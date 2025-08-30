Cremonese-Sassuolo, moviola: due rigori negati poi succede l’impossibile nel finale tra gol annullato e 2 penalty

La prova dell’arbitro Guida nell’anticipo della seconda giornata di serie A analizzato ai raggi X, il fischietto napoletano ha ammonito 4 giocatori

Marco Guida, la scelta per Cremonese-Sassuolo, dopo un brillante Europeo in Germania è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione – tra le altre gare – ha debuttato bene in Juve-Roma, ha deluso in Lecce-Parma ma è stato il migliore in campo nel 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus, vediamo come se l’è cavata ieri.

Dal 2000, Sassuolo e Cremonese si erano sfidate 12 volte tra Serie A, Serie B, Serie C1 e Serie C2. Il bilancio è di 4 vittorie neroverdi, 5 vittorie della Cremonese e 3 pareggi. Lo scorso anno, in Serie B, il Sassuolo non ha mai battuto la Cremonese: una sconfitta (per 4-1) al Mapei all’andata e un pareggio al ritorno a Cremona.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Barone e Monaco con Calzavara IV uomo, Gariglio al Var e Sozza all’Avar, l’arbitro ha ammonito Sanabria, Doig, Grassi, Iannoni.

Cremonese-Sassuolo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 6′: è per Sanabria per un intervento con piede alto ai danni di Vranckx. Al 15′ contrasto fisico in area tra Laurientè e Zerbin. L’esterno neroverde finisce a terra, per l’arbitro è tutto regolare. Al 31′ contrasto in area tra Pinamonti e Bondo, il Sassuolo chiede il rigore ma Guida non fischia. Al 44′ ammonito Doig per un fallo tattico su Collocolo. Al 72′ ingenuità di Grassi, che travolge il lanciato Fadera in area di rigore e viene ammonito.

Guida indica il dischetto e Berardi realizza il 2-2. A 6′ dalla fine polemiche feroci, Okereke segna il 3-2 per la Cremonese con una girata da distanza ravvicinata Guida annulla per la spinta di Floriani Mussolini (autore dell’assist) su Candè. Inutili le proteste dei locali, espulso anche un componente della panchina della Cremonese. Al 92′ l’ultimo colpo di scena: Mussolini viene atterrato da Fadera e si procura un calcio di rigore che De Luca trasforma. Al 95′ ammonito Iannoni per fallo ai danni di Payero. Dopo 8′ di recupero finisce 3-2 per i grigiorossi.