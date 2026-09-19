Cremonese-Virtus Entella 19 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Cremonese–Virtus Entella apre un sabato ad alta tensione salvezza in Serie B: si gioca allo Stadio Giovanni Zini di Cremona sabato 19 settembre 2026 alle ore 15:00, per la 5a giornata. I grigiorossi sono 16ª con 4 punti in 4 gare (1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte; 5 gol segnati, 7 subiti), mentre i liguri occupano la 14ª piazza con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte; 7 reti fatte, 6 incassate). Sfida delicata per prendere ossigeno e allontanarsi dalla zona calda.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cremonese-Virtus Entella
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Cremonese e Virtus Entella
Le ultime partite giocate
Cremonese e Virtus Entella arrivano al confronto con un bottino identico nelle ultime quattro: 4 punti ciascuna. I grigiorossi alternano spunti offensivi a qualche amnesia difensiva; i chiavaresi hanno trovato un acuto esterno roboante ma devono ancora dare continuità. Equilibrio e dettagli possono fare la differenza.
Dettaglio risultati recenti:
- Cremonese: Cesena-Cremonese 2-2; Cremonese-Calcio Padova 3-1; Cremonese-Modena 0-3; Empoli-Cremonese 1-0.
- Virtus Entella: Pisa-Virtus Entella 1-4; Virtus Entella-Vicenza 2-2; Virtus Entella-Cesena 1-2; Südtirol-Virtus Entella 1-0.
L’arbitro di Cremonese-Virtus Entella
Dirige Edoardo Mazzoni; al VAR Baroni. Nelle gare dirette in questa stagione: 2 partite, 0 rigori concessi, 5 gialli e nessun rosso, media 2,5 ammonizioni a incontro. Fisicità e duelli aerei saranno attenzionati, ma il fischietto emiliano tende a lasciar correre finché possibile.
- Arbitro: MAZZONI
- Assistenti: LAUDATO – DI GIACINTO
- IV: MUCERA
- VAR: BARONI
- AVAR: MARINI
Informazioni interessanti
Rivalità che torna a scaldarsi: la Cremonese ha rialzato la testa negli ultimi incroci con la Virtus Entella, e arriva al match con numeri di possesso e costruzione da squadra protagonista (quasi 60% di possesso e la più alta mole di passaggi del torneo). I liguri, invece, hanno mostrato verticale pericolosità in contropiede e palle inattive, con un 4-1 esterno che ha acceso l’entusiasmo. Occhio ai giovani in rampa di lancio: Adin Licina per i grigiorossi ha già lasciato il segno tra gol e assist, mentre Bernat Guiu è il metronomo offensivo biancoceleste tra rifiniture e conclusioni. Nei duelli: Cremonese più precisa al tiro, Entella più diretta e pronta a ribaltare l’azione. Sul piano tattico, sarà un confronto tra chi prova a imporre il palleggio e chi sa far male quando accelera negli spazi. Il precedente più vicino in B sorride ai padroni di casa, ma i chiavaresi non vincono due trasferte di fila da tempo: stimolo in più per dare continuità.
- Dopo 8 incroci senza vittorie (5 pareggi e 3 ko), la Cremonese ha vinto gli ultimi due confronti di campionato con la Virtus Entella.
- In Serie B, l’ultimo duello al marzo 2021: 2-0 Cremonese con firme di Gaetano e Castagnetti.
- La Cremonese è passata da due gare a secco a cinque reti nelle successive due: attacco in evidente crescita.
- Virtus Entella corsara a Pisa (4-1): i liguri inseguono due successi esterni consecutivi in B per la prima volta dal 2015.
- Costruzione grigiorossa: primato di passaggi complessivi e grande volume nell’metà campo avversaria, segnale di dominio territoriale.
- Record baby: Adin Licina è tra i più giovani a sommare gol+assist in questa B, talento che sposta gli equilibri.
- Fattore rifinitura: Bernat Guiu tra i migliori del torneo per partecipazione a tiri, motore della manovra offensiva chiavarese.
Le statistiche stagionali di Cremonese e Virtus Entella
Stesse lunghezze in classifica ma identità diverse: la Cremonese viaggia con possesso palla al 59,4% e 2270 passaggi totali, precisione di tiro più alta (47,1% con 16 tiri nello specchio su 34). La Virtus Entella ha segnato di più (7) con minore precisione (34,1%: 15 su 44) e resta pericolosa in transizione. Difese simili per gol subiti (7 contro 6) e disciplina: 6 gialli per i grigiorossi, 7 per i liguri.
Focus giocatori: Federico Bonazzoli è il capocannoniere della Cremonese (3 gol); dietro di lui Adin Licina e Michele Collocolo (1). Assist distribuiti: Jari Vandeputte, Sebastiano Luperto, Federico Bonazzoli, Tommaso Berti (1 ciascuno). Più ammonito: Bonazzoli (2). Clean sheet portieri: finora nessuno (Agazzi 6 reti incassate in 3 gare; Fulignati 1 in 1). Per la Virtus Entella, tanti marcatori a quota 1: Bernat Guiu, Mattia Alborghetti, Giacomo Corona, Luigi Cuppone, Andrea Franzoni, Mattia Tirelli, Andrea Tiritiello. Miglior assistman: Bernat Guiu (2). Più ammoniti: Luca Parodi e Bernat Guiu (2). Clean sheet: nessuno (Del Frate 6 gol subiti in 4).
|Cremonese
|Virtus Entella
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|2
|2
|Gol segnati
|5
|7
|Gol subiti
|7
|6
|Possesso palla (%)
|59,4
|53,1
|Tiri totali
|34
|44
|Tiri nello specchio
|16
|15
|Precisione al tiro (%)
|47,1
|34,1
|Assist di squadra
|5
|6
|Cartellini gialli
|6
|7
|PPDA
|11,3
|11,4
|Clean sheet
|0
|0
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Cremonese-Virtus Entella?
-
Sabato 19 settembre 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Cremonese-Virtus Entella?
-
Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.
- Chi è l’arbitro di Cremonese-Virtus Entella?
-
Edoardo Mazzoni. Assistenti: Laudato – Di Giacinto; IV: Mucera; VAR: Baroni; AVAR: Marini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.