo di aprile scorso. La Cremonese è imbattuta (2V, 1N) e guarda in alto come la Sampdoria 2012/13 nelle prime quattro.

è imbattuta (2V, 1N) e guarda in alto come la 2012/13 nelle prime quattro. La Cremonese è la squadra con meno tocchi in area avversaria (27), il Parma ne conta 55: spartito tattico diverso.

è la squadra con meno tocchi in area avversaria (27), il ne conta 55: spartito tattico diverso. Pressing alto gialloblù: 24 recuperi entro 40 m, meglio solo Como (33) e Roma (26). Grigiorossi a 9, più solo del Cagliari (8).

(33) e (26). Grigiorossi a 9, più solo del (8). Vardy, tre partecipazioni nelle ultime tre da titolare in campionato: occhio al suo feeling con le gare casalinghe.

Le statistiche stagionali di Cremonese e Parma

Numeri a confronto: la Cremonese segna e concede poco (5-3 il saldo reti), con un possesso medio del 44.2% e un’elevata precisione al tiro. Il Parma costruisce ma fatica a finalizzare (1 gol in tre gare), possesso al 43.8% e tendenza al cross.

Cremonese Parma Partite giocate 3 3 Partite vinte 2 0 Partite pareggiate 1 1 Partite perse 0 2 Gol segnati 5 1 Gol subiti 3 5 Media gol subiti a partita 1.0 1.7 Possesso palla (%) 44.2 43.8 Tiri nello specchio 11 10 Precisione al tiro (%) 68.8 45.5 Cartellini gialli 7 5

Dove vedere Cremonese-Parma in tv o in streaming

• Partita: Cremonese-Parma

• Data: domenica 21 settembre 2025

• Orario: 15:00

• TV/Streaming: DAZN

• Luogo: Cremona

• Stadio: Giovanni Zini

Cremonese-Parma è trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle ore 15:00 del 21-09-2025.

FAQ Quando e a che ora si gioca Cremonese-Parma? Domenica 21 settembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Cremonese-Parma? Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Chi trasmette Cremonese-Parma in diretta? La partita è trasmessa in esclusiva su DAZN. Chi è l’arbitro di Cremonese-Parma? L’arbitro è Federico La Penna; assistenti Rossi M. e Rossi C.; IV Allegretta; VAR Marini; AVAR Nasca.