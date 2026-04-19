Cremonese-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese-Torino di Serie A 2025-26, 33a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

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Cremonese–Torino accende la 33a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giovanni Zini di Cremona domenica 19 aprile 2026 alle ore 12:30. Classifica che racconta una sfida dal sapore di scontro salvezza: i grigiorossi sono 17° con 27 punti in 32 gare (6 vittorie, 9 pareggi, 17 sconfitte; 26 gol fatti, 47 subiti), i granata 12° a quota 39 (11 vittorie, 6 pareggi, 15 sconfitte; 37 gol segnati, 54 incassati). La Cremonese cerca ossigeno per la permanenza, il Torino punta a blindare una classifica serena.

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Probabili formazioni di Cremonese-Torino

Verso il fischio d’inizio, la Cremonese dovrebbe confermare il 4-4-2: linea difensiva solida e gioco sulle corsie per alimentare l’area, con cross verso Bonazzoli e Okereke. Restano dubbi legati agli assenti: fuori Vardy, Thorsby e Collocolo. In panchina l’opzione Djuric potrebbe tornare utile a gara in corso. Il Torino si orienterebbe sul 3-5-2: catena di destra propositiva con Pedersen, qualità tra le linee con Vlasic e gamba di Casadei/Gineitis. Davanti, coppia Simeone–Adams; assenti pesanti come Zapata e Aboukhlal, mentre Ismajli è squalificato. Non si escludono rotazioni sugli esterni e un possibile impiego di Lazaro a gara in corso.

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke.

(4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke. Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Maripán, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams.

Gli indisponibili di Cremonese-Torino

Capitolo assenze: la Cremonese perde pezzi in mediana e davanti, scenario che potrebbe togliere alternative tra le linee e peso specifico in area. Nel Torino mancano profondità e strappi sulle punte, con la retroguardia che dovrà reggere senza un centrale utile nelle rotazioni. Occhio alla gestione dei cambi: le panchine potrebbero risultare decisive nell’ultimo terzo di gara.

Cremonese – Infortunati: Vardy (infortunio muscolare), Thorsby (infortunio al polpaccio), Collocolo (lesione alla coscia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Vardy (infortunio muscolare), Thorsby (infortunio al polpaccio), Collocolo (lesione alla coscia). Squalificati: nessuno. Torino – Infortunati: Zapata (lesione alla coscia), Aboukhlal (infortunio al ginocchio). Squalificati: Ismajli (squalifica per somma di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

Momento complicato per la Cremonese, che fatica a dare continuità e paga qualcosa dietro; il Torino alterna colpi importanti a qualche passaggio a vuoto, ma ha ritrovato compattezza e cinismo nelle ripartenze. La lettura degli episodi potrebbe indirizzare il match sin dai primi minuti.

Cremonese

Lecce-Cremonese 2-1; Cremonese-Fiorentina 1-4; Parma-Cremonese 0-2; Cremonese-Bologna 1-2; Cagliari-Cremonese 1-0.

Torino

Napoli-Torino 2-1; Torino-Parma 4-1; Milan-Torino 3-2; Pisa-Torino 0-1; Torino-Verona 2-1.

L’arbitro di Cremonese-Torino

Direzione affidata a Michael Fabbri (Ravenna). In questa Serie A 2025-26 ha arbitrato 13 gare: 4 rigori assegnati, 55 gialli, 1 doppio giallo e 2 rossi diretti (media 4.4 cartellini a partita). Al VAR La Penna. Squadra arbitrale completata dagli assistenti Peretti–Trinchieri e IV ufficiale Arena; AVAR Doveri.

Arbitro : Fabbri

: Fabbri Assistenti : Peretti – Trinchieri

: Peretti – Trinchieri IV : Arena

: Arena VAR : La Penna

: La Penna AVAR: Doveri

Informazioni interessanti sul match

Storia e tendenza recente dipingono un quadro netto: il Torino ha messo in difficoltà la Cremonese negli ultimi confronti diretti, spesso sfruttando un approccio verticale e la qualità tra le linee. Allo Zini i granata hanno memoria felice dell’ultimo incrocio, ma non sono mai riusciti a costruire una striscia vincente consecutiva in casa dei grigiorossi. Dall’altra parte, la Cremonese arriva da un periodo complicato: pochi punti e pochi gol nel girone di ritorno, con la necessità di invertire rotta soprattutto nelle prime frazioni di gioco. I granata, più solidi con D’Aversa, stanno trovando continuità e spinta sulle corsie: se confermassero l’attuale media punti, avrebbero le carte per blindare la parte sinistra della classifica. Occhio agli episodi: entrambe hanno incassato molto nel primo tempo, e una rete iniziale potrebbe indirizzare tatticamente la gara, aprendo spazi per gli attaccanti d’area come Simeone e, lato grigiorosso, soluzioni aeree o palle inattive su Bonazzoli/Djuric. Curiosità individuali: Vlasic ha già colpito i lombardi in A, mentre Djuric intravede un primato personale contro i granata con tre maglie diverse.

Il Torino è imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro la Cremonese in A: unico successo grigiorosso nel 1994 allo Zini.

è imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro la in A: unico successo grigiorosso nel 1994 allo Zini. Allo Zini il bilancio in A dice: 3 vittorie granata, 2 grigiorosse e 2 pari; mai due successi di fila del Torino in casa della Cremonese .

in casa della . Nelle ultime 18 di campionato, la Cremonese ha vinto solo una volta, con 8 gol segnati: è il peggior bottino del periodo.

ha vinto solo una volta, con 8 gol segnati: è il peggior bottino del periodo. I grigiorossi arrivano da tre ko interni di fila: il record negativo storico è di quattro sconfitte consecutive in casa.

Il Torino insegue il tris di vittorie in A nella stessa stagione: manca dal 2019 (era Mazzarri).

insegue il tris di vittorie in A nella stessa stagione: manca dal 2019 (era Mazzarri). Media punti granata con D’Aversa a 2 a gara: la più alta per un tecnico del Toro in A (minimo due partite) rispetto all’avvio stagionale.

a 2 a gara: la più alta per un tecnico del Toro in A (minimo due partite) rispetto all’avvio stagionale. Due tra le peggiori per gol subiti nel primo tempo: Torino 26, Cremonese 24; grigiorossi con appena 9 reti nelle prime frazioni.

26, 24; grigiorossi con appena 9 reti nelle prime frazioni. Con D’Aversa il Torino verticalizza di più: 1,8 attacchi verticali a match contro l’1,3 della gestione precedente.

il verticalizza di più: 1,8 attacchi verticali a match contro l’1,3 della gestione precedente. Djuric ha già segnato due volte al Torino in A con maglie diverse: cerca il tris con un terzo club.

ha già segnato due volte al in A con maglie diverse: cerca il tris con un terzo club. Vlasic ha fatto gol in entrambe le gare di A contro la Cremonese: mira al terzo centro consecutivo.

Le statistiche stagionali di Cremonese e Torino

Filosofie simili ma pesi specifici differenti: possesso medio Cremonese 45.9% contro 43.9% del Torino, granata più pericolosi al tiro (279 tiri a 215) e leggermente più precisi (48.39% vs 46.98%). I grigiorossi hanno segnato 26 gol e subito 47, i granata 37 fatti e 54 incassati: difese sollecitate, ma il Torino vanta 11 clean sheet contro gli 8 della Cremonese. Pressioni simili (PPDA 14.5 vs 13.9), con grande attenzione alle palle inattive.

Singoli da tenere d’occhio: per la Cremonese capocannoniere Bonazzoli (7), poi Vardy (5); top assist Vandeputte (4). Più ammoniti: Payero e Pezzella (8); espulsi: Ceccherini, Maleh (1 a testa). Clean sheet portieri: Audero 8. Nel Torino guida Simeone (9), quindi Vlasic (7) e Adams (5); miglior uomo-assist Vlasic (3). Più gialli: Vlasic (7); un rosso per Ilkhan. Clean sheet portieri: Paleari 8 (totale squadra 11).

Cremonese Torino Partite giocate 32 32 Vittorie 6 11 Pareggi 9 6 Sconfitte 17 15 Gol fatti 26 37 Gol subiti 47 54 Possesso palla (%) 45.9 43.9 Tiri totali 215 279 Tiri in porta 101 135 Clean sheet 8 11 Cartellini gialli 65 61 Cartellini rossi 3 1 PPDA 14.5 13.9 Precisione al tiro (%) 46.98 48.39 Conversione tiro in gol (%) 12.09 13.26

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FAQ Quando e a che ora si gioca Cremonese-Torino? Cremonese-Torino si gioca domenica 19 aprile 2026 alle ore 12:30. Dove si gioca Cremonese-Torino? La partita si disputa allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Chi è l’arbitro di Cremonese-Torino? L’arbitro designato è Michael Fabbri; assistenti Peretti-Trinchieri, IV Arena, VAR La Penna, AVAR Doveri.