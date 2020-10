Crespo promuove due acquisti del Parma

L’ex attaccante del Parma Hernan Crespo in un’intervista a Tuttosport ha promosso due acquisti fatti dal club emiliano nel mercato estivo: “Lautaro Valenti è un eccellente difensore centrale mancino, con un buon piede e notevole abilità nel gioco aereo”.

“Juan Francisco Brunetta, ex Godoy Cruz, è un trequartista che può fare bene, è in grado di saltare l’uomo, di servire assist e di segnare gol”.

Crespo ha anche parlato di Dybala: “Vedrete che prestissimo tornerà a sfoggiare mirabilia: ha dimostrato mille e mille volte di essere un giocatore da top team e la Juventus è un top team. Per me non si pone il problema”.

OMNISPORT | 23-10-2020 09:47