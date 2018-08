Crespo infiamma tifosi del Milan

Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', Hernan Crespo applaude il Milan per l'acquisto di Higuain: "Hanno preso il migliore sul mercato, complimenti. Ora San Siro avrà finalmente un derby con i fiocchi, Icardi contro Higuain, il top".

Una previsione sulla prossima stagione dei rossoneri: "L'anno scorso sono arrivati sesti senza i gol di Kalinic o André Silva, con Higuain si può aspirare alla Champions League. E' un centravanti impressionante, palla lunga e lui va a prenderla, palla in area e lui è lì, palla alta e lotta di testa. Ecco chi è Higuain".

"Può garantire almeno una ventina di gol – assicura Crespo -. Alla Juve non ha deluso ma doveva dividere le azioni offensive con altri fenomeni come Dybala o Douglas Costa, al Milan sarà come a Napoli: si costruiranno le azioni per lui".

In difesa ci sarò il duo Romagnoli-Caldara: "Mi piace tantissimo: sono giovani, possono migliorare ancora e sono affidabili. Sulle fasce c'è la pista giusta con Conti e Strinic a sinistra va benissimo".

SPORTAL.IT | 02-08-2018 15:55