Cremonese-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese–Torino accende la 33a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giovanni Zini di Cremona domenica 19 aprile 2026 alle ore 12:30. Classifica che racconta una sfida dal sapore di scontro salvezza: i grigiorossi sono 17° con 27 punti in 32 gare (6 vittorie, 9 pareggi, 17 sconfitte; 26 gol fatti, 47 subiti), i granata 12° a quota 39 (11 vittorie, 6 pareggi, 15 sconfitte; 37 gol segnati, 54 incassati). La Cremonese cerca ossigeno per la permanenza, il Torino punta a blindare una classifica serena.
- Probabili formazioni di Cremonese-Torino
- Gli indisponibili di Cremonese-Torino
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cremonese-Torino
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Cremonese e Torino
Probabili formazioni di Cremonese-Torino
Verso il fischio d’inizio, la Cremonese dovrebbe confermare il 4-4-2: linea difensiva solida e gioco sulle corsie per alimentare l’area, con cross verso Bonazzoli e Okereke. Restano dubbi legati agli assenti: fuori Vardy, Thorsby e Collocolo. In panchina l’opzione Djuric potrebbe tornare utile a gara in corso. Il Torino si orienterebbe sul 3-5-2: catena di destra propositiva con Pedersen, qualità tra le linee con Vlasic e gamba di Casadei/Gineitis. Davanti, coppia Simeone–Adams; assenti pesanti come Zapata e Aboukhlal, mentre Ismajli è squalificato. Non si escludono rotazioni sugli esterni e un possibile impiego di Lazaro a gara in corso.
- Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke.
- Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Maripán, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams.
Gli indisponibili di Cremonese-Torino
Capitolo assenze: la Cremonese perde pezzi in mediana e davanti, scenario che potrebbe togliere alternative tra le linee e peso specifico in area. Nel Torino mancano profondità e strappi sulle punte, con la retroguardia che dovrà reggere senza un centrale utile nelle rotazioni. Occhio alla gestione dei cambi: le panchine potrebbero risultare decisive nell’ultimo terzo di gara.
- Cremonese – Infortunati: Vardy (infortunio muscolare), Thorsby (infortunio al polpaccio), Collocolo (lesione alla coscia). Squalificati: nessuno.
- Torino – Infortunati: Zapata (lesione alla coscia), Aboukhlal (infortunio al ginocchio). Squalificati: Ismajli (squalifica per somma di ammonizioni).
Le ultime partite giocate
Momento complicato per la Cremonese, che fatica a dare continuità e paga qualcosa dietro; il Torino alterna colpi importanti a qualche passaggio a vuoto, ma ha ritrovato compattezza e cinismo nelle ripartenze. La lettura degli episodi potrebbe indirizzare il match sin dai primi minuti.
- Cremonese
Lecce-Cremonese 2-1; Cremonese-Fiorentina 1-4; Parma-Cremonese 0-2; Cremonese-Bologna 1-2; Cagliari-Cremonese 1-0.
- Torino
Napoli-Torino 2-1; Torino-Parma 4-1; Milan-Torino 3-2; Pisa-Torino 0-1; Torino-Verona 2-1.
L’arbitro di Cremonese-Torino
Direzione affidata a Michael Fabbri (Ravenna). In questa Serie A 2025-26 ha arbitrato 13 gare: 4 rigori assegnati, 55 gialli, 1 doppio giallo e 2 rossi diretti (media 4.4 cartellini a partita). Al VAR La Penna. Squadra arbitrale completata dagli assistenti Peretti–Trinchieri e IV ufficiale Arena; AVAR Doveri.
- Arbitro: Fabbri
- Assistenti: Peretti – Trinchieri
- IV: Arena
- VAR: La Penna
- AVAR: Doveri
Informazioni interessanti sul match
Storia e tendenza recente dipingono un quadro netto: il Torino ha messo in difficoltà la Cremonese negli ultimi confronti diretti, spesso sfruttando un approccio verticale e la qualità tra le linee. Allo Zini i granata hanno memoria felice dell’ultimo incrocio, ma non sono mai riusciti a costruire una striscia vincente consecutiva in casa dei grigiorossi. Dall’altra parte, la Cremonese arriva da un periodo complicato: pochi punti e pochi gol nel girone di ritorno, con la necessità di invertire rotta soprattutto nelle prime frazioni di gioco. I granata, più solidi con D’Aversa, stanno trovando continuità e spinta sulle corsie: se confermassero l’attuale media punti, avrebbero le carte per blindare la parte sinistra della classifica. Occhio agli episodi: entrambe hanno incassato molto nel primo tempo, e una rete iniziale potrebbe indirizzare tatticamente la gara, aprendo spazi per gli attaccanti d’area come Simeone e, lato grigiorosso, soluzioni aeree o palle inattive su Bonazzoli/Djuric. Curiosità individuali: Vlasic ha già colpito i lombardi in A, mentre Djuric intravede un primato personale contro i granata con tre maglie diverse.
- Il Torino è imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro la Cremonese in A: unico successo grigiorosso nel 1994 allo Zini.
- Allo Zini il bilancio in A dice: 3 vittorie granata, 2 grigiorosse e 2 pari; mai due successi di fila del Torino in casa della Cremonese.
- Nelle ultime 18 di campionato, la Cremonese ha vinto solo una volta, con 8 gol segnati: è il peggior bottino del periodo.
- I grigiorossi arrivano da tre ko interni di fila: il record negativo storico è di quattro sconfitte consecutive in casa.
- Il Torino insegue il tris di vittorie in A nella stessa stagione: manca dal 2019 (era Mazzarri).
- Media punti granata con D’Aversa a 2 a gara: la più alta per un tecnico del Toro in A (minimo due partite) rispetto all’avvio stagionale.
- Due tra le peggiori per gol subiti nel primo tempo: Torino 26, Cremonese 24; grigiorossi con appena 9 reti nelle prime frazioni.
- Con D’Aversa il Torino verticalizza di più: 1,8 attacchi verticali a match contro l’1,3 della gestione precedente.
- Djuric ha già segnato due volte al Torino in A con maglie diverse: cerca il tris con un terzo club.
- Vlasic ha fatto gol in entrambe le gare di A contro la Cremonese: mira al terzo centro consecutivo.
Le statistiche stagionali di Cremonese e Torino
Filosofie simili ma pesi specifici differenti: possesso medio Cremonese 45.9% contro 43.9% del Torino, granata più pericolosi al tiro (279 tiri a 215) e leggermente più precisi (48.39% vs 46.98%). I grigiorossi hanno segnato 26 gol e subito 47, i granata 37 fatti e 54 incassati: difese sollecitate, ma il Torino vanta 11 clean sheet contro gli 8 della Cremonese. Pressioni simili (PPDA 14.5 vs 13.9), con grande attenzione alle palle inattive.
Singoli da tenere d’occhio: per la Cremonese capocannoniere Bonazzoli (7), poi Vardy (5); top assist Vandeputte (4). Più ammoniti: Payero e Pezzella (8); espulsi: Ceccherini, Maleh (1 a testa). Clean sheet portieri: Audero 8. Nel Torino guida Simeone (9), quindi Vlasic (7) e Adams (5); miglior uomo-assist Vlasic (3). Più gialli: Vlasic (7); un rosso per Ilkhan. Clean sheet portieri: Paleari 8 (totale squadra 11).
|Cremonese
|Torino
|Partite giocate
|32
|32
|Vittorie
|6
|11
|Pareggi
|9
|6
|Sconfitte
|17
|15
|Gol fatti
|26
|37
|Gol subiti
|47
|54
|Possesso palla (%)
|45.9
|43.9
|Tiri totali
|215
|279
|Tiri in porta
|101
|135
|Clean sheet
|8
|11
|Cartellini gialli
|65
|61
|Cartellini rossi
|3
|1
|PPDA
|14.5
|13.9
|Precisione al tiro (%)
|46.98
|48.39
|Conversione tiro in gol (%)
|12.09
|13.26
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Cremonese-Torino?
-
Cremonese-Torino si gioca domenica 19 aprile 2026 alle ore 12:30.
- Dove si gioca Cremonese-Torino?
-
La partita si disputa allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.
- Chi è l’arbitro di Cremonese-Torino?
-
L’arbitro designato è Michael Fabbri; assistenti Peretti-Trinchieri, IV Arena, VAR La Penna, AVAR Doveri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.