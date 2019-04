Crespo boccia Piatek-Cutrone

L'ex attaccante del Milan Hernan Crespo in un'intervista alla Gazzetta dello Sport si è espresso così sui rossoneri: "Gattuso è stato bravissimo: ha gestito con saggezza i momenti più delicati, ha cercato di ridare un'identità a una squadra che negli ultimi anni l'aveva persa e mi sembra che il percorso sia positivo. E' abituato a giocare col 4-3-3, tutti partecipano anche alla fase difensiva e non vedo perché dovrebbe cambiare. Con Cutrone al fianco di Piatek in attacco c'è il rischio di sbilanciarsi troppo, la miglior qualità di una squadra è l'equilibrio".

Anche Crespo applaude Piatek: "Come fa a non piacermi uno che appena gli arriva il pallone lo butta dentro? Questo ragazzo ha il gol nel sangue. Poi, non mi piacciono i paragoni: ho sentito dire che assomiglia a questo e a quello, ma lui non devo ascoltare queste parole. Ha grandissime qualità, al primo campionato in una big sta facendo molto bene, ma di strada ne ha ancora parecchia davanti a sé. Insomma, non mettiamogli pressione paragonandolo a Shevchenko o ad altri. Per adesso è Piatek, e va bene così".

SPORTAL.IT | 20-04-2019 11:26