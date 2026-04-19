Cremonese-Torino, moviola: ecco perché la A a 20 non serve, unico brivido gol revocato

La sfida salvezza si accende un pochino solo nella ripresa dopo 45’ inguardabili, l’arbitro Fabbri condizionato dal Var: tre gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quando alcuni presidenti, praticamente tutti tranne quelli delle piccole, invocano una serie A a 16 o 18 squadre hanno ragione. Si gioca troppo e questo si sa, ma soprattutto si gioca male e lo spettacolo offerto da Cremonese e Torino allo Zini ne è un esempio.

Primo tempo inguardabile

Zero gol, primo tempo inguardabile, ripresa appena meglio per merito esclusivo dei locali, un rigore concesso e poi revocato dopo l’intervento del Var e più nulla. Certo, era uno scontro salvezza, una gara quasi della disperazione per i lombardi ma davvero c’è poco da ricordare di questa partita.

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Il primo tempo è un condensato di falli e noia, senza che i due portieri debbano compiere interventi. Bonazzoli poi si sveglia a inizio ripresa e dopo due oppportunità al 57′ sfiora il vantaggio con un dinistro a giro dal limite verso l’incrocio dei pali su filtrante di Vandeputte ma il portiere del Torino ci arriva. Al 61′ si vede un gol ma solo per poco. Angolo di Zerbin e zampata di Baschirotto con tocco nella propria porta col petto di Coco. Paleari, però, dopo l’uscita resta a terra dolorante una mano.

Il gol revocato

Dopo qualche minuto interviene il Var e richiama l’arbitro all’on field review. Fabbri rivede diverse volte le immagini e decide di annullare il gol perchè “Baschirotto commette fallo prima della rete”. In campo ora c’è solo la Cremonese che va vicina alla rete ma Pedersen anticipa in extremis Sanabria sotto porta ma gli attacchi dei locali vanno affievolendosi e la partita finisce 0-0 con la Cremonese che va a +1 sul Lecce che gioca domani.

Chi è l’arbitro Fabbri

Michael Fabbri, la scelta di Rocchi per Cremonese-Torino, è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante. Bene l’anno scorso nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, male in Inter-Roma. Quest’anno aveva diretto finora Cremonese-Udinese, Udinese-Atalanta, Genoa-Verona, Lazio-Bologna e Milan-Verona e Atalanta-Roma prima di Napoli-Parma, dove è stato contestato dagli azzurri. Ultima uscita in Lazio-Fiorentina.

I precedenti con le due squadre

Erano 22 i precedenti con i granata (che vantavano solo 4 vittorie, 9 pari e 9 ko) e 7 con i grigiorossi (3 vittorie, tre pareggi e una sconfitta).

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Trinchieri con Arena IV uomo, La Penna al Var e Doveri all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Coco, Njie ed Ebosse.