Crespo: "Parma, ho saldato il debito"

“Ho fatto parte della risalita dalla C e dalla B, ho presentato i cinesi. Poi ho preferito farmi da parte. Fui uno degli ultimi a chiudere la porta dopo il fallimento, ora sento di aver saldato il debito verso la squadra e la città che mi accolsero”. A dirlo, parlando del Parma a ‘La Stampa’, è stato Hernan Crespo.

“La tv mi piace ma non ho smesso (di allenare, ndr). Aspetto un progetto serio, ma in giro ne vedo pochi e non ho voglia di regalare prestigio a nessuno” ha aggiunto l’ex attaccante argentino.

SPORTAL.IT | 20-10-2018 10:45