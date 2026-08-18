Cremonese-Sampdoria, moviola: ecco cosa vuole Orsato, il rigore negato è figlio delle nuove regole ma restano le sviste

Arbitraggio severo da parte di Perenzoni in coppa Italia ma molte decisioni sono figlie della nuova linea chiesta dal neo-designatore Orsato, che ha limitato il potere d’intervento del Var ridando centralità al ruolo dell’arbitro. Vediamo che è successo sul campo di Bolzano con tante decisioni che hanno fatto arrabbiare soprattutto la panchina grigiorossa.

Cremonese-Sampdoria, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 23′ regolare il gol di Stückler. Al 52′ Vandeputte viene atterrato in area da Di Pardo. Dalla tribuna sempre rigore, per l’arbitro è simulazione dopo le proteste del giocatore. Viene espulso per proteste il collaboratore di Giampaolo per proteste dopo un netto fallo su Bonazzoli non ravvisato da Perenzoni.. Al 76′ cross al centro per Di Pardo, l’arbitro vede un fallo di mano di Pezzella e fischia il penalty ma Fulignati respinge il tiro dagli 11 metri di Esposito. Valido al 93′ il raddoppio di Berti che chiude la gara sul 2-0.

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La moviola di De Marco

Sui casi dubbi a fare chiarezza è Andrea De Marco. L’esperto di Mediaset dice: “Perenzoni di Rovereto era praticamente a casa perchè hanno giocato a Bolzano. Vediamo il primo episodio, quello del rigore negato. Vandeputte sfugge al controllo di Di Pardo e cade in area, l’arbitro non fischia nulla, anzi fa proseguire il gioco e sulle proteste del giocatore lo ammonisce, ma dalle immagini vediamo che col piede destro Di Pardo lo tocca, poi Vandeputte si lascia un po’ andare ed accentua un po’ la caduta. La linea del Var è quella di intervenire solo in caso di evidenti errori, in questo caso il tocco c’era ma il giocatore ha accentuato. L’arbitro ha giudicato e valutato e il Var non è intervenuto”.

Chi è l’arbitro Perenzoni

Trentotto anni, perito chimico, Daniele Perenzoni, la scelta per Cremonese-Samp, ha iniziato nel mondo del calcio nelle giovanili del Rovereto, poi un infortunio al ginocchio che lo costringe allo stop, il mito di Daniele Orsato e una sorella di quattro anni più giovane, Denise, che lo trascina con sé al corso per arbitri. E’ il secondo fischietto trentino in serie A dopo Denis Salati. Nell’ottobre del 2022 l’esordio in A in Monza-Spezia, in stagione aveva diretto il big match di B Palermo-Bari. Ultima uscita in A per Atalanta-Bologna.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cavallina e Djurdjevic con Colombo IV uomo, Rutella al Var e Camplone all’Avar, l’arbitro ha ammonito al 52′ Vandeputte (C) per simulazione, al 70′ Gerli (C) per fallo su Di Pardo e mister Giampaolo (C) per proteste, al 71′ Pezzella (C) e Henderson (S) per reciproche scorrettezze.