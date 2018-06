Crespo ridimensiona Messi

L'ex attaccante dell'Argentina Hernan Crespo ridimensiona Lionel Messi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Leo non è mica Maradona, da solo non vince un Mondiale. Questo devono capirlo prima tutti gli argentini e poi i suoi compagni di squadra. Lui è un fenomeno se viene messo nelle condizioni giuste, come al Barcellona. Altrimenti pure lui fa fatica".

Valdanito poi se la prende con la squadra: "Chi lo ha aiutato ieri? Di Maria non ha saltato una volta l'avversario, i centrocampisti non lo hanno supportato".

SPORTAL.IT | 17-06-2018 10:40