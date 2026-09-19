Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Cremonese-Virtus Entella 19 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 5a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Cremonese-Virtus Entella: orario, stadio, arbitro, forma recente e confronto stagionale.

5 min di lettura

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

CremoneseVirtus Entella apre un sabato ad alta tensione salvezza in Serie B: si gioca allo Stadio Giovanni Zini di Cremona sabato 19 settembre 2026 alle ore 15:00, per la 5a giornata. I grigiorossi sono 16ª con 4 punti in 4 gare (1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte; 5 gol segnati, 7 subiti), mentre i liguri occupano la 14ª piazza con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte; 7 reti fatte, 6 incassate). Sfida delicata per prendere ossigeno e allontanarsi dalla zona calda.

Le ultime partite giocate

Cremonese e Virtus Entella arrivano al confronto con un bottino identico nelle ultime quattro: 4 punti ciascuna. I grigiorossi alternano spunti offensivi a qualche amnesia difensiva; i chiavaresi hanno trovato un acuto esterno roboante ma devono ancora dare continuità. Equilibrio e dettagli possono fare la differenza.

Dettaglio risultati recenti:

  • Cremonese: Cesena-Cremonese 2-2; Cremonese-Calcio Padova 3-1; Cremonese-Modena 0-3; Empoli-Cremonese 1-0.
  • Virtus Entella: Pisa-Virtus Entella 1-4; Virtus Entella-Vicenza 2-2; Virtus Entella-Cesena 1-2; Südtirol-Virtus Entella 1-0.

L’arbitro di Cremonese-Virtus Entella

Dirige Edoardo Mazzoni; al VAR Baroni. Nelle gare dirette in questa stagione: 2 partite, 0 rigori concessi, 5 gialli e nessun rosso, media 2,5 ammonizioni a incontro. Fisicità e duelli aerei saranno attenzionati, ma il fischietto emiliano tende a lasciar correre finché possibile.

  • Arbitro: MAZZONI
  • Assistenti: LAUDATO – DI GIACINTO
  • IV: MUCERA
  • VAR: BARONI
  • AVAR: MARINI

Informazioni interessanti

Rivalità che torna a scaldarsi: la Cremonese ha rialzato la testa negli ultimi incroci con la Virtus Entella, e arriva al match con numeri di possesso e costruzione da squadra protagonista (quasi 60% di possesso e la più alta mole di passaggi del torneo). I liguri, invece, hanno mostrato verticale pericolosità in contropiede e palle inattive, con un 4-1 esterno che ha acceso l’entusiasmo. Occhio ai giovani in rampa di lancio: Adin Licina per i grigiorossi ha già lasciato il segno tra gol e assist, mentre Bernat Guiu è il metronomo offensivo biancoceleste tra rifiniture e conclusioni. Nei duelli: Cremonese più precisa al tiro, Entella più diretta e pronta a ribaltare l’azione. Sul piano tattico, sarà un confronto tra chi prova a imporre il palleggio e chi sa far male quando accelera negli spazi. Il precedente più vicino in B sorride ai padroni di casa, ma i chiavaresi non vincono due trasferte di fila da tempo: stimolo in più per dare continuità.

  • Dopo 8 incroci senza vittorie (5 pareggi e 3 ko), la Cremonese ha vinto gli ultimi due confronti di campionato con la Virtus Entella.
  • In Serie B, l’ultimo duello al marzo 2021: 2-0 Cremonese con firme di Gaetano e Castagnetti.
  • La Cremonese è passata da due gare a secco a cinque reti nelle successive due: attacco in evidente crescita.
  • Virtus Entella corsara a Pisa (4-1): i liguri inseguono due successi esterni consecutivi in B per la prima volta dal 2015.
  • Costruzione grigiorossa: primato di passaggi complessivi e grande volume nell’metà campo avversaria, segnale di dominio territoriale.
  • Record baby: Adin Licina è tra i più giovani a sommare gol+assist in questa B, talento che sposta gli equilibri.
  • Fattore rifinitura: Bernat Guiu tra i migliori del torneo per partecipazione a tiri, motore della manovra offensiva chiavarese.

Le statistiche stagionali di Cremonese e Virtus Entella

Stesse lunghezze in classifica ma identità diverse: la Cremonese viaggia con possesso palla al 59,4% e 2270 passaggi totali, precisione di tiro più alta (47,1% con 16 tiri nello specchio su 34). La Virtus Entella ha segnato di più (7) con minore precisione (34,1%: 15 su 44) e resta pericolosa in transizione. Difese simili per gol subiti (7 contro 6) e disciplina: 6 gialli per i grigiorossi, 7 per i liguri.

Focus giocatori: Federico Bonazzoli è il capocannoniere della Cremonese (3 gol); dietro di lui Adin Licina e Michele Collocolo (1). Assist distribuiti: Jari Vandeputte, Sebastiano Luperto, Federico Bonazzoli, Tommaso Berti (1 ciascuno). Più ammonito: Bonazzoli (2). Clean sheet portieri: finora nessuno (Agazzi 6 reti incassate in 3 gare; Fulignati 1 in 1). Per la Virtus Entella, tanti marcatori a quota 1: Bernat Guiu, Mattia Alborghetti, Giacomo Corona, Luigi Cuppone, Andrea Franzoni, Mattia Tirelli, Andrea Tiritiello. Miglior assistman: Bernat Guiu (2). Più ammoniti: Luca Parodi e Bernat Guiu (2). Clean sheet: nessuno (Del Frate 6 gol subiti in 4).

Cremonese Virtus Entella
Partite giocate 4 4
Vittorie 1 1
Pareggi 1 1
Sconfitte 2 2
Gol segnati 5 7
Gol subiti 7 6
Possesso palla (%) 59,4 53,1
Tiri totali 34 44
Tiri nello specchio 16 15
Precisione al tiro (%) 47,1 34,1
Assist di squadra 5 6
Cartellini gialli 6 7
PPDA 11,3 11,4
Clean sheet 0 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Cremonese-Virtus Entella?

Sabato 19 settembre 2026 alle ore 15:00.

Dove si gioca Cremonese-Virtus Entella?

Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.

Chi è l’arbitro di Cremonese-Virtus Entella?

Edoardo Mazzoni. Assistenti: Laudato – Di Giacinto; IV: Mucera; VAR: Baroni; AVAR: Marini.

Cremonese-Virtus Entella 19 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Suzuki

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Bologna - Torino
Udinese - Cagliari
Roma - Inter
Venezia - Lazio
SERIE B:
Carrarese - Benevento
Palermo - Padova
Cremonese - Virtus Entella
Sampdoria - Catanzaro
Ascoli - Avellino

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio