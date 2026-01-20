Cremonese-Verona, moviola: per Vardy serata da incubo con doppia beffa, dubbi su gol annullato nel finale

La prova dell’arbitro Arena allo Zini nel posticipo della ventunesima giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto campano ne ha ammoniti tre

Alberto Ruben Arena, la scelta per Cremonese-Verona, appartiene alla sezione di Torre del Greco. Dopo cinque anni di onorata carriera presso la Can C, il fischietto campano l’anno scorso è stato promosso in Can-A. La svolta per Alberto Ruben Arena è stata la finale d’andata dei play-off tra Vicenza e Carrarese. Questo è stato il punto più alto della carriera fino ad oggi del fischietto torrese, premiato dopo un’annata certamente positiva in Serie C. In Can-A deve confermare quanto di buono fatto nelle categorie inferiori, ha debuttato in A il 27 aprile scorso in Como-Genoa, in stagione con Verona-Cremonese, ultima uscita in Como-Udinese. vediamo come se l’è cavata stavolta allo Zini.

I precedenti tra Cremonese e Verona

Nei i 58 incontri in campionato si registravano 22 vittorie veronesi, 18 pareggi, 18 vittorie dei lombardi.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Cipressa con Colombo IV uomo, Di Paolo al Var e Piccinini all’Avar, l’arbitro ha ammonito Bonazzoli, Vandeputte, Vardy.

Cremonese-Verona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ Vardy ci prova addirittura da centrocampo ma manda alto sopra la traversa. Al ancora 14′ Vardy cerca di intercettare un pallone in area, ma nello scivolare l’inglese sbatte in maniera ruvida la tibia contro il palo e resta a terra dolorante. Entra in campo lo staff sanitario e il giocatore viene portato dietro la porta avversaria per consentire la ripresa del gioco. Rientrerà solo due minuti dopo.

Al 20′ Sarr a terra in area, ma il fallo è del giocatore del Verona su Ceccherini. Primo giallo al 37′, è per Bonazzoli per un intervento in ritardo su Ebosee. Al 42′ ammonito Vandeputte per un fallo ai danni di Gagliardini. Al 43′ graziato lo stesso Vandeputte che rischia qualcosa dopo una spinta su Giovane. Il brasiliano ha qualcosa da dire all’arbitro, considerando che il belga è stato appena ammonito.

Al 48′ Vardy va ad anticipare Nelsson che lo mette giù. Tutti i giocatori della Cremonese a chiedere il giallo, ma Arena glissa. Al 74′ ammonito Vardy che interviene in tackle su Serdar. All’84’ Giovane viene pescato in area da Gagliardini e con una mezza rovesciata batte Audero ma la rete viene annullata per fuorigioco del brasiliano. Dopo 5′ di recupero Cremonese-Verona finisce 0-0.